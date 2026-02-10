向佐自嘲原生家庭有問題 坦言「只剩下坡路」意外獲網民力撐

向華強和向太陳嵐的大仔向佐近年來動作頻頻，從拍電影到參演內地綜藝、出廣東歌、開直播帶貨，甚至以女裝打扮「露點」上陣，成功掌握流量密碼人氣急升。日前他在內地節目《主咖和Ta的朋友們》中更大膽自嘲原生家庭有問題，風趣幽默的言論不但沒有引來批評，反而獲得網民一面倒支持和鼓勵。