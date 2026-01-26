名媛望族｜王浩信朗誦悼母惹劉松仁嘴角失守 江美儀親解偷笑真相
TVB經典劇集《名媛望族》重播掀起全城追劇熱潮，繼江美儀連環英文對白爆紅後，王浩信大結局朗誦悼亡母一幕再成網絡熱話！眼利網民發現劇中劉松仁同江美儀竟然喺鏡頭前偷笑，嘴角失守畫面被捕獲，引發大批觀眾熱烈討論。江美儀親自現身解畫，揭開偷笑背後真相，原來另有深意！
王浩信朗誦悼母惹全場忍笑
網民熱議嘅劇情發生喺《名媛望族》大結局韓瑪利病逝出殯一幕，劇情講述二少爺王浩信面對大媽離去趕回家奔喪，深情朗讀悼文：「我在一個快樂的家庭裏長大，我有著三媽的疼愛，有著爸爸的照顧…」不過有網民眼利發現，當王浩信一開口朗誦，每位演員都似乎忍笑，企喺王浩信身旁嘅劉松仁及後排嘅江美儀都喺到偷笑，江美儀更加嘴角偷笑嗰陣用手巾仔掩咀扮悲傷抹涕。
劉松仁江美儀嘴角失守被網民捕獲
有網民留言爆料指：「本身王浩信朗誦，劉松仁已經笑到_街，後面江美儀忍笑，真係笑死我。」呢個發現隨即引起大批網民關注，紛紛留言表示有留意到相關畫面：「是不是哦～ 呢嘢嘴角失守了」、「全部人都忍緊笑」、「劉松仁忍笑x10,000、江美儀忍笑x1,000,000、樓主笑聲x10,000,000,000」、「王一開聲江美儀已攞絲巾揞口」等等。網民嘅熱烈討論令呢個話題迅速發酵，大家都好奇究竟係咪真係忍笑定係另有原因。
江美儀親自現身解畫揭真相
面對網民嘅熱烈討論同質疑，江美儀決定親自現身解畫，澄清偷笑背後嘅真正原因。佢表示：「係笑咗㗎，不過唔係忍唔住笑，而係聽到Jimmy（王浩信）朗誦諗番起之前嘅生活點滴，回顧過去一家人開心快樂嘅時光。」江美儀嘅解釋令網民恍然大悟，原來佢嘅笑容係出於劇情需要，係角色回憶起美好往昔時嘅自然反應，而唔係因為忍唔住笑而失守。
網民反應兩極化討論持續發酵
江美儀嘅解釋雖然澄清咗偷笑真相，但網民反應就相當兩極化。有支持者認為江美儀嘅演技層次豐富，能夠喺悲傷場面中展現角色複雜嘅情感變化，係專業演員嘅表現。不過亦有網民質疑呢個解釋，認為喺出殯場面笑容始終唔太合適，覺得可能真係忍笑失守。無論如何，呢個話題已經成為《名媛望族》重播期間嘅又一個熱門討論點，令呢套經典劇集再次成為全城焦點。
圖片來源：TVB、threads資料或影片來源：原文刊於新假期