向佐自爆多次拒演《九龍城寨》 堅稱不後悔 網民：多謝你冇拍
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由古天樂、伍允龍、林峯、洪金寶等主演的電影《九龍城寨之圍城》口碑、票房雙豐收，在中港兩地票房高收接近8億人民幣，認真厲害。日前有網民翻出訪問片段，發現原來向佐都曾經獲導演鄭保瑞邀請出演，不過向佐就堅決推卻，選擇拍攝另一部電影做男一，仲超堅定表示毫不後悔。
向佐自爆多次拒演《九龍城寨》
向佐早前在接受內地傳媒訪問時，自爆曾經獲導演鄭保瑞邀請出演《九龍城寨之圍城》，不過就為了拍攝另一部電影《門前寶地》而多次推卻。向佐在接受訪問時，堅定揚言一點都不後悔：「其實我為了這部片子（《門前寶地》），我推了《九龍城寨之圍城》，鄭保瑞是我很好的兄弟，他第一個找我去演《九龍城寨之圍城》，但現在它的成績我沒有後悔，因為我拍了《門前寶地》我真沒有後悔。」
寧願做男一結果票房仆直
向佐推卻《九龍城寨之圍城》，選擇拍攝電影《門前寶地》做男一。向佐在《門前寶地》與太太郭碧婷以夫妻檔上陣，並同安志杰有不少打鬥戲，整套電影投資超過2億。不過，在中秋後上映的《門前寶地》票房4天天只錄得134萬，幾乎被各大院線放棄，劇情更被狠批為「一場尷尬的武俠鬧劇」。
網民爆笑留言：靠一人之力救起成套戲
不少網民看到報道後，都紛紛留言感謝向佐沒有選擇出演《九龍城寨之圍城》，每個留言都非常爆笑：「九龍城寨成功最大功臣 靠一人之力救起成套戲」「佢做王九做到七省拳王咁」「佢拍就冇人睇」「王晶可以開套 少年龍五或者龍五前傳比佢」「搵蕭敬騰拍依部野又係搞笑既」等。
圖片來源：微博訪問截圖、《九龍城寨之圍城》、《門前寶地》、IG@heungjacky