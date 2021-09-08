司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？

司徒夾帶頭髮稀疏及髮線上移問題一直成為不少網民議論話題，不過近日他在社交網分享全新造型照，梳了個瀏海新髮型，頭髮忽然比以往濃密，惹起植髮疑雲！

文：東方新地 ｜圖：司徒夾帶 IG、司徒夾帶 Facebook