向佐台上突起飛腳險傷主持人頭部 事後狂做一事仍遭狠批沒教養

41歲星二代向佐早前在上海出席「微短劇品質盛典」時，竟然在台上向主持人百克力突然起飛腳，差點踢中對方頭部，驚險畫面曝光後立即引起網民熱議。事後向佐在微博連續道歉100次，而主持人百克力亦坦承當刻有「不爽」感覺，整件事令人震驚。