吃貨橫掃曼谷

吃貨橫掃曼谷｜彭慧中陳星妤著泳衣歎土耳其浴 又熱又冷勁刺激

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彭慧中（Phoebe）與陳星妤（前名：陳聖瑜）在最新一集《吃貨橫掃曼谷》中，穿上泳衣大歎土耳其浴，畫面勁吸睛！之後兩人又與高海寧（高Ling）及林澄光（Michael）到曼谷Safari World，與大班野生動物零離接觸，期間彭慧中更非常大膽，與巨猩啜足20次！

吃貨橫掃曼谷 四位主持在Safari World跟巨猩合照留念。
四位主持在Safari World跟巨猩合照留念。（圖片來源：TVB提供）

《吃貨橫掃曼谷》高Ling大讚長頸鹿好斯文

一班主持仲去埋曼谷Safari World餵飼為食長頸鹿，彭慧中直言未試過這麼近距離觀看長頸鹿，高Ling更幫長頸鹿剝埋香蕉：「佢哋（長頸鹿）今日好斯文，因為我喺南非餵過一次，可以用猴擒嚟形容，佢用條脷捲住你隻手，直至食晒你手上嘅嘢，先肯放你走。」

吃貨橫掃曼谷 高Ling大讚曼谷Safari World的長頸鹿平易近人。
高Ling大讚曼谷Safari World的長頸鹿平易近人。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 彭慧中稱未試過如此近距離接觸長頸鹿。
彭慧中稱未試過如此近距離接觸長頸鹿。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 陳星妤餵長頸鹿時驚驚青青咁，但都唔夠Michael細膽，Michael自嘲擁有「龐大身形，弱小心靈」，結果因企到離行離迾遞香蕉，令長頸鹿幾乎食唔到，遭高Ling頂唔順直斥「冇鬼用」！
陳星妤餵長頸鹿時驚驚青青咁，但都唔夠Michael細膽，Michael自嘲擁有「龐大身形，弱小心靈」，結果因企到離行離迾遞香蕉，令長頸鹿幾乎食唔到，遭高Ling頂唔順直斥「冇鬼用」！（圖片來源：TVB提供）

巨猩太入戲 彭慧中慘遭用完即棄？

高Ling、星妤及彭慧中又分別跟極具演藝細胞的猩猩上演求愛大作戰，當中以彭慧中表現最大膽，與猩猩齊齊伸脷影合照，彭慧中事後說：「隻猩猩明星真係超級勁，一嗌roll機即刻入戲，起碼錫咗我20啖，一cut機即刻擰歪面唔理你！」高Ling及後跟貓頭鷹互動時，更自嘲似貓頭鷹。

吃貨橫掃曼谷 高Ling錫猩猩手背。
高Ling錫猩猩手背。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 猩猩就好開心咁向高Ling送抱。
猩猩就好開心咁向高Ling送抱。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 陳星妤鼓起勇氣接受猩猩之吻。
陳星妤鼓起勇氣接受猩猩之吻。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 彭慧中跟猩猩伸脷影合照。
彭慧中跟猩猩伸脷影合照。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 獲猩猩獻吻錫足20啖。
獲猩猩獻吻錫足20啖。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 高Ling突然扮起貓頭鷹上嚟！
高Ling突然扮起貓頭鷹上嚟！（圖片來源：TVB提供）

彭慧中 陳星妤 著泳衣上陣歎土耳其浴

節目中彭慧中與陳星妤去了曼谷酒店歎罕有的土耳其浴，二人先躺在暖笠笠的大理石上接受擦背按摩，幫助身體出汗兼軟化角質層；之後又遊走於由喜瑪拉雅山岩磚砌成的 桑拿房，及零度以下的冰房之間，實行冰火交融促進血液循環，令皮膚更加白滑。

吃貨橫掃曼谷 陳星妤與彭慧中著上一身白色泳衣。
陳星妤與彭慧中著上一身白色泳衣。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 一試在曼谷罕見的土耳其浴
一試在曼谷罕見的土耳其浴（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 二人躺在暖笠笠的大理石床上接受按摩。
二人躺在暖笠笠的大理石床上接受按摩。（圖片來源：二人躺在暖笠笠的大理石床上接受按摩。）
吃貨橫掃曼谷 二人先享受高溫桑拿。
二人先享受高溫桑拿。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 再直接轉到零度以下的冰房，非常刺激。
再直接轉到零度以下的冰房，非常刺激。（圖片來源：TVB提供）
吃貨橫掃曼谷 陳星妤仰躺浮在水上，盡顯美女身段。
陳星妤仰躺浮在水上，盡顯美女身段。（圖片來源：[email protected]綜藝）
吃貨橫掃曼谷 鏡頭又由下至上掃過陳星妤全身。
鏡頭又由下至上掃過陳星妤全身。（圖片來源：[email protected]綜藝）
吃貨橫掃曼谷 當然唔少得高炒角度。
當然唔少得高炒角度。（圖片來源：[email protected]綜藝）
吃貨橫掃曼谷 彭慧中則趴低享受花灑浴。
彭慧中則趴低享受花灑浴。（圖片來源：[email protected]綜藝）
吃貨橫掃曼谷 又大晒玉背。
又大晒玉背。（圖片來源：[email protected]綜藝）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected]綜藝資料或影片來源：[email protected]綜藝

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