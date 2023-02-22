吃貨橫掃曼谷 | 「少年食神」林澄光出擊再搵食 一文睇清黑歷史 森美險被騙
林澄光順風順水識埋堆
在無綫節目《吃貨橫掃曼谷》中，林澄光拉大隊到泰國講飲講食，平日在香港的他除了食好嘢、戴名錶、揸古董車外，亦不時在其社交平台大晒和不同藝人合照，與最新出爐視帝陳山聰、袁偉豪和陳煒等人都經常同台食飯。就在周一(20日)節目出街前，林澄光就晒出和無綫總經理曾志偉肥媽瑪利亞的合照，原來今次相隔13年後能再現身無綫，都係全靠識埋堆，有高層出手相助，即時「解封」拍住三大女神高海寧、彭慧中及陳星妤（前名：陳聖瑜）主持新節目，還獲無綫不少藝出口又出手幫忙宣傳，表面看來林澄光在圈中人緣不錯，但當年的他聲譽卻麻麻。
負面新聞拖累 無綫煞停合作
13年前，由「少年食神」林澄光和高海寧主持的《為食一條街》，由於收視不俗，無綫原本有意開拍第二輯。可惜，有報導傳出林澄光扮有錢佬呃老友錢之餘，更被指速食高海寧和狂溝女，形象急跌谷底，無綫見食神負面新聞不絕，下令煞停合作，當年有媒體向無綫高層何麗全了解，問是否打算開《為食―條街》第二輯，何麗全表示：「有諗過，但暫時未有計劃，啱啱先播完，最快都過農曆年先傾。」但最後共過了13個農曆年，林澄光才獲解封拍新節目。
被指專扮富二代
其實林澄光當年就負面新聞曾公開回應：「我相信工作同花邊新聞應該唔會有影響，失實報道希望快啲過去。」13年前，36歲的林澄光與高海寧主持《為食一條街》而為廣大觀眾認識，從而獲封「少年食神」。與此同時有傳林澄光扮有錢佬，經常在飯局中吹噓自己有數十部古董名車兼家住半山，令不少一心想釣金龜的無錢姐仔信以為真，以為他是億萬身家的富豪第二代而落疊。當中有消息傳林澄光除𠱁掂《為食一條街》的高海寧外，還有陸詩韻、朱慧敏、呂慧儀和梁敏儀亦先後中招。
林澄光送車牌冧女再回收
有報道指林澄光2008年一度力追99年落選港姐兼艷星梁敏儀，除每日至少一call、帶她四處飲飲食食討歡心，還吹噓在元朗擁有過百部車，送上至愛的幸運車牌CD1009給梁敏儀，不過最後因求愛不遂，兩個月後便要求收回車牌。當年梁敏儀曾向傳媒承認林澄光收回車牌一事，稱對方將車牌送贈給自己，但轉頭表示要畀朋友而取回，最後二人不歡而散從此再無聯絡。
𠱁女又涉呃森美錢 IG絕交互不follow
林澄光的負面新聞點止咁少，當年再有指林澄光涉呃老友森美及E02經理人文狄錢。2008年林澄光經EO2認識商台主持森美，熟絡後森美安排他在逢星期六晚開咪主持吹水節目《公子會》，獲森美信任後，林澄光開始使出慣常伎倆，向對方吹噓郭富城、葛民輝熱捧的灣仔王子酒店東來居火鍋店，他是大老闆之一，落足嘴頭𠱁森美注資十萬入股，實情他卻只佔火鍋店百分之五股份，只是掛名股東。入股數月後森美才發現真相，加上收到風對方有呃錢前科，精明眼的森美找來林澄光面對面講數要求退股，據知有人唔想「醜事被揚出去」，所以退回10萬畀森美，之後就冇再做森美主持的電台節目，而二人至今亦沒有再互相follow社交平台，可想而知關係早已結冰。
森美幸得老友提點
至於觸發森美縮沙，是因E02經理人文狄亦是受害者，據知同年，林澄光亦曾向文狄介紹澳門有間叫囍館火鍋店開張，稱自己有份叫對方夾錢一齊做股東，最後文狄夾五萬入股落疊後，隨後兩年的生意係賺定蝕都未曾獲對方交代，林澄光更逃避文狄唔覆電話。到最後文狄撞到囍館班大股東，細問下先知林澄光由至終只係夾了兩萬，班股東仲踢爆他幫火鍋店入貨買牛肉都從中食價，因為念住相識一場才無追究。
「中年食神」近年繼續晒富貴生活
現年49歲的林澄光，大家應該改口稱他為「中年食神」，自小在屋村長大的他，讀陳瑞棋喇沙中學，自稱畢業後接手父親的工程公司，他曾表示每日要到地盤日曬雨淋，始終唔慣，於是在00年取得日本復古光岡汽車香港代理，虧蝕2,000萬後在06年結業。02年李林澄光開始在報紙雜誌寫飲食稿，10年年尾為無綫主持飲食節目《為食一條街》，節目播完後便絕跡無綫任何節目。近年林澄光非常活躍於社交平台，離不開吃、喝、玩、樂，只見到林澄光晒大量名貴手錶，古董車及名貴跑車，生活十分奢華富裕，他亦不時邀請藝人去幫襯他投資的食店，碌盡友情卡做生招牌。
10年前高登仔已經睇佢唔順眼
其實早在10年前，高登仔已對林澄光睇唔順眼，曾在討論區開題「點睇林澄光成四張罰都畀人叫做少年食神」，引發網民熱議，有人留言指他是「少年騙神」、「週圍食下野就可以做食神，你都可以係」、「佢智商得13歲」、「佢個面相真係一個HiHi樣」、「D人40幾歲都拎傑青啦」等，句句留言都好負面，看來「少年食神」早已被識破真面目。
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