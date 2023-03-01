吃貨橫掃曼谷｜三女搏到盡水柱沖擊玉背 林澄光死性不改疑公然翻溝高海寧
三位靚女搏盡露背歎Spa派福利
今晚（1日）一集，一眾主持去到一間特色Café朝聖打卡，這間Café設有陶瓷工作室，讓客人在陶瓷上畫畫「陶」冶性情，化身文青的高海寧選擇畫上一隻蝴蝶，她說：「畫畫可以全神貫注，令到我個腦可以停止諗嘢，呢幾年遇到人生轉折點，有啲唔開心嘅事情，亦都試過好Depressed，Pick Up番畫畫之後變得好平靜同平和，令自己靜番落嚟同沉澱。」彭慧中問高海寧喜不喜歡飲咖啡時，高海寧回答：「好鍾意帶本書去海灘歎一杯咖啡，做得呢行壓力比較大，需要有時間同埋態度去享受生活，等你嘅生活放番慢少少，到你工作嗰時可以再衝過。」
感性過後，三位靚女繼續歎特色Spa，高海寧、陳星妤同彭慧中仲激搏上陣益觀眾，大晒玉背享受真絲Spa，最後齊齊浸玫瑰牛奶浴作結，簡直Chill級享受！
水柱沖擊靚女玉背感過癮陳星妤唔怕尷尬：我要溝仔！
昨晚（2月28日）播出一集，彭慧中、陳星妤齊齊體驗三款特式Spa，兩位靚女同樣以白色水着上陣，大晒Fit爆Body。兩人分別體驗了「鹽水Spa」和「暴雨Spa」，之後齊齊接受「水柱Spa」洗禮，治療師以水柱沖擊兩位靚女玉背，感覺過癮。
美食當然亦不能少，林澄光帶三位靚女去到一間打卡餐廳，一次過滿足吃泰菜與歎咖啡兩大要求。餐廳主打泰國東北的「伊善菜」，林澄光指泰國東北部因為沒有海鮮，所以專注肉類菜式，之後林澄光突問陳星妤：「溝仔咪？」見陳星妤一頭問號，林澄光便解釋「溝仔咪」是泰文明不明白的意思，陳星妤聞言即笑言：「我要溝仔！」
林澄光無懼醜聞 節目公然「翻溝」高Ling
去到晚上，一眾主持去夜市遊玩，林澄光更即場在夜市剪頭髮，價錢只需300泰銖（約67港元），彭慧中笑指林澄光可於兩邊頭髮刻上「ML」兩字，林澄光聞言講笑謂：「刻個『KL』高Ling吖！」林澄光果然直接，似乎未懼近日報道，公然「翻溝」高海寧！彭慧中即八婆仔上身笑說：「Wow，咁高調示愛？」場面搞笑。
常見問題
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