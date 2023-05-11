同屋企人去旅行｜Patrick Sir與老婆講起兒子眼濕濕 互送驚喜相擁爆喊
同屋企人去旅行｜Patrick Sir一家三口去到荔灣湖公園
今晚（11日）播出一集首站是室內滑雪場，惟一開始已出現重大危機，Preemo扭計不願換上滑雪裝爆喊，幸好Patrick Sir和Kimmy最終氹掂仔仔換衫，Preemo之後亦玩得不亦樂乎，瀡冰滑梯更開心得嗌Encore，非常可愛。美食方面，林家一家三口去到荔灣湖公園，坐住艇仔品嚐源於荔灣的艇仔粥，夠晒正宗。之後一行人去到靜山湖的生態園區，鍾意動物的Preemo親親小動物餵牠們吃東西，期間不慎被羊駝咬到手指仔，但他相當叻仔沒有哭出來。Patrick Sir挑戰公園內的越野車電掣風馳一番。
同屋企人去旅行｜Patrick Sir與老婆Kimmy講到眼濕濕
最後一站去到豎德生活館，當中雲集不少Café和書店，是著名打卡熱點，Kimmy期間被書店掛着的金句「我無限熱愛新的一天」及「我願意在此，看你長大」觸動，Kimmy哽咽說：「Preemo每日都喺度變緊，每日都有新嘅嘢畀到我哋，好唔捨得佢咁快咁大個。」Patrick Sir聽畢亦感動得眼濕濕。
同屋企人去旅行｜陳奕迅琴譜背後藏浪漫故事
明晚播出一集，林家三口去到盈香生態園遊玩，並挑戰全景玻璃橋，人仔細細的Preemo十分大膽，不單直接趴在玻璃上睇風景，更興奮地拔足狂奔，對比起媽咪Kimmy的驚青樣，相映成趣。之後Patrick Sir兩公婆去到幸福交換店，該店專門收集舊物，除了可以現金買東西，還可以以舊物交換物品，二人帶了一本陳奕迅琴譜來交換，並會細說背後的浪漫故事，密切留意節目。
林家三口還會去到肇慶學包裹蒸糭，原來最正宗食法是將糭切開再撈埋，寓意撈到風生水起。之後三人到七星岩游湖兼食好西，Kimmy食飯期間投訴老公沒有正式送過花：「其實送過一次畀我嘅，嗰次做舞台劇，以為得我有啦，但原來每人都有一枝，我以為自己嗰個會特別啲，點知都唔係，全部人都一樣！」知衰的Patrick Sir即時在褲袋變出一枝花送給老婆，非常冧豬。
節目尾聲，Patrick Sir約了老婆在酒店大堂見面，並送上親手製作的驚喜，豈料Kimmy竟出其不意回敬了更大的驚喜！
林溥來 Patrick Sir去年4月榮升新手爸爸，老婆關宛珊Kimmy為他誕下一子林若嘉Preemo。為了養活一家三口，林溥來努力工作賺錢，簡直「百足咁多爪」。本來他已是補習社的老闆及幼稚園校監，同時爭取幕前演出，為TVB節目《東張西望》、《尋找家鄉情》做主持，還是公司重用的皇牌司儀之一。入行以來，他甚有觀眾緣，很多網民讚他高大靚仔，有學識、有修養，與外表純品的老婆關宛珊住在3000呎豪宅，羨煞旁人。其實對於他來說，如今的事業、家庭都是得來不易。
林溥來上《日日媽媽好》自爆娶關宛珊原因
林溥來同關宛珊近日上節目《日日媽媽好》接受訪問，他指跟關宛珊拍拖時並不知道她會變成好老婆，更加沒有想過她是好老婆：「唔知佢煮嘢食原來好叻，到結咗婚之後加咗分」他自爆覺得她很單純所以才會娶她，又很需要她保護。主持羅敏莊馬上打斷他：「同埋你只係睇樣，鍾意靚女！」他隨即搞笑否認：「唔係唔係！我睇埋身材，佢值200分！」哄到關宛珊笑不攏嘴。
被問到會否再生小朋友，關宛珊爆料：「佢真係成日都講，但得個講字…不過我都覺得好攰。」他否認：「我哋成日研究，佢就話：『諗清楚喎，真係好攰！』因為依家呢個小朋友係我哋全力湊，人哋搵工人姐姐幫手，我哋完全無。如果兩個一齊做嘢就惟有搵嫲嫲幫手，其餘時間都係我哋自己搞，所以真係幾攰嘅，不過都會努力。」暗示有想生多個的心。
最後他哽咽表白：「佢確實幫到我好多，幫我建立咗好開心嘅家庭，亦都令我結完婚同生咗小朋友之後開心過以前好多。」其後他對著關宛珊說：「你記住小朋友大咗呢，有毛有翼就飛，只有我永遠陪住你，所以你要對我好啲！」
兒子一歲生日激似爸爸
林溥來同關宛珊的兒子於上月13日一歲生日，一家三口與愛犬Don Don影全家福慶祝。 兒子遺傳父母優良基因，手長腳長，外表則似足爸爸，已經識得企定定影相，非常可愛。
林溥來說：「Happy birthday Preemo ! 點呀，呢一年係咪好開心呢？每日一起身，第一眼就望到Dadidi Mamimi，第二眼就望到Don Don，跟住就開始你嘅食玩瞓日程，日日都有得食Mamimi用心製作嘅美食，日日都有我哋陪你玩唔同嘅遊戲，陪你爬去呢度爬去嗰度，陪你一齊古靈精怪，陪你大笑陪你大哭，過咗充實嘅365日，令你肥肥白白，成個小巨人咁。差啲唔記得，仲陪你唱歌跳舞添！好啦，嚟緊嘅日子，我哋一齊周圍跑，舞照跳！Love you！」
關宛珊則留言：「今日好特別，我哋個完美嘅BB仔一歲生日，亦都係我哋一家人認識一周年嘅日子~ 呢一年好攰好攰…但前所未有咁幸福歡樂~凌晨12點要拖拖手錫錫面仔…全日都帶住緊張興奮嘅心情…等到下午去製造兒時回憶 – 影一歲相~玩下玩具、影下靚相、切下麵包㙮…簡簡單單咁渡過~我哋會陪住你成長…請你繼續愛笑愛搞怪…繼續走你嘅諧星路線~Dadidi Mamimi DonDon always love you! 」
林溥來寵愛老婆 經常公開放閃
林溥來與關宛珊因為拍攝旅行節目認識，拍拖五年後拉埋天窗，早前誕下兒子林若嘉。相戀十年來，他們依然愛得甜蜜，林溥來更不時在社交平台講甜言蜜語哄老婆開心。例如結婚五周年時，他在Instagram留言冧爆老婆：「每日見到你，同你傾偈、同你講笑，所有感覺仲好似拍緊拖咁。喺今日咁重要嘅日子，肉麻啲都要同你講：慶幸遇上純真的你，給我幸福、快樂！Love you forever! 」
兒子出世時，他在Instagram留言多謝老婆的付出：「老婆，好多謝你，多謝你咁多個月嚟佗住BB仔嘅付出！陪住你生嘅時候，拖住你隻手，頭貼頭，嗰一刻覺得你好靚好偉大，你樂天正面嘅態度令我個心好溫暖。雖然我哋已經做父母，但係喺我心目中，你永遠都係我可愛嘅女朋友仔，對你嘅愛唔會有一絲減退。」
住3000呎豪宅包私人花園
據知林溥來擁有千萬身家，與老婆住在大圍壹號雲頂的豪宅。家中包含過千呎的私人花園，兩公婆常常於花園吃下午茶，而家俬就以白色、灰色為主色，走簡約風格。
家中內貌：
廚房：
洗手間：
私人花園：
Patrick Sir出身貧苦 靠知識改變命運
現年45歲的林溥來出身貧困，他在九龍城橫頭磡邨長大，一家六口住在200多呎單位，居住環境狹窄，全家的經濟負擔落在爸爸一人身上。他曾接受傳媒訪問，指爸爸非常好學，身兼多職，包括做的士司機、攤販，令他很佩服。從小他見證住爸爸、媽媽為錢鬧交，所以他下定決定想辦法賺錢，中三已幫鄰居讀小學的仔女上門補習，中六又試過賣舞會門票，大學繼續做補習老師，也試過做模特兒。他相信知識改變命運，所以賺錢之餘也很努力讀書，中小學均畢業於名校喇沙，之後分別在香港科技大學及香港中文大學完成化學工程系榮譽學士及教育系碩士學位。空閒時間，他喜愛做運動，大學時曾是香港甲一組發景及永倫籃球隊隊員，文武雙全。
大學畢業後，他用多年儲下的存款創業，投身教育行列，成為通識科和英文科的補習老師，開設的補習社曾一度擴充到有三間分校。09年，他獲TVB邀請，在節目《通識通通識》中擔任專家主持，又有主持節目《放學ICU》中有「Patrick Sir英語通通識」的環節等，早前參演劇集《愛美麗狂想曲》，轉戰幕前，漸漸為人所認識。現時他是私立幼稚園的校監，會為多間雜誌及報章撰寫專欄，他更透露自己有投資股票、基金和地產牌，非常博學多才。
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