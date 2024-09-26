吃貨橫掃港深珠 梁凱晴

《吃貨橫掃港深珠》水著放題福利！廖慧儀多角度騷胸 睇到網友心跳加速

最新娛聞
Keith

廣告

一共十五集的全新旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，逢周一至周五晚上十點半翡翠台播映。由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）擔任主持，玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮符合港人口味的食買玩指南之餘，「吃貨」主持們將為大家「開箱試伏」倉庫式超市搜羅的大熱產品。

廖慧儀多角度騷胸 睇到網友心跳加速！

今晚（26日）播出的第四集，繼續有水著放題環節！四位美女主持Jessica、超怡、凱晴及秀怡帶大家到珠海爽歎水療，水療中心外貌充滿泰國布吉度假村感覺，予人寫意又清幽感覺。內設超過十個不同功效的浴池及按摩池，主持們換上泳裝體驗水療養生之旅，節目中不斷食「好西」的四女，齊齊大騷食極唔肥弗爆身段，其中Jessica更初次體驗飄浮式水療頌缽，展現超驚人健美身段，畫面性感又唯美，難怪有網友大讚：「佢係幾正嘅」「7成時間都係拍女」「cap圖cap到手軟」「好有誠意」「心跳加速」

林秀怡遇上超爆汁小籠包

本集香港方面，優惠著數更多更筍！只需368港元便可享用半自助午餐buffet，且買一送一，即人均184港元便食盡蟹腳、蝦、青口等多款海鮮，主菜可加錢升級為龍蝦魚子醬意粉等，享受與五星級酒店般高級的buffet體驗。此外，親民貼地的美食廣場同樣精彩，集合東南亞多地風味美食，其中秀怡食到上海菜時卻被超爆汁小籠包濺到臉上，嚇得Phoebe高呼：「終於知道有幾多汁喇，多謝秀怡示範！」觀眾只需在其中一間食店消費滿100港元即可減30港元，謹記掃瞄螢幕上的QR Code取得吃貨優惠情報，及下載集團app免費成為會員就可享用優惠啦！

昨晚（25日）播出的第三集，先到深圳有「吃貨天堂」之稱的購物公園站搵食，首間介紹的高質京滬菜，268元人民幣（下同）、脆皮多汁的片皮鴨為必點之選，餐廳堅持零醃製，並以180至200度烤足一小時，餅皮更用小麥製作，誠意度爆燈；Phoebe、秀怡和Jessica品嚐三大提味食法，分別傳統原汁原味、加配蒜泥以及海鹽三種食法，各有特色。之後秀怡和Jessica轉到珠海初嚐35元「盲盒煲仔飯」，分別「開箱」試了陳皮臘腸煲仔飯及鮑魚大蝦煲仔飯，色香味俱全，絕無揸流攤；而價錢最高的海霸王煲仔飯只售128元，啖啖蟹肉蟹膏撈飯大滿足。

至於香港方面，本集介紹前身為香港水警總部、花了6年時間活化的高級扒房，主菜有西冷扒、牛柳、羊架三選一，就連自家製醬料都有8款之多，前菜、甜品連餐飲二人只需988港元，最吸引地方當然是下午與晚上為同價；謹記掃瞄螢幕上的QR Code取得「吃貨優惠憑證」，及預早訂座享用超筍優惠。

吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 廖慧儀多角度騷胸，盡展有料身材！（圖片來源：TVB）
廖慧儀多角度騷胸，盡展有料身材！（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

其他美女福利：

吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 梁超怡（圖片來源：TVB）
梁超怡（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 梁超怡（圖片來源：TVB）
梁超怡（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 梁超怡（圖片來源：TVB）
梁超怡（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 梁凱晴（圖片來源：TVB）
梁凱晴（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 梁凱晴（圖片來源：TVB）
梁凱晴（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 梁凱晴（圖片來源：TVB）
梁凱晴（圖片來源：TVB）
吃貨橫掃港深珠 梁凱晴 林秀怡（圖片來源：TVB）
林秀怡（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB

熱門文章

 