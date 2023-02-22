吃貨橫掃曼谷 | 「少年食神」林澄光出擊再搵食 一文睇清黑歷史 森美險被騙

無綫剛播出的旅遊飲食節目《吃貨橫掃曼谷》其中一位主持「少年食神」林澄光（Michael），13年前因為拍《為食一條街》而人氣飆升，除在節目中帶人食「好西」外，更傳他在電視台不停「食女」，自稱是坐擁百億身家的富二代，甚至與森美和Eo2經理人文狄有錢銀轇葛，負面新聞不絕。近年林澄光與無綫總經理曾志偉打好關係，終於回歸幕前再拍節目，已經49歲的林澄光，其實係咪應該改名叫「中年食神」？