吃貨橫掃曼谷｜彭慧中陳星妤著泳衣歎土耳其浴 又熱又冷勁刺激
《吃貨橫掃曼谷》高Ling大讚長頸鹿好斯文
一班主持仲去埋曼谷Safari World餵飼為食長頸鹿，彭慧中直言未試過這麼近距離觀看長頸鹿，高Ling更幫長頸鹿剝埋香蕉：「佢哋（長頸鹿）今日好斯文，因為我喺南非餵過一次，可以用猴擒嚟形容，佢用條脷捲住你隻手，直至食晒你手上嘅嘢，先肯放你走。」
巨猩太入戲 彭慧中慘遭用完即棄？
高Ling、星妤及彭慧中又分別跟極具演藝細胞的猩猩上演求愛大作戰，當中以彭慧中表現最大膽，與猩猩齊齊伸脷影合照，彭慧中事後說：「隻猩猩明星真係超級勁，一嗌roll機即刻入戲，起碼錫咗我20啖，一cut機即刻擰歪面唔理你！」高Ling及後跟貓頭鷹互動時，更自嘲似貓頭鷹。
彭慧中 陳星妤 著泳衣上陣歎土耳其浴
節目中彭慧中與陳星妤去了曼谷酒店歎罕有的土耳其浴，二人先躺在暖笠笠的大理石上接受擦背按摩，幫助身體出汗兼軟化角質層；之後又遊走於由喜瑪拉雅山岩磚砌成的 桑拿房，及零度以下的冰房之間，實行冰火交融促進血液循環，令皮膚更加白滑。
體驗特色「冰火桑拿」！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言