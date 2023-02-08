無綫派三小花征曼谷拍節目救收視　邪惡視角加露背極吸睛挑戰電視尺度

TVB再派正妹出動益觀眾！泰國通關後大台火速安排三小花去曼谷，拍攝旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》搶收視，今次由林澄光帶隊出發，囡囡方面就有高海寧、彭慧中、陳星妤坐陣，幾有睇頭咁喎！尋日（7日） TVB喺社交平台釋出預告片，可以見到三位美女除咗喺曼谷例牌吃喝玩樂，仲大方出浴益晒街坊，鏡頭仲幾大膽，猶如挑戰電視尺度，令人大飽眼福！