司徒夾帶開post插TVB《聲夢傳奇》捉錯用神 網友齊撐仲衰過亞視

網絡紅人司徒夾帶日前在社交網開post兼拍片狠批TVB節目《聲夢傳奇》預告片「捉錯用神」，除了直插其每條預告中參賽者都喊到好似「死老竇咁樣」，更問TVB「個預告已經話埋你聽參賽者啲表演差，咁觀眾應該抱住啲咩期望去睇個節目呢？」獲得大批網友贊同，更有網友直指TVB《聲夢傳奇》仲差過以前亞視的《亞洲星光大道》！

文：東方新地｜圖：司徒夾帶FB圖片、TVB《聲夢傳奇》圖片