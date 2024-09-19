《吃貨橫掃港深珠》廖慧儀大派震撼福利挑戰彭慧中 即睇5小花黃金畫面
5小花又食又玩 大派靚靚福利
一共十五集的全新旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，將由下周一（23日）起逢周一至周五晚上十點半翡翠台播映。新一輯《吃貨》系列除繼續有彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴，還有同為前港姐的梁超怡及廖慧儀（Jessica）加入「吃貨」行列，5位小花花了足足40多日玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮符合港人口味的食買玩指南；在深圳及珠海方面，五位小花為大家試食試住試玩了令人恍如置身希臘的特色café、CP值超高的高級酒店住宿、豪華又抵食的養生盛宴、好玩的室內運動，及近期港人至愛的俄式超市等；除此以外五人還會試「伏」，為觀眾親身測試網傳內地必買清單的可信性、美味感及超值度！
廖慧儀化身人魚 大騷fit爆身材
香港方面，五位美女主持與製作組，亦落足牙力與全港近60間食肆、包括米芝蓮等級餐廳、打卡網紅餐廳、高級食府及老字號等攜手合作，為觀眾提供吃貨優惠；觀眾只需以手機掃描每集節目中出現的QR Code，便可獲得相關餐廳的「吃貨優惠憑證」，當中既有貴價餐廳的買一送一或半價優惠，亦有老字號餐廳的特有Fusion級下午茶Tea Set，或是一蚊燒味勁抵優惠；而涉獵菜式範圍亦極廣，有地道街頭小食雞蛋仔及煲仔飯，亦有新派泰菜、Omakase及打卡一流、歷史感十足的高級扒房等，與餐飲界齊齊為支持留港消費的觀眾提供最好優惠。
為了向觀眾提供最真實美食情報，五位美女主持與幕後團隊足足吃足四十多天「好西」，但令人驚艷的是，五位主持雖然全程食唔停，但眾人拍攝性感唯美鏡頭派福利時位位都弗到漏油，基本上半點肥肉也看不到，其中向來是「瑜伽達人」的Jessica，除了扮演美人魚在打卡Café玩潛水時靚爆鏡，另外在水底頌缽治療時還展現了超驚人健美身段，食極唔肥令人相當羨慕。談到相關演出，Jessica笑言原來是導演即興要求，並笑謂效果唯美全靠幕後工作人員全力協助，令人更為期待節目出街效果。
談到拍攝難忘事，梁凱晴則笑言自己因猜輸包剪揼，錯失與靚仔機師同坐直昇機觀光暢遊珠海良機，並笑言：「我喺下面好慘，有得睇冇得玩！」而有幸與靚仔機師同遊珠海的Jessica和超怡，則齊齊以絕招冧掂機師延長飛行時間，到底咩絕招咁厲害？密切留意節目。問到在節目中為食樣盡出會否擔心影響女神包袱，梁超怡笑言曾挑戰在珠海邊玩索道、邊吃牛角包，並謂不怕表情管理失守：「我冇理個樣，我不嬲都冇乜女神包袱，只係記得嗰吓仲要係自己拎住鏡頭自拍，兩隻手都好忙。」