吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度

無綫派三小花征曼谷拍節目救收視　邪惡視角加露背極吸睛挑戰電視尺度

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TVB再派正妹出動益觀眾！泰國通關後大台火速安排三小花去曼谷，拍攝旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》搶收視，今次由林澄光帶隊出發，囡囡方面就有高海寧、彭慧中、陳星妤坐陣，幾有睇頭咁喎！尋日（7日） TVB喺社交平台釋出預告片，可以見到三位美女除咗喺曼谷例牌吃喝玩樂，仲大方出浴益晒街坊，鏡頭仲幾大膽，猶如挑戰電視尺度，令人大飽眼福！

吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 大台火速安排囡囡去曼谷拍攝旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》搶收視！
大台火速安排三小花去曼谷拍攝旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》搶收視！（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 囡囡們飲飲食食好滋味。
飲飲食食好滋味。（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 睇樣都知開心！
睇樣都知開心！（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）

高海寧脫浴袍露全背 彭慧中挑戰電視尺度

TVB今次短短釋出37秒預告，內容已經好吸晴！除咗三位靚女流晒口水飲飲食食外，仲有佢地盡情享受陽光水上活動嘅鏡頭，TVB仲大方分享三小花們出浴的鏡頭！其中一幕高海寧仲脫去浴袍全露出香肩，彭慧中的出浴影片，拍攝鏡頭猶如挑戰電視尺度！

估唔到TVB今次咁識做，節目除咗可以知道曼谷打卡熱點之外，仲等大家眼球享福利，望盡囡囡出水芺蓉！

吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 三點式嬉戲下先！
陳星妤三點式嬉戲下先！（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 正面望。
陳星妤正面望。（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 彭慧中出場。
彭慧中出場。（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 高Ling先派福利！
高Ling先派福利！（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 好鬼正衰妹！
高Ling好耐冇咁性感！（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 谷盡先。
玩水。（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 疑似全裸鏡頭，好癲！
邪惡視角！（圖片來源：TVB＠《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）

36歲高Ling寶刀未老 剩著瑜伽褲都好夠「肉」

一向擁有好身材的高海寧就算著咩衫都難以遮掩佢嘅好身材，高海寧經常在IG上分享自己做瑜伽的動作，睇得出高海寧都訓練有素，高難度動作都一一做得到，唔少Fans都大讚：「好勁呀」、「Headstand 真的好難做到，你和Hilda都得咁好，I am so proud of you both！」。

而穿上貼身瑜伽衫褲的高海寧，身材都相當好，高挑的身高比列完美地展現出一對長腿，而上圍則同樣「有料」，就算係著住包到實一實都難掩突出的「事業線」。縱使高海寧已經36歲，但她仍十分積極於做運動，身材仍Keep得十分好！

吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 高海寧
好身材包都包唔住！（圖片來源：[email protected]
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 高海寧
好高難度！（圖片來源：[email protected]
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 高海寧
keep得幾好咁喎。（圖片來源：[email protected]
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 高海寧
線條好好！（圖片來源：[email protected]
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 高海寧
一啲都唔似36歲。（圖片來源：[email protected]

彭慧中肉地不輸高Ling 網民望穿秋水要J慧中

主持之一嘅彭慧中入行已11年，近年主要主持《流行都市》，未有其他拍劇工作，不過她的知名度與人氣一啲都唔弱，網民仲稱佢為「J慧中」，仲話每次都好期待彭慧中出鏡，覺得TVB係嘥咗佢，淨係畀佢做《流行都市》，好想睇到彭慧中著泳裝咁話！

唔係講笑，網民對彭慧中嘅鍾愛係超乎想像，每日定時定候就有巴打在討論區CAP圖，把彭慧中的主持《流行都市》的照片放上網，為此彭慧中曾回應：「多謝啲巴打咁鍾意睇我，其實我想多啲絲打睇。我都唔知佢哋點解鍾意睇我，我又唔係啲巴打，可唔可以話番畀我知呀？」

吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 奶仔大爆彭慧中是網民最期待的女嘉賓。
彭慧中是網民嘅女神。（圖片來源：《野外步出2》發相）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 彭慧中回應巴打日日「J慧中」入行11年欠上位機會真相大白
雖然件泳衣密實，但彭慧中都冇令大家失望。（圖片來源：《野外步出2》影片截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 彭慧中回應自己入行多年都冇乜機會上位。
唔好錯重點！（圖片來源：《野外步出2》影片截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 彭慧中準備做倒立動作。
彭慧中準備做倒立動作。（圖片來源：《野外步出2》影片截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 就係呢個姿勢喇！
就係呢個姿勢喇！（圖片來源：《野外步出2》影片截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 日前彭慧中上載一張身穿中空裝的圖片上社交網，即成網民熱議對象。
彭慧中曾身穿中空裝，即成網民熱議對象。（圖片來源：[email protected]
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 網民覺得TVB係嘥咗佢。
網民覺得TVB係嘥咗佢。（圖片來源：討論區截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 網民沉迷彭慧中！
網民沉迷彭慧中！（圖片來源：連登討論區）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 好癲！
好癲！（圖片來源：討論區截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 網民好熱情。
網民好熱情。（圖片來源：討論區截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 情不自禁了。
情不自禁了。（圖片來源：討論區截圖）
吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 有人想私有化彭慧中。
有人想私有化彭慧中。（圖片來源：討論區截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：Instagram、TVB、討論區截圖資料或影片來源：TVB

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