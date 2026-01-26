名媛望族｜王浩信朗誦悼母惹劉松仁嘴角失守 江美儀親解偷笑真相

TVB經典劇集《名媛望族》重播掀起全城追劇熱潮，繼江美儀連環英文對白爆紅後，王浩信大結局朗誦悼亡母一幕再成網絡熱話！眼利網民發現劇中劉松仁同江美儀竟然喺鏡頭前偷笑，嘴角失守畫面被捕獲，引發大批觀眾熱烈討論。江美儀親自現身解畫，揭開偷笑背後真相，原來另有深意！