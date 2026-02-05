《名媛望族》台慶劇竟然只得一個獎？回顧2012年爭奪獎項競爭激烈
楊怡擊敗對手 大熱封后
楊怡憑藉《名媛望族》中四姨太康子君一角，成功擊敗當年視后五強對手，包括《天與地》佘詩曼、《護花危情》鍾嘉欣、《雷霆掃毒》徐子珊及《大太監》米雪。楊怡喺台上激動落淚表示「多謝全港觀眾頒這個獎給我。十幾年的路很難走，但我一點都沒放棄走到這一步。」呢番說話道出咗佢多年來喺演藝路上的堅持同努力，亦令現場觀眾為之動容。
劉松仁入圍視帝五強最終敗陣
雖然劉松仁憑鍾卓萬一角成功入圍最佳男主角最後五強，但最終敗給第三度封視帝嘅黎耀祥。當年台慶搞噱頭玩全民票選，全港觀眾一人一票投票，結果黎耀祥憑台慶重頭劇《大太監》第三度封視帝，擊敗賽前大熱林峰，賽果令人驚訝。不過有不少網民批評黎耀祥喺《大太監》嘅演出無突破，指第三度奪得視帝榮銜有造馬之嫌。
最佳劇集獎項敗給《天與地》
《名媛望族》雖然獲得最佳劇集提名，但最終三強不入，當年強手雲集，該屆不設最後5強只有三強名單。最佳劇集最終由《天與地》奪得，3強還包括《On Call 36小時》和《大太監》，可見當年競爭之激烈。呢個結果亦反映出雖然《名媛望族》質素不俗，但喺眾多優秀作品中仍然未能突圍而出。
江美儀女配角提名最終落空
江美儀憑易懿芳一角獲得最佳女配角提名並成功入圍最後五強，但最終敗給《缺宅男女》黃智雯。黃智雯憑生活化演出得到觀眾喜愛，成功奪得當年最佳女配角獎項。同年獲提名女配角還包括《拳王》胡定欣、《心戰》簡慕華、《怒火街頭2》苟芸慧、《大太監》陳茵媺、《巴不得媽媽》岑麗香，競爭同樣激烈。
江美儀贏口碑無獎攞 等10年之後攞視后
2012年41歲的江美儀憑易懿芳一角獲「黑絲儀」稱號，在TVB頒獎禮得到最佳女配角提名並入圍最後五強，但最終敗給《缺宅男女》黃智雯。當年黃智雯憑生活化演出得到觀眾喜愛，同年獲提名女配角還包括《拳王》胡定欣、《心戰》簡慕華等。2010年加入無綫的江美儀其實一開始已經得到不少好評，憑《潛行狙擊》、《九江十二坊》、《女人最痛》等劇集年年獲提名，最終憑《名媛望族》播出後一年憑《衝上雲霄II》奪得最佳女配角，10年後再憑《下流上車族》得到視后。
王浩信男配角提名五強不入
王浩信憑鍾啟燁一角獲得最佳男配角提名，但最終五強不入，未能更進一步。雖然佢喺劇中嘅表現獲得觀眾認同，但喺當年眾多實力派演員競爭下，始終未能脫穎而出。呢個結果亦顯示出當年無綫男演員競爭之激烈程度。