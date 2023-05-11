同屋企人去旅行｜Patrick Sir與老婆講起兒子眼濕濕 互送驚喜相擁爆喊

TVB一共六集的旅遊節目《同屋企人去旅行》，本周播出的行程是Patrick Sir（林溥來）、太太關宛珊（Kimmy）和囝囝Preemo，一家三口到廣州體驗親子遊。節目尾聲，Patrick Sir約了老婆在酒店大堂見面，並送上親手製作的驚喜，豈料Kimmy竟出其不意回敬了更大的驚喜！