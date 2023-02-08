無綫派三小花征曼谷拍節目救收視 邪惡視角加露背極吸睛挑戰電視尺度
高海寧脫浴袍露全背 彭慧中挑戰電視尺度
TVB今次短短釋出37秒預告，內容已經好吸晴！除咗三位靚女流晒口水飲飲食食外，仲有佢地盡情享受陽光水上活動嘅鏡頭，TVB仲大方分享三小花們出浴的鏡頭！其中一幕高海寧仲脫去浴袍全露出香肩，彭慧中的出浴影片，拍攝鏡頭猶如挑戰電視尺度！
估唔到TVB今次咁識做，節目除咗可以知道曼谷打卡熱點之外，仲等大家眼球享福利，望盡囡囡出水芺蓉！
36歲高Ling寶刀未老 剩著瑜伽褲都好夠「肉」
一向擁有好身材的高海寧就算著咩衫都難以遮掩佢嘅好身材，高海寧經常在IG上分享自己做瑜伽的動作，睇得出高海寧都訓練有素，高難度動作都一一做得到，唔少Fans都大讚：「好勁呀」、「Headstand 真的好難做到，你和Hilda都得咁好，I am so proud of you both！」。
而穿上貼身瑜伽衫褲的高海寧，身材都相當好，高挑的身高比列完美地展現出一對長腿，而上圍則同樣「有料」，就算係著住包到實一實都難掩突出的「事業線」。縱使高海寧已經36歲，但她仍十分積極於做運動，身材仍Keep得十分好！
彭慧中肉地不輸高Ling 網民望穿秋水要J慧中
主持之一嘅彭慧中入行已11年，近年主要主持《流行都市》，未有其他拍劇工作，不過她的知名度與人氣一啲都唔弱，網民仲稱佢為「J慧中」，仲話每次都好期待彭慧中出鏡，覺得TVB係嘥咗佢，淨係畀佢做《流行都市》，好想睇到彭慧中著泳裝咁話！
唔係講笑，網民對彭慧中嘅鍾愛係超乎想像，每日定時定候就有巴打在討論區CAP圖，把彭慧中的主持《流行都市》的照片放上網，為此彭慧中曾回應：「多謝啲巴打咁鍾意睇我，其實我想多啲絲打睇。我都唔知佢哋點解鍾意睇我，我又唔係啲巴打，可唔可以話番畀我知呀？」
常見問題
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