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司徒夾帶訪問YouTube界女神阿冰嗌興奮 193仆倒留言護花

東方新地 - 娛聞

193（郭嘉駿）早前和YouTube界女神阿冰（吳冰）和阿Gi（樊沛珈）拍攝的新歌MV，推出至今約10日已有近百萬瀏覽量，今日（5月28日）網絡紅人司徒夾帶在街頭偶遇阿冰，即刻捉住對方拍片做訪問，不過司徒夾帶似乎表現得太興奮，令阿冰受到驚嚇，193隨即忍不住要衝出來護花！

文：東方新地｜圖：司徒夾帶FB圖片及影片截圖、193及阿冰IG圖片

193 自肥拍MV變男人公敵

近日人氣爆燈的ERROR成員193（郭嘉駿）早前趁住拍ViuTV節目《ERROR自肥企画》的機會，一口氣搵來兩位YouTube界女神阿冰（吳冰）和阿Gi（樊沛珈）一王二后拍攝他的新歌〈睡到三點〉MV，更與兩女同床共枕，令他成為男人公敵！不過MV亦因此大受歡迎，推出至今約10日已有近百萬瀏覽量。

193今次的MV女主角唔止得一位，一個係《小薯茄》的阿冰，一個係《啱Channel》的阿Gi。
193今次的MV女主角唔止得一位，一個係《小薯茄》的阿冰，一個係《啱Channel》的阿Gi。

今日（5月28日）網絡紅人司徒夾帶同阿冰拍片做訪問，並表示：「好興奮見到近期最紅嘅MV女主角！」不過片中阿冰聽到司徒夾帶對她這個介紹，即刻耍手擰頭話：「唔好咁講！」表情好尷尬！

司徒夾帶介紹阿冰係「近期最紅嘅MV女主角」。
司徒夾帶介紹阿冰係「近期最紅嘅MV女主角」。
司徒夾帶這段對阿冰的街訪片只有短短17秒，全片阿冰只係重複講咗兩句「唔好咁講」，冇機會講其他嘢。
司徒夾帶這段對阿冰的街訪片只有短短17秒，全片阿冰只係重複講咗兩句「唔好咁講」，冇機會講其他嘢。

司徒夾帶同阿冰有新合作？

司徒夾帶又在片中說：「今日好多謝阿冰嚟幫手，嚟幫手乜嘢？唔講得住，因為唔係幫我。」這時司徒夾帶將鏡頭單獨影住阿冰，阿冰即笑住揮手，表情繼續Keep住尷尬。

拍拍吓阿冰忽然攞張紙巾出嚟抹汗，睇嚟好緊張！
拍拍吓阿冰忽然攞張紙巾出嚟抹汗，睇嚟好緊張！
睇真啲，阿冰身後地面擺放住一啲攝影器材，唔通係拍緊《小薯茄》嘅影片？
睇真啲，阿冰身後地面擺放住一啲攝影器材，唔通係拍緊《小薯茄》嘅影片？

之後司徒夾帶亦直認自己舉動太奔放，他在影片下表示：「啲同事話我好似劉馬車/龍心捉住啲女仔咁⋯⋯其實，我內心仲奔放過佢哋。」

司徒夾帶話自己仲奔放過劉馬車/龍心。
司徒夾帶話自己仲奔放過劉馬車/龍心。
最後這段影片以阿冰向鏡頭揮手作結尾。
最後這段影片以阿冰向鏡頭揮手作結尾。

司徒夾帶自言克制全因193

不過司徒夾帶似乎表現得太興奮，令阿冰受到驚嚇，193隨即忍不住要衝出來護花，對司徒夾帶笑住話：「你嚇親冰冰啦！」而面對193的「指責」，司徒夾帶就回應：「就係畀面3哥你我先至咁克制！」

193笑指司徒夾帶「嚇親冰冰」。
193笑指司徒夾帶「嚇親冰冰」。
網友都好認同阿冰被「嚇親」。
網友都好認同阿冰被「嚇親」。
質問司徒夾帶該當何罪！
質問司徒夾帶該當何罪！

雖然程人富曾經在《小薯茄》影片講過一句「阿冰係人哋女朋友」，令這句說話成為阿冰的標籤，亦有傳阿冰的男友其實就係程人富，但男未婚女未嫁，193唔係冇機會㗎！

睇吓之前拍MV時，193同阿冰幾Sweet！
睇吓之前拍MV時，193同阿冰幾Sweet！
程人富（左前）係咪真係阿冰（左後）男友呢？
24歲的阿冰（左後）畢業於浸會大學電影學院，是YouTube界十大女神之一，拍過電視劇《理想國》其中一個單元，又擔任過Dear Jane《銀河修理員》MV女主角，唔知程人富（左前）係咪真係阿冰男友呢？

司徒夾帶訪問阿冰原片：https://fb.watch/5Mv4xx43K1/

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