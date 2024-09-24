吃貨橫掃港深珠 林秀怡

吃貨橫掃港深珠丨林秀怡廖慧儀衝浪「福利」輪住派 超動感畫面一睇再睇！

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Keith

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一共十五集的全新旅遊飲食節目《中國建設銀行(亞洲)呈獻：吃貨橫掃港深珠》，逢周一至周五晚上十點半翡翠台播映。由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）擔任主持，玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮符合港人口味的食買玩指南之餘，「吃貨」主持們將為大家「開箱試伏」倉庫式超市搜羅的大熱產品。

林秀怡廖慧儀衝浪「福利」輪住派

今晚（24日）播出第二集，本集亮點必定是Jessica和秀怡到深圳潮玩室內衝浪的「福利」環節，一連兩集繼續有Jessica弗爆健美水著放題，為方便活動今次以一件頭泳裝上陣，曾有wake surfing（無繩滑水）經驗的她，開始前口氣十足地表示：「Wake surf啫，我都玩過，好簡單咋嘛。」「運動擔當」Jessica第一個接受單人滑浪挑戰，站在滑板上不時伸手作平衡又不時尖叫，玩得腳震震；當Jessica掌握到竅門後擺出勝利手勢，豈料下一秒便失去平衡，作為瑜伽達人也被考起！之後輪到秀怡上場，激罕以比堅尼上陣，大騷「禾稈冚珍珠」身材，僅看造型已經夠吸睛；當她鬆開繩索並成功平衡時，即獲Jessica和幕後工作人員拍掌歡呼。最後雙人滑浪挑戰部分同樣精彩，不過Jessica卻因一事玩到向秀怡道歉，到底發生了甚麼事呢？節目自有分曉。

介紹完好玩熱點，三位「吃貨」主持秀怡、Phoebe和超怡帶大家以超親民價298元人民幣（下同）體驗Omakase，吃盡足料海膽蝦膏蒸蛋、香煎帶子配豌豆汁澳洲和牛薄切壽喜燒、六貫手握壽司之餘，主角—海膽甜筒最為驚艷，海膽不但份量十足，師傅為解決紫菜容易變腍的問題，採用鱈魚皮製作成甜筒，確保鬆脆度，貼心又創新；海膽lover還加198元享用海膽山熱狗taco，更可以無限加購吃到飽！此外，Omakase套餐還有首創-60度「雪花鵝肝」配吞拿魚刺身，入口即溶，體驗滿滿幸福感。

之後秀怡、凱晴和Jessica轉戰珠海繼續搵「食」，帶大家到街鋪海味飯店，品嚐108元四道菜的骨膠原套餐，套餐包括石窩花膠撈飯、鮑魚仔撈飯、豬手、桃膠糖水，還可以每位288元大歎十五頭南非乾鮑，吃飽更可買已煮熟的急凍包裝回港慢慢歎，甚至作手信，以平價錢享受奢華美食。至於香港方面，秀怡和凱晴介紹的百年老字號蛇羮食店，曾多次獲米芝蓮推介。自從由第四代負責人掌舵後，逐漸將蛇羮年輕化，炮製出98港元蛇羮下午茶套餐，套餐除有家族秘方熬製而成的足料蛇羮之外，還有兩款點心任意選擇，包括鴛鴦腸燒賣、竹炭膶腸鹹水角、臘味糯米飯，記得食「好西」前掃瞄螢幕QR Code獲取「吃貨優惠憑證」呀！

吃貨橫掃港深珠 林秀怡 Jessica第一個接受單人滑浪挑戰（圖片來源：TVB）
Jessica第一個接受單人滑浪挑戰（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 林秀怡 站在滑板上不時伸手作平衡又不時尖叫（圖片來源：TVB）
站在滑板上不時伸手作平衡又不時尖叫（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 林秀怡 玩得腳震震（圖片來源：TVB）
玩得腳震震（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 林秀怡 之後輪到秀怡上場，激罕以比堅尼上陣，大騷「禾稈冚珍珠」身材（圖片來源：TVB）
之後輪到秀怡上場，激罕以比堅尼上陣，大騷「禾稈冚珍珠」身材（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 林秀怡 僅看造型已經夠吸睛（圖片來源：TVB）
僅看造型已經夠吸睛（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 林秀怡 最後雙人滑浪挑戰部分同樣精彩（圖片來源：TVB）
最後雙人滑浪挑戰部分同樣精彩（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

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