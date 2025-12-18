向佐節目爆喊哭訴演藝圈恐怖 向華強回應引熱議
向佐節目中爆喊訴娛樂圈恐怖
向佐在《尋真之地》節目中情緒激動地表示：「我從小就在娛樂圈長大，所以再複雜的人我都見過，所以我就覺得我不想變複雜，我覺得他們很恐怖，人很恐怖的，人變複雜非常不是個好事情。」他在鏡頭前流下眼淚，顯然對娛樂圈的人性複雜問題有很深的感觸。這段畫面播出後，不少網民都留言表示很想知道他到底經歷了甚麼事情，才會有這麼大的感慨。
向佐堅持子女不過早接觸娛樂圈
因為從小在娛樂圈長大的經歷，向佐在接受內地媒體訪問時強調，絕對不會讓自己的子女過早接觸娛樂圈生活。他認為小孩子需要先接受正規教育，需要有自己的同學圈，並學會體驗儲錢去買衣服、牛仔褲等普通成長過程，從而累積生活經驗。向佐表示如果不按正常小孩子的成長步伐，過早進入娛樂圈，未來若重返校園生活會很痛苦，所以他希望給子女一個正常的成長環境。
向華強回應兒子言論指其不夠成熟
作為影視大亨的向華強近日亦有拍片回應兒子的言論，他直言向佐為人還不夠成熟：「他今天有這種感觸，他還不夠成熟，遇到這麼複雜，我處理不了，我有點傷感，還停留在這個階段，到你年紀更大的時候就看習慣了。還是年輕嘛40歲，單純嘛，其實這些都不是問題啊。」向華強更引用孔子的名言表示：「知天命以後還有以耳順，該聽的聽，該忍的忍，就是這樣子。」他認為隨著年齡增長和智慧累積，無論面對多複雜的環境都能處理。
網民熱議向佐父子不同觀點
向佐的哭訴和向華強的回應在網上引起熱烈討論，不少網民對這對父子的不同觀點表達意見。有網民認為向佐的感受很真實，表示：「娛樂圈確實很複雜，能保持初心不容易。」亦有網民支持向華強的看法，認為：「向生說得對，人總要成長，不能永遠停留在單純階段。」另外也有網民好奇向佐到底在娛樂圈經歷了甚麼，才會有如此深刻的感觸，紛紛留言希望了解更多內情。
向華強哽咽「懺悔」認對兒子太嚴厲 向佐尷尬回應：我四十幾歲人，仲提爸爸？
向華強早前在《無限超越班》第3季中，坦承自己對向佐特別有要求：「我知道觀眾是這樣想，那我也更加對他有要求。」寧靜曾透露向佐家教甚嚴，有次向佐晚上未到10點想出門，卻被向太阻止。對此，向華強回應：「那讓他很有壓力，對，這其實對他是…」說到這裡，向華強不禁哽咽，停頓了一會兒後續說：「對他是不公平的。」
向佐：我四十幾歲人咯喎，仲提爸爸？
其後久未露面的向佐在出席活動時，被問到有關爸爸向華強的問題時，一度表現得勁尷尬及不耐煩，並寸爆回答記者：「我四十幾歲人咯喎，仲提爸爸？」但其後他亦有就向華強在節目上的言論作出回應，直指：「佢從來唔會畀面我！但我知佢好錫我，父母又點解要畀面你呢？一定要講出真話，佢係想你好。其實佢係一位好中國式嘅老竇，係一位嚴父嚟，因為佢嘅出身，佢係未叫過爸爸媽媽，所以佢係唔識點樣去表達。」
向華強對向佐演技評價
此外，向華強在節目中也提到自己觀看了《無限超越班》的上一季，笑稱向佐的演技令他「笑得要死」。他認為導師曾志偉和吳鎮宇對向佐的批評還不夠嚴厲，但也欣賞向佐的勇氣。向華強補充說，向佐的演技屬於抽象派：「以前我們教他的演技是有框框的，他演不好，他不是框框裏的人，他跳出來，找到自己，所以現在我安心了。」
向佐不忿被當小丑：我很認真在演！
向佐早前在電影《門前寶地》中的滑稽演出意外令他走紅，片中的摸鼻子動作更掀起一股模仿潮。此外，他近年常以女裝亮相，引起廣泛討論。在內地綜藝節目《太陽市集》中，向佐就分享了自己的心路歷程，他指自己雖然在表演上非常認真，但常常被人誤解為小丑：「我都會很盡我所能去很熱情地去做一些事情，但是每個人都當我是小丑，真的這是真的。」
向佐提到曾在節目《無限超越班2》中表演話劇《莫札特之死》某一段，卻因為誇張的表情而被網友嘲笑，他說：「我很認真在演，我已經演過了，我在舞台劇演，因為人家是四百米看的，那就剛剛好，你這樣那麼懟著看，弄得不好了。」
童年因父母身份被孤立
向佐也透露了自己的童年經歷和家庭背景對他的影響：「某一天有個家長知道我是他們（向華強、向太陳嵐）的兒子，然後他們就跟別的全部家長說，你的孩子最好不要跟這個向展平（向佐原名）玩得那麼近，會有危險，那我就沒有朋友，起碼是小學。」他表示，這段經歷讓他在學校幾乎沒有朋友，直到中學階段情況才有所改善。
向佐又坦言在童年時去吃麥當勞也遭受批評，他表示：「十二、三歲去麥當勞吃飯，然後說向華強兒子不能吃麥當勞，就開始討論。（向華強兒子憑甚麼就不能吃麥當勞？）就不能吃，就被罵。（那種被討論的感覺是甚麼？）當時沒有甚麼好感，我覺得我為甚麼不能吃，而且我零用錢也沒多少，我只能吃那個，回家可能能吃得好一點。」
向佐大爆「穿女裝」真正原因
在接受內地媒體訪問時，向佐穿上橙色貼身背心，外加一件「跌帶吊帶衫」、還有冷帽、再紮起孖辮、化上橙色妝容，造型非常突出，他表示，其實這個造型的靈感來自於《IQ博士》的小雲，而他的女兒也對這個造型給予了意見。
至於點解打扮得咁前衛，向佐表示自己心中一直懷抱著一顆小孩的心，不想再打扮得那麼拘束，認為在娛樂圈裡應該是要讓大家開心娛樂的。