《吃貨橫掃港深珠》水著放題福利！廖慧儀多角度騷胸 睇到網友心跳加速

一共十五集的全新旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，逢周一至周五晚上十點半翡翠台播映。由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）擔任主持，玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮符合港人口味的食買玩指南之餘，「吃貨」主持們將為大家「開箱試伏」倉庫式超市搜羅的大熱產品。

