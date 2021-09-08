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司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？

東方新地 - 娛聞

司徒夾帶頭髮稀疏及髮線上移問題一直成為不少網民議論話題，不過近日他在社交網分享全新造型照，梳了個瀏海新髮型，頭髮忽然比以往濃密，惹起植髮疑雲！

文：東方新地 ｜圖：司徒夾帶 IG、司徒夾帶 Facebook

司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
司徒夾帶近日在社交網分享全新造型照。（圖片來源：司徒夾帶 IG）

回春有術「髮再生」

39歲網絡紅人司徒夾帶因頭髮稀疏及髮線上移問題，一直成為不少網民議論話題，早年曾獲邀拍攝防脫髮洗頭水廣告。不過近日司徒夾帶忽然回春有術，在社交網分享全新造型照，眼見他梳了個瀏海新髮型，頭髮忽然比以往濃密，明顯「髮再生」！更惹起植髮疑雲，有網友紛紛留言：「師傅增髮好成功，求教學」、「年紀愈大頭髮愈多？」、「你個頭落咗化肥？」等等，就連孫慧雪都話：「我要同你呢個髮型合照」。

司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
39歲網絡紅人司徒夾帶近日忽然回春有術，在社交網分享全新造型照，眼見他梳了個瀏海新髮型，頭髮明顯比以往濃密。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
「變髮」後，成個後生晒！（圖片來源：）
「變髮」後，成個人後生晒！（圖片來源：司徒夾帶 IG）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
「變髮」前。（圖片來源：司徒夾帶 IG）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
原本咁嘅樣！（圖片來源：司徒夾帶 IG）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
髮線上移問題都幾嚴重。（圖片來源：司徒夾帶 IG）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
孫慧雪留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
網民留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
網民留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
網民留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
網民留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
網民留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
網民留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）

分享「變髮」心得：性生活要愉快

對於唔少網友向司徒夾帶請求回春心得，日前他終於在Facebook慷慨分享「變髮」秘密：「讓我告訴你老師的秘密，初時會覺得很痛苦，但一定要堅持。保持均衡飲食，早睡早起，做適量運動，性生活愉快」。不過網友似乎並不受落，繼續留言嘲笑：「師傅係咪中咗降頭，會唔會生到鄭伊健咁」。但亦有網民鼓勵他：「只要自己不尷尬，就別人尷尬」，十分搞笑！

司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
司徒夾帶日前慷慨分享「變髮」心得。（圖片來源：）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
司徒夾帶留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
網民留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）
司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
網民留言。（圖片來源：司徒夾帶 Facebook）

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