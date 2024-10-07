吃貨橫掃港深珠︱林秀怡梁超怡泳裝跑步彈彈吓 唯美畫面勁出色

《吃貨橫掃港深珠》今晚（7日）播出一集，彭慧中、林秀怡和廖慧儀齊齊去到深圳，為大家推介一家超抵食半自助餐餐廳，該店的斧頭扒＋副食放題雙人套餐，只要318元人民幣，套餐除了包500G的斧頭扒外，其他的小食及飲品可以任飲任食90分鐘！一支公都冇有怕，皆因餐廳還有鵝肝牛小排套餐，同樣小食和飲品都是任飲任食90分鐘，價錢只要198人仔，相當抵食。美食當前，為食的彭慧中徒手拿起斧頭扒的骨頭大快朵頤，食相豪邁！珠海方面同樣有好介紹，林秀怡、梁凱晴和廖慧儀為大家推介一家日系甜品店，建在水中央的甜品店裝修以白色日系風格為主，加上店中的所有甜品似足藝術品一般，啱晒靚女們打卡！

