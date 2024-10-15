向佐深夜發千字文訴心酸 努力多年不獲尊重：「全民嘲諷的失敗」
向佐深夜發千字文呻委屈
向佐在2023年9月於微博發的長文再被網民翻舊賬，當時向佐在凌晨突然發長文，自爆朋友都會質疑自己為何要努力拍戲：「你直接躺平花錢就行了，為甚麼還要這麼努力？別人拍戲好歹賺錢，你則有可能貼錢貼時間的。努力又不一定成功。躺平比較輕鬆。」
向佐指雖然早年曾經被家人反對入娛樂圈，但自己依然願意放下面子，跑足4年龍套，多年來努力學武，更曾經試過險些殘廢致死，令視為「女超人」的向太都心痛。
向佐父母豪花5億都捧唔紅
向佐繼續重提首部主演電影《封神》的失敗，指當年雖然父母「大動干戈」為自己準備首部電影，但結果慘淡：「想要大展拳腳的我，因為一部努力籌備的《封神》被罵的一塌糊塗。看看，我拼命努力，熬了七年，迎來的不是成功，反而是人盡皆知，全民嘲諷的失敗。」之後多次拍電影做男一，但每次努力都沒有為其換來成功，反而經常被網民嘲諷。
向佐微博全文：
網民留言狠批：成班二世祖都係同一個思維
不過網民並沒有被向佐的千字文感動到，反而留言狠批，指向佐沒有認清事實，認為向佐沒有了父母的光環根本什麼都不是：「其實做得二世祖，安安份份吃喝玩樂就好，機會留返俾需要嘅人啦」、「二世祖最忌扮勤力」、「有啲嘢唔得就唔得，不能勉強，放棄罷」、「唔係你老豆？！娛圈邊你都入唔到吖」等。
拍戲18年淪票房毒藥
向佐多年來拍過多部電影，但大多都在無聲無色中落畫。早前向佐接受傳媒訪問時，指自己推卻《九龍城寨之圍城》，選擇拍攝電影《門前寶地》做男一，整套電影投資更超過2億。不過，在中秋後上映的《門前寶地》票房4天只錄得134萬，幾乎被各大院線放棄，劇情更被狠批為「一場尷尬的武俠鬧劇」。
文雋拍片平反 反惹網民不滿
雖然全城都對向佐意見多多，但資深電影人文雋就特地拍片為向佐平反，指向佐雖然背景特別，但就一直都努力不懈，用心習武。文雋更指向佐是「李小龍轉世」：「向佐嘅生日（1984年7月20日），7月20日係李小龍逝世嘅日子。向佐出世之後，丁珮小姐都覺得係唔係就係李小龍投胎轉世。我知道好多李小龍粉絲都會反對，但呢啲種種巧合，就係註定向佐係不平凡嘅人生。」
雖然文雋為向佐拍片平反、講好說話，但不少網民就認為文雋幫倒忙：「如果你真係有心想幫你個世侄，我希望你推薦返你呢兩條片畀佢睇，叫佢記得睇留言」、「其實愈講，大家對佢反而愈反感，佢真係好唔啱呢行……無謂勉強」、「觀眾有目共睹，公道自在人心，一講向佐，大家笑咗」等。