司徒夾帶訪問YouTube界女神阿冰嗌興奮 193仆倒留言護花
193（郭嘉駿）早前和YouTube界女神阿冰（吳冰）和阿Gi（樊沛珈）拍攝的新歌MV，推出至今約10日已有近百萬瀏覽量，今日（5月28日）網絡紅人司徒夾帶在街頭偶遇阿冰，即刻捉住對方拍片做訪問，不過司徒夾帶似乎表現得太興奮，令阿冰受到驚嚇，193隨即忍不住要衝出來護花！
文：東方新地｜圖：司徒夾帶FB圖片及影片截圖、193及阿冰IG圖片
193 自肥拍MV變男人公敵
近日人氣爆燈的ERROR成員193（郭嘉駿）早前趁住拍ViuTV節目《ERROR自肥企画》的機會，一口氣搵來兩位YouTube界女神阿冰（吳冰）和阿Gi（樊沛珈）一王二后拍攝他的新歌〈睡到三點〉MV，更與兩女同床共枕，令他成為男人公敵！不過MV亦因此大受歡迎，推出至今約10日已有近百萬瀏覽量。
今日（5月28日）網絡紅人司徒夾帶同阿冰拍片做訪問，並表示：「好興奮見到近期最紅嘅MV女主角！」不過片中阿冰聽到司徒夾帶對她這個介紹，即刻耍手擰頭話：「唔好咁講！」表情好尷尬！
司徒夾帶同阿冰有新合作？
司徒夾帶又在片中說：「今日好多謝阿冰嚟幫手，嚟幫手乜嘢？唔講得住，因為唔係幫我。」這時司徒夾帶將鏡頭單獨影住阿冰，阿冰即笑住揮手，表情繼續Keep住尷尬。
之後司徒夾帶亦直認自己舉動太奔放，他在影片下表示：「啲同事話我好似劉馬車/龍心捉住啲女仔咁⋯⋯其實，我內心仲奔放過佢哋。」
司徒夾帶自言克制全因193
不過司徒夾帶似乎表現得太興奮，令阿冰受到驚嚇，193隨即忍不住要衝出來護花，對司徒夾帶笑住話：「你嚇親冰冰啦！」而面對193的「指責」，司徒夾帶就回應：「就係畀面3哥你我先至咁克制！」
雖然程人富曾經在《小薯茄》影片講過一句「阿冰係人哋女朋友」，令這句說話成為阿冰的標籤，亦有傳阿冰的男友其實就係程人富，但男未婚女未嫁，193唔係冇機會㗎！