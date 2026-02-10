向佐自嘲原生家庭有問題 坦言「只剩下坡路」意外獲網民力撐
向華強和向太陳嵐的大仔向佐近年來動作頻頻，從拍電影到參演內地綜藝、出廣東歌、開直播帶貨，甚至以女裝打扮「露點」上陣，成功掌握流量密碼人氣急升。日前他在內地節目《主咖和Ta的朋友們》中更大膽自嘲原生家庭有問題，風趣幽默的言論不但沒有引來批評，反而獲得網民一面倒支持和鼓勵。
向佐自嘲父母起點太高 坦言只剩下坡路可走
在節目中，向佐毫不避諱地談及自己的家庭背景困境，他笑言：「我搞成這個樣子，真的不要怪我，我原生家庭有問題，你知道嗎？說到我爸，『電影教父』，我媽『港圈教母』，我，教子無方。家庭起點太高了，留給我的就這麼一條下坡路，我走得太順了。」這番自嘲言論充滿黑色幽默，既承認了自己的處境，又巧妙地化解了外界對他的質疑和壓力。
向佐坦承老婆郭碧婷更出名 展現幽默自省能力
向佐更進一步自嘲，連老婆郭碧婷都比他更出名，並風趣地說：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎，但我們家啥都不怕。」這種敢於承認現實、自我調侃的態度，反而讓觀眾看到他的真誠和幽默感。作為影壇大亨之子，向佐沒有選擇逃避或辯解，而是用輕鬆的方式面對外界的期望和比較，展現出難得的自省能力和情商。
網民一面倒支持向佐 同情星二代處境
向佐的自嘲言論獲得網民熱烈回應，大家紛紛表示理解和支持。有網民留言：「理解他了，他能調侃自己也是釋懷了哈」、「爸媽太過成功的家庭，孩子好像怎麽做都在被比較」、「富二代嚟講其實佢已經好努力」。更有網民為他打氣：「大家對他要求不要太高了」、「加油，努力一定有人睇到」。這些正面回應顯示，向佐的真誠態度成功贏得了觀眾的同情和支持。
向佐近年積極轉型 女裝造型成功吸睛
事實上，向佐近年來確實在努力尋找自己的定位和出路。除了傳統的演藝工作外，他更勇於嘗試不同的表演形式，包括參與內地綜藝節目《披荊斬棘2024》、推出廣東歌作品、開設直播帶貨等。最令人印象深刻的是他經常以女裝打扮上陣，甚至一度「露點」，這種大膽的造型選擇成功掌握了流量密碼，讓他在社交媒體上獲得大量關注和討論。
圖片來源：《主咖和Ta的朋友們》、微博@向佐JackyHeung、微博@向太Tiffany陳嵐、微博、《門前寶地》、抖音圖片、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期