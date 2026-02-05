《名媛望族》兩小時大結局 各角色最終去向全面解構 男角連環下跪7次引熱議

《名媛望族》兩小時大結局終於落下帷幕，呢部台慶劇嘅結局可謂話題十足，除咗各個角色嘅最終去向令觀眾關注外，劇中男角連環下跪認錯嘅情節更成為網民熱議焦點。從鍾卓萬到金木水，再到鍾啟燁，一眾男角喺兩小時內總共下跪7次，被網友笑稱係「跪求女人原諒」大會，呢個安排究竟係想凸顯男性對女性嘅尊重，定係過於狗血呢？