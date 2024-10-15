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向佐深夜發千字文訴心酸 努力多年不獲尊重：「全民嘲諷的失敗」

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Keith

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40歲向佐主演的新片《門前寶地》票房失利，遭不少網民留言嘲諷。近日向佐一篇自我平反的舊文被翻出，再成熱話。向佐在千字文中不斷呻苦，更指自己「拼命努力迎來的是全民嘲諷的失敗」…
向佐 向佐主演的新片《門前寶地》票房失利，投資2億，頭四日卻只收134萬..（圖片來源：《門前寶地》）
向佐主演的新片《門前寶地》票房失利，投資2億，頭四日卻只收134萬..（圖片來源：《門前寶地》）

向佐深夜發千字文呻委屈

向佐在2023年9月於微博發的長文再被網民翻舊賬，當時向佐在凌晨突然發長文，自爆朋友都會質疑自己為何要努力拍戲：「你直接躺平花錢就行了，為甚麼還要這麼努力？別人拍戲好歹賺錢，你則有可能貼錢貼時間的。努力又不一定成功。躺平比較輕鬆。」

向佐指雖然早年曾經被家人反對入娛樂圈，但自己依然願意放下面子，跑足4年龍套，多年來努力學武，更曾經試過險些殘廢致死，令視為「女超人」的向太都心痛。

向佐父母豪花5億都捧唔紅

向佐繼續重提首部主演電影《封神》的失敗，指當年雖然父母「大動干戈」為自己準備首部電影，但結果慘淡：「想要大展拳腳的我，因為一部努力籌備的《封神》被罵的一塌糊塗。看看，我拼命努力，熬了七年，迎來的不是成功，反而是人盡皆知，全民嘲諷的失敗。」之後多次拍電影做男一，但每次努力都沒有為其換來成功，反而經常被網民嘲諷。

向佐 向佐重提自己首部擔正電影《封神》。（圖片來源：《封神》）
向佐重提自己首部擔正電影《封神》。（圖片來源：《封神》）

向佐微博全文：

向佐 （圖片來源：微博@向佐）
（圖片來源：微博@向佐）

網民留言狠批：成班二世祖都係同一個思維

不過網民並沒有被向佐的千字文感動到，反而留言狠批，指向佐沒有認清事實，認為向佐沒有了父母的光環根本什麼都不是：「其實做得二世祖，安安份份吃喝玩樂就好，機會留返俾需要嘅人啦」、「二世祖最忌扮勤力」、「有啲嘢唔得就唔得，不能勉強，放棄罷」、「唔係你老豆？！娛圈邊你都入唔到吖」等。

向佐 網民認為向佐應該乖乖做二世祖。（圖片來源：IG@heungjacky）
網民認為向佐應該乖乖做二世祖。（圖片來源：IG@heungjacky）

拍戲18年淪票房毒藥

向佐多年來拍過多部電影，但大多都在無聲無色中落畫。早前向佐接受傳媒訪問時，指自己推卻《九龍城寨之圍城》，選擇拍攝電影《門前寶地》做男一，整套電影投資更超過2億。不過，在中秋後上映的《門前寶地》票房4天只錄得134萬，幾乎被各大院線放棄，劇情更被狠批為「一場尷尬的武俠鬧劇」。

向佐 向佐在《門前寶地》中當男一。（圖片來源：《門前寶地》）
向佐在《門前寶地》中當男一。（圖片來源：《門前寶地》）
向佐 同太太郭碧婷夫妻檔上陣都未能夠救票房。（圖片來源：《門前寶地》）
同太太郭碧婷夫妻檔上陣都未能夠救票房。（圖片來源：《門前寶地》）

文雋拍片平反 反惹網民不滿

雖然全城都對向佐意見多多，但資深電影人文雋就特地拍片為向佐平反，指向佐雖然背景特別，但就一直都努力不懈，用心習武。文雋更指向佐是「李小龍轉世」：「向佐嘅生日（1984年7月20日），7月20日係李小龍逝世嘅日子。向佐出世之後，丁珮小姐都覺得係唔係就係李小龍投胎轉世。我知道好多李小龍粉絲都會反對，但呢啲種種巧合，就係註定向佐係不平凡嘅人生。」

雖然文雋為向佐拍片平反、講好說話，但不少網民就認為文雋幫倒忙：「如果你真係有心想幫你個世侄，我希望你推薦返你呢兩條片畀佢睇，叫佢記得睇留言」、「其實愈講，大家對佢反而愈反感，佢真係好唔啱呢行……無謂勉強」、「觀眾有目共睹，公道自在人心，一講向佐，大家笑咗」等。

向佐 網民話覺得文雋講多錯多，反而幫倒忙。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
網民話覺得文雋講多錯多，反而幫倒忙。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）

圖片來源：微博@向佐、網民留言截圖、《封神》、YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk、《門前寶地》

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