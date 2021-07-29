前港泳隊成員 方力申師弟司徒瑞祈(阿水)退出幕前開車仔麵店 與男友甜蜜拍拖十年

過去不少港隊運動員退疫後都加入娛樂圈做藝人，方力申是其中一個，不過同人唔同命，同樣是前香港游泳港隊成員的司徒瑞祈（阿水），卻因為欠繳傳聞而令星途盡毀，4年前離開無綫後，他先後開了小食店及車仔麵店，進軍飲食業搞得有聲有色，更與拍拖十年的男友非常恩愛。

撰文：東方新地 圖片：阿水IG、東方新地