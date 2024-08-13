司徒夾帶以9字形容新女小鯉惹網民遐想 原來係19歲coser私下勁多靚相
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寫真界攝影代表司徒夾帶師父近日在社交網先後兩次發圖，向大家介紹其新朋友小鯉，並以9字形容她，惹來網民無限遐想！
司徒夾帶曬新女小鯉比堅尼靚相
司徒夾帶早前曾介紹小鯉是他的新朋友，並貼出了2張小鯉穿著橙色比堅尼Top的寫真靚相，已令不少網民大讚：「不得了」、「好似喺漫畫行出嚟咁」、「不小啊」、「有啲迫」等。
近日他再分享了一張小鯉紮起粉紅色馬尾、換上綠色比堅尼的新相，並形容：「粉紅色頭，可遇不可求。」引來網民無限遐想，有網民更搞笑指：「X，睇錯左caption，我去面壁。」
19歲「小鯉菲都」愛玩大尺度cosplay
小鯉的網名原來叫「小鯉菲都」，是一名coser，今年19歲，剛考完DSE，相當年輕！而她在社交網上分享的cosplay照，有不少都十分大尺度，盡展其Big爆身形，連霍哥都有讚好。
小鯉曾透露起名「小鯉菲都」的原因，原來是因為她以前的網名有一個「狸」字，加上很多coser的名字都是「小X」，而「小鯉」的話她就忽然想到「小李飛刀」，所以IG上就加了「菲都」。
撰文：東方新地圖片來源：司徒夾帶IG、小鯉IG、小鯉Threads