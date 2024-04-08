吃貨橫掃深圳｜彭慧中梁凱晴連環大派福利 火紅三點式谷到盡上陣超吸睛
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TVB《吃貨橫掃深圳》由陸浩明（6號）、彭慧中、林秀怡及梁凱晴擔任主持，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。節目主力北上深圳四出覓食，為觀眾發掘滋味又好玩的攻略之餘，主持們更會到港人掃貨新熱點、倉庫式超市搜羅網上大熱產品，並為大家「開箱試伏」。今晚（8日），彭慧中及梁凱晴更會大派福利，滿足觀眾們的視覺享受！
彭慧中包毛巾歎水療
節目除了吃盡好西，當然亦會介紹近年大受港人歡迎的spa！近年內地的水療中心出現 2.0 版本，更設有蒙古包汗蒸幕、膠囊太空艙等多個打卡熱點，不用飛機也能體驗日本溫泉度假村享受。而主持中的「浸浴擔當」彭慧中和梁凱晴，將在今集帶觀眾齊齊體驗水療浸浴，兩位女神仲會以包毛巾的造型出鏡，大騷事業線同白滑美背，真係大方兼十分養眼！
梁凱晴加碼大派泳裝福利
而後晚（9 日）的一集，三位女主持將介紹網紅打卡熱點，仲會帶大家從深圳一秒到歐洲！梁凱晴更會以火紅的三點式上陣，大方騷傲人上圍同逆天長腿，美人配美景簡直打卡一流！
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撰文：東方新地圖片來源：TVB