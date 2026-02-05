《名媛望族》台慶劇竟然只得一個獎？回顧2012年爭奪獎項競爭激烈

《名媛望族》作為2012年台慶重頭劇，當年喺萬千星輝頒獎典禮竟然只攞到一個獎項，就係楊怡憑四姨太康子君奪得視后寶座。呢個結果令唔少觀眾感到意外，因為呢套劇集無論係演員陣容定係劇情質素都備受讚賞，但最終只有楊怡一人能夠喺頒獎台上捧獎而回。