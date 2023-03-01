吃貨橫掃曼谷｜三女搏到盡水柱沖擊玉背 林澄光死性不改疑公然翻溝高海寧　

由「女神」高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》來到尾聲，將於3 月11 日周日晚播出最後一集！《吃貨橫掃曼谷》近幾集內容好有睇頭，眾女角搏盡大晒玉背享受真絲Spa，當中有幕「少年食神」林澄光仲疑向高海寧調情…