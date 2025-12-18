向佐節目爆喊哭訴演藝圈恐怖 向華強回應引熱議

41歲向佐日前在內地節目《尋真之地》中突然在鏡頭前流下男兒淚，直言娛樂圈的人性複雜令他感到恐怖，更表明自己不想變得複雜。這位影視大亨向華強的兒子坦承從小在娛樂圈長大，見盡各種複雜的人，但他堅持不想變成那樣的人。而向華強對兒子的這番感慨亦有回應，認為向佐還不夠成熟，引起網民熱議。