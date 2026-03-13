向佐台上突起飛腳險傷主持人頭部 事後狂做一事仍遭狠批沒教養

41歲星二代向佐早前在上海出席「微短劇品質盛典」時，竟然在台上向主持人百克力突然起飛腳，差點踢中對方頭部，驚險畫面曝光後立即引起網民熱議。事後向佐在微博連續道歉100次，而主持人百克力亦坦承當刻有「不爽」感覺，整件事令人震驚。

向佐台上突襲主持人頭部

向佐在活動現場先表演唱歌，之後在電影《功夫》配樂下打功夫，期間有些企不穩。主持人百克力隨即開玩笑說自己未見過有人穿絲絨西裝都可以打功夫，豈料向佐突然間向他頭部起飛腳，幸好主持人閃避得快才沒有受傷。主持人再說不相信左腳都可以這樣，之後向佐竟然又突然出拳，整個過程令在場人士都感到意外。

百克力承認當刻有不爽感覺

事後主持人百克力在社交平台表示「有那麼0.01秒我是有不爽的，確實是被愣住了…有點被嚇到」，並呼籲大家不用過度拆解這件事。百克力的坦誠回應顯示，雖然他在台上保持專業，但內心確實受到驚嚇，這種突如其來的「攻擊」確實令人措手不及。他的反應亦反映出向佐的行為確實超出了正常的互動範圍。

向佐微博連環道歉100次

畫面曝光後，向佐隨即在微博向百克力道歉，寫道「我後來回看反思了，昨天那一腳嚇到你很對不起，對不起對不起對不起100遍！另外訪談可以做啊，很高興收到你的邀請❤️」。向佐的道歉顯示他意識到自己的行為不當，但這種連續道歉的方式也引起了不同的討論，有人認為他是真心悔改，也有人質疑這種道歉方式的誠意。

網民狠批向佐沒教養

事件曝光後，不少網民怒斥向佐的行為，留言包括「真的很沒禮貌，怎麼會拿飛踢對著主持人，舞台是沒地方給你施展了」、「非常非常沒禮貌，不尊重人，踢完打完正眼不看一下」、「你的真性情就是沒素質」、「沒品沒德沒教養」、「真的是教養問題」等。更有網民指出「你還是兩個孩子的父親，應該做個好榜樣」，以及「中國武術不是這樣的，他這種行為上不了台面，作為公眾人物，這行為確定經過了腦？」網民的反應普遍認為向佐的行為極不專業且危險。

