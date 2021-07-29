前港泳隊成員 方力申師弟司徒瑞祈(阿水)退出幕前開車仔麵店 與男友甜蜜拍拖十年
過去不少港隊運動員退疫後都加入娛樂圈做藝人，方力申是其中一個，不過同人唔同命，同樣是前香港游泳港隊成員的司徒瑞祈（阿水），卻因為欠繳傳聞而令星途盡毀，4年前離開無綫後，他先後開了小食店及車仔麵店，進軍飲食業搞得有聲有色，更與拍拖十年的男友非常恩愛。
撰文：東方新地 圖片：阿水IG、東方新地
司徒瑞祈與方力申識於微時
司徒瑞祈與方力申同樣自小習泳，二人8歲開始認識並成為好友，司徒瑞祈更是方力申師弟。司徒瑞祈爸爸司徒秉衡是國際游泳裁判，其胞姊司徒詠怡又是前港隊成員，出身自游泳世家的他10歲就已經代表香港出賽，25歲那年機緣巧合加入無綫。
司徒瑞祈由力捧變綠葉
當年的司徒瑞祈憑健康陽光男孩形象令他受無綫力捧，出道不久即有機會參與青春劇《赤沙印記@四葉草2》，之後都有參與好多大家耳熟能詳的劇集包括《老表你好Hea》等，可惜在08年有報道指阿水在澳門賭錢受騙欠下80萬巨債，使他形象插水工作大減，更開始被投閒置散，17年他決定離開無綫。
開完小食店再開車仔麵店
離開無綫後阿水在慈雲山開了「阿水廚房」，雖然經歷過社運及疫情，但阿水親力親為從未放棄，兩年前更在清水灣開多間車仔麵店，閒時也會接下一些主持工作。阿水基本上時間都留在舖頭打理，而人緣極好的他時不時會有明星好友到場支持，每次幫襯都打卡支持，帶旺舖頭生意，更由一間舖頭變成兩間了。
懷緬黃金年代
阿水在游泳生涯中獲獎無數，最擅長蝶泳的他，曾打破多項香港游泳紀錄，包括02年在韓國釜山亞運會中打破4 X 100米自由式香港紀錄及04年成為香港男子短池100米蝶泳香港紀錄保持者（55秒74）等等，近年他亦兼職任游泳教練，不過為了搞飲食業，阿水已疏於習泳，只見他不時在社交網post出自己威水舊照，懷緬一番。
與空少男友感情穩定
除了忙著打理飲食生意，阿水的IG經常會出現一名叫Gary的男生，二人早已確認是情侶關係，拍拖時間更長達十年，前年10月，他們特別去了日本慶祝一起9周年，阿水在IG發相發文勁甜蜜表示二人看了第3,000個日出日落，據知Gary任職空中少爺，近年不時在車仔麵店幫手，阿水的家庭聚會都見到Gary的蹤影，可見二人關係打風都打唔甩。