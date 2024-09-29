向佐自爆多次拒演《九龍城寨》 堅稱不後悔 網民：多謝你冇拍

由古天樂、伍允龍、林峯、洪金寶等主演的電影《九龍城寨之圍城》口碑、票房雙豐收，在中港兩地票房高收接近8億人民幣，認真厲害。日前有網民翻出訪問片段，發現原來向佐都曾經獲導演鄭保瑞邀請出演，不過向佐就堅決推卻，選擇拍攝另一部電影做男一，仲超堅定表示毫不後悔。

