吃貨橫掃港深珠︱梁超怡廖慧儀出水芙蓉畫面逐格睇 網友驚呼呢個位「好大」

《吃貨橫掃港深珠》昨晚（3日）一集，一班主持為大家介紹一間深圳的水療中心，該水療中心入場費只要138元人民幣，便可以玩足24小時，中心的設施五花百門，泳池、溫泉、岩盤浴等不在話下，Jessica和梁超怡齊齊換上泳衣碧波暢泳，畫面唯美，Phoebe則包上浴巾享受浸溫泉，Chill到爆。另邊廂，林秀怡體驗了水療中心的付費按摩服務，揀選了泰式按摩的秀怡期間被技師舞來舞去摺埋一嚿，場面搞笑。此外，水療中心提供了打機、唱K、桌球等娛樂設施，早餐、下午茶、水果、飲料更是免費提供，啱晒一家大細玩足一日！

