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司徒夾帶以9字形容新女小鯉惹網民遐想 原來係19歲coser私下勁多靚相

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寫真界攝影代表司徒夾帶師父近日在社交網先後兩次發圖，向大家介紹其新朋友小鯉，並以9字形容她，惹來網民無限遐想！

司徒夾帶曬新女小鯉比堅尼靚相

司徒夾帶早前曾介紹小鯉是他的新朋友，並貼出了2張小鯉穿著橙色比堅尼Top的寫真靚相，已令不少網民大讚：「不得了」、「好似喺漫畫行出嚟咁」、「不小啊」、「有啲迫」等。

近日他再分享了一張小鯉紮起粉紅色馬尾、換上綠色比堅尼的新相，並形容：「粉紅色頭，可遇不可求。」引來網民無限遐想，有網民更搞笑指：「X，睇錯左caption，我去面壁。」

司徒夾帶 紮起粉紅色馬尾的小鯉。（圖片來源：司徒夾帶IG）
紮起粉紅色馬尾的小鯉。（圖片來源：司徒夾帶IG）
司徒夾帶 著橙色比堅尼Top的小鯉。（圖片來源：司徒夾帶IG）
著橙色比堅尼Top的小鯉。（圖片來源：司徒夾帶IG）
司徒夾帶 網民大讚「不得了」。（圖片來源：司徒夾帶IG）
網民大讚「不得了」。（圖片來源：司徒夾帶IG）

19歲「小鯉菲都」愛玩大尺度cosplay

小鯉的網名原來叫「小鯉菲都」，是一名coser，今年19歲，剛考完DSE，相當年輕！而她在社交網上分享的cosplay照，有不少都十分大尺度，盡展其Big爆身形，連霍哥都有讚好。

小鯉曾透露起名「小鯉菲都」的原因，原來是因為她以前的網名有一個「狸」字，加上很多coser的名字都是「小X」，而「小鯉」的話她就忽然想到「小李飛刀」，所以IG上就加了「菲都」。

司徒夾帶 初做coser時小鯉曾扮演《假面騎士Geats》的櫻井沙羅，造型較為密實，憑靚樣取勝。（圖片來源：小鯉IG）
初做coser時小鯉曾扮演《假面騎士Geats》的櫻井沙羅，造型較為密實，憑靚樣取勝。（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 近來尺度愈來愈大。（圖片來源：小鯉IG）
近來尺度愈來愈大。（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 在早前動漫節上曾cos洛可慕斯卡，打扮超吸睛。（圖片來源：小鯉IG）
在早前動漫節上曾cos洛可慕斯卡，打扮超吸睛。（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 黑髮雙馬尾Look。（圖片來源：小鯉IG）
黑髮雙馬尾Look。（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 網民大讚小鯉仲正過唔少日本coser！（圖片來源：小鯉IG）
網民大讚小鯉仲正過唔少日本coser！（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 去年動漫節上小鯉曾扮蜘蛛女。（圖片來源：小鯉IG）
去年動漫節上小鯉曾扮蜘蛛女。（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 又曾扮過兔女郎版艾爾莎。（圖片來源：小鯉IG）
又曾扮過兔女郎版艾爾莎。（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 仲有清純水手服Look。（圖片來源：小鯉IG）
仲有清純水手服Look。（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 粉紅色春麗Look。（圖片來源：小鯉Threads）
粉紅色春麗Look。（圖片來源：小鯉Threads）
司徒夾帶 （圖片來源：小鯉IG）
（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 （圖片來源：小鯉IG）
（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 （圖片來源：小鯉IG）
（圖片來源：小鯉IG）
司徒夾帶 （圖片來源：小鯉IG）
（圖片來源：小鯉IG）

撰文：東方新地圖片來源：司徒夾帶IG、小鯉IG、小鯉Threads

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