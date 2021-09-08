司徒夾帶回春有術「髮再生」 被網友笑爆：你個頭落咗化肥？
司徒夾帶頭髮稀疏及髮線上移問題一直成為不少網民議論話題，不過近日他在社交網分享全新造型照，梳了個瀏海新髮型，頭髮忽然比以往濃密，惹起植髮疑雲！
文：東方新地 ｜圖：司徒夾帶 IG、司徒夾帶 Facebook
回春有術「髮再生」
39歲網絡紅人司徒夾帶因頭髮稀疏及髮線上移問題，一直成為不少網民議論話題，早年曾獲邀拍攝防脫髮洗頭水廣告。不過近日司徒夾帶忽然回春有術，在社交網分享全新造型照，眼見他梳了個瀏海新髮型，頭髮忽然比以往濃密，明顯「髮再生」！更惹起植髮疑雲，有網友紛紛留言：「師傅增髮好成功，求教學」、「年紀愈大頭髮愈多？」、「你個頭落咗化肥？」等等，就連孫慧雪都話：「我要同你呢個髮型合照」。
分享「變髮」心得：性生活要愉快
對於唔少網友向司徒夾帶請求回春心得，日前他終於在Facebook慷慨分享「變髮」秘密：「讓我告訴你老師的秘密，初時會覺得很痛苦，但一定要堅持。保持均衡飲食，早睡早起，做適量運動，性生活愉快」。不過網友似乎並不受落，繼續留言嘲笑：「師傅係咪中咗降頭，會唔會生到鄭伊健咁」。但亦有網民鼓勵他：「只要自己不尷尬，就別人尷尬」，十分搞笑！