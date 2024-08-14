吊帶小背心女車長爆紅 背景起底 IG曝光原來仲有另一個身份！
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「我仲未上車呀！」最近網上瘋傳一張靚女相片，主角就係一位穿著吊帶小背心正在駕駛九巴的女車長，不少網民更極速「起底」女車長IG！
九巴女車長性感吊帶衫揸巴士背景公開 私下仲係一位直播主
女車長因該照片爆紅，不少網民翻出其Instagram，發現她本身是位網紅，IG有逾2萬名追隨者，主要駕駛的巴士路線為57M來往屯門及荔景路線。女車長興趣多多，除了熱愛駕車，私下仲係一位直播主，直播打機及出席COSPLAY活動，不時還會曬出自拍發現近況，睇到網民心心眼：「即刻多咗仔搭巴士」、「我要投訴佢搞到我老公日日晨咁早去排隊搭巴士」、「請多幾個女車長，仲邊有人搭地鐵」
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女車長性感吊帶衫揸巴士 九巴就事件回應
不過亦都有網民質疑為何女車長未有穿著制服上班：「正常人開九巴公司車，什麼時間都會穿制服，真是當街上的人透明咩！」、「真司機有特定製服架喎。可以轉吊帶衫嘅咩。」、「無著制服，不能接受！」
九巴就事件回覆傳媒，表示週二（13/8）中午女車長用餐後返回車廠，於是駕駛巴士前往總站準備開出下一班次，由於期間沒有乘客因此沒有穿回制服。其後到達總站準備開出班次前，女車長已穿回整齊制服，最後九巴強調，已經提醒該名車長在任何情況下駕駛公司巴士時，即使車上沒有乘客，也必須穿著整齊制服。
女車長被大量網民評頭品足 IG回應：俾我唞下可以嗎？
隨後，女車長亦有在IG分享被大眾關注的感受，她先是轉載了一篇「揸車都要比人評頭論足」的文章，並回應「打份工啫」隨後又表示近日身體不適，希望大眾可以體諒：「夠了吧，已經病俾我唞下可以嗎」看來女車長不希望大多人關注事件，並被他人批評外表打扮。
圖片來源：facebook圖片、IG@morejai125