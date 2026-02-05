《名媛望族》兩小時大結局 各角色最終去向全面解構 男角連環下跪7次引熱議

《名媛望族》兩小時大結局終於落下帷幕，呢部台慶劇嘅結局可謂話題十足，除咗各個角色嘅最終去向令觀眾關注外，劇中男角連環下跪認錯嘅情節更成為網民熱議焦點。從鍾卓萬到金木水，再到鍾啟燁，一眾男角喺兩小時內總共下跪7次，被網友笑稱係「跪求女人原諒」大會，呢個安排究竟係想凸顯男性對女性嘅尊重，定係過於狗血呢？

鍾卓萬劉松仁情場得意官場亦順

劉松仁飾演嘅鍾卓萬喺大結局中可謂人生贏家，雖然經歷咗家庭波折同埋喪妻之痛，但最終都同楊怡飾演嘅康子君重修舊好。佢首次喺官司中敗俾自己個仔啟燊，但反而感到欣慰，認為自己同兒子都獲益良多。卓萬更被委任為定例局議員，事業上達到新高峰，全家人齊集鍾家為佢慶祝呢個重要時刻。

康子君楊怡堅持理想終獲幸福

楊怡飾演嘅康子君喺劇中一直堅定推動婦女權益，最終佢嘅努力得到回報。子君不但同卓萬復合，更決定前往上海開辦工廠為女工謀福利。當佢邀請卓萬一同前往上海時，卓萬竟然拒絕，但後來當子君派傳單時，收到一個裝滿卓萬成功爭取婚姻法案通過剪報嘅盒子，顯示佢哋嘅感情仍然深厚。

顧心蘭韓馬利安詳離世眾人送別

韓馬利飾演嘅大太太顧心蘭喺劇中患病，最終喺卓萬陪伴下看日落時安詳離世。心蘭臨終前得到卓萬嘅道歉，佢為多年來令心蘭受盡委屈而感到內疚。心蘭嘅離世令啟燊難忍喪母之痛，佢不自覺地向小由發脾氣，但小由仍然努力支持佢度過呢個艱難時刻。

愛新覺羅爾嫣陳玉蓮放下執著尋自由

陳玉蓮飾演嘅二太太愛新覺羅爾嫣喺第36集選擇離開鍾家，放下對卓萬嘅執著。佢與齊日輝保持聯繫，最終選擇放手尋求真正嘅自由。雖然內地觀眾曾經要求重拍結局，希望由二太太獨佔老爺，但監製莊偉健表明要維持原判，強調劇集主題係講香港女性出頭天。

易懿芳江美儀官司勝訴找到真愛

江美儀飾演嘅三太太易懿芳喺劇中經歷重重波折，最終喺官司中獲勝。雖然佢於第38集被鍾卓萬趕出鍾家，但取得鍾浩晴同鍾啟熙嘅撫養權。懿芳執拾行李時，卓萬為自己冷落佢而道歉，兩人互道珍重。最終懿芳真切反省後釋懷離開，更幫手重新撮合四太太康子君與鍾卓萬再婚，自己亦找到真正愛佢嘅人。

鍾啟燊馬國明與小由感情無疾而終

馬國明飾演嘅鍾啟燊雖然擁有財富，但被豪門生活所困。佢喪母後情緒不穩，不自覺向小由發脾氣，令兩人關係出現裂痕。最終啟燊與朱晨麗飾演嘅季小由感情無疾而終，小由決定與妹妹小茹離開鍾家，為呢段感情劃下句號。

鍾啟燁王浩信跪地認錯重回家庭

王浩信飾演嘅不孝子鍾啟燁喺劇中經歷重大轉變，佢喺母親韓馬利去世後，喺靈堂前下跪表現悔疚。得到子君啟發與協助後，啟燁跪地向父親認錯，重新獲得家人接納。佢亦向李思欣飾演嘅采月跪下認錯，承諾以後不再傷害佢同腹中兒子。

男角連環下跪成網民熱議話題

《名媛望族》大結局最令人印象深刻嘅係男角連環下跪認錯嘅情節，兩小時劇情內主要男角共下跪約7次。從劉松仁向韓馬利認錯開始，到吳卓羲向朱晨麗下跪，再到王浩信多次跪地認錯，最後係劉松仁向楊怡求婚，呢個安排被網友笑稱係「跪求女人原諒」大會。監製安排眾男咁樣左跪右跪，可能就係為咗凸顯班男人幾咁尊重女性，但亦有觀眾認為過於狗血。

