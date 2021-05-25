司徒夾帶開post插TVB《聲夢傳奇》捉錯用神 網友齊撐仲衰過亞視
文：東方新地｜圖：司徒夾帶FB圖片、TVB《聲夢傳奇》圖片
司徒夾帶：戥啲參賽者慘
網絡紅人司徒夾帶日前以「TVB《聲夢》捉錯用神」為題，在社交網開post兼拍片狠批《聲夢傳奇》預告片質素低劣，他表示：「睇到TVB《聲夢》嘅預告真係心裏一沉，每條預告都好似死老竇咁樣，評判狠評參賽者，參賽者喊，再加埋悲劇嘅BGM，完全唔明白點解要咁剪，係咪TVB以為評判鬧參賽者就係真人選拔節目嘅精髓？個預告已經話埋你聽參賽者啲表演差，咁觀眾應該抱住啲咩期望去睇個節目呢？我戥啲參賽者慘⋯⋯」
司徒夾帶在片中率先「戴定頭盔」，表示自己並無真係睇過《聲夢傳奇》這個節目，只係睇過在新聞台中播放的節目預告片，並已看過兩、三條預告，發現每一條都充滿著評判的負評，以及參賽者的愁雲慘霧、耷低頭、苦瓜幹、落淚等等，再加上個好悲哀的BGM(background music)，完全無法吸引到人去收看節目，甚至十分趕客。
狠批《聲夢》充滿負能量
司徒夾帶又指《聲夢傳奇》預告片已講到明參賽者表現十分低劣，沒有給人任何驚喜或期待，他直言：「唔係話有一啲負評就唔好睇，但你冇理由全個節目都係負評、負評、負評，而啲參賽者就唔開心、唔開心、唔開心！返到屋企開電視都係想開心吓、輕鬆吓啫，點解要畀啲咁負能量嘅嘢我呢？」
司徒夾帶解釋自己指「TVB捉錯用神」的意思，是認為真人騷不應只有負評，不是淨係「鬧」就為之「真」，而他所看到的預告片，更只會讓他覺得這個節目本身已不好看。
呼籲TVB勿東施效顰
司徒夾帶又講到TVB換了管理層後，他也曾抱有期望，但結果卻是大家的討論度都去了ViuTV那裡，因此他想呼籲TVB不要東施效顰、捉錯用神，不要誤會真人騷或選拔節目就應該用「鬧」的方式，以及要睇參賽者「仆街」，才為之有娛樂性。
司徒夾帶的言論獲得不少網友認同，更有網友直指《聲夢傳奇》預告片剪到好似集集都「無好嘢睇」，仲差過以前亞視的《亞洲星光大道》，網友更乘機大讚ViuTV《Chill Club》預告片「真係好正」，司徒夾帶亦回應指TVB直頭當《聲夢傳奇》預告片係「網片咁剪」！
有不少網友都指TVB並非抄ViuTV選秀節目《全民造星》，而係抄內地真人騷節目，更有網友話TVB「抄都抄得衰過人」。
不過更多網友都話自己「一集都冇睇過」《聲夢》！
亦有網友指TVB個觀眾群就係鍾意睇到有人鬧後生仔，獲其他網友紛紛大讚「精準」、「今日金句」，連司徒夾帶都讚他「真幽默」！
此外仲有網友指司徒夾帶這個post「引晒D打手嚟」，不過司徒夾帶毫不介意，更話：「come come」！