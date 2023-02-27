吃貨橫掃曼谷｜彭慧中陳星妤著泳衣歎土耳其浴 又熱又冷勁刺激

彭慧中（Phoebe）與陳星妤（前名：陳聖瑜）在最新一集《吃貨橫掃曼谷》中，穿上泳衣大歎土耳其浴，畫面勁吸睛！之後兩人又與高海寧（高Ling）及林澄光（Michael）到曼谷Safari World，與大班野生動物零離接觸，期間彭慧中更非常大膽，與巨猩啜足20次！