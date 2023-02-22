陳星妤為搶收視搏盡 狂騷小背心派福利 美背上圍夠火辣

3位女神，分別是高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「食神」林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，最近在翡翠台熱播，當中新人陳星妤自節目播出後人氣急升，她更接受訪問是次旅程準備了很多小背心，簡直是為節目搏盡大派福利…