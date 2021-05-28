司徒夾帶訪問YouTube界女神阿冰嗌興奮 193仆倒留言護花

193（郭嘉駿）早前和YouTube界女神阿冰（吳冰）和阿Gi（樊沛珈）拍攝的新歌MV，推出至今約10日已有近百萬瀏覽量，今日（5月28日）網絡紅人司徒夾帶在街頭偶遇阿冰，即刻捉住對方拍片做訪問，不過司徒夾帶似乎表現得太興奮，令阿冰受到驚嚇，193隨即忍不住要衝出來護花！

文：東方新地｜圖：司徒夾帶FB圖片及影片截圖、193及阿冰IG圖片