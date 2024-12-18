向佐大爆「穿女裝」真正原因 自爆童年時已收負評 連食麥當勞都畀人鬧
向佐大爆「穿女裝」真正原因
在接受內地媒體訪問時，向佐穿上橙色貼身背心，外加一件「跌帶吊帶衫」、還有冷帽、再紮起孖辮、化上橙色妝容，造型非常突出，他表示，其實這個造型的靈感來自於《IQ博士》的小雲，而他的女兒也對這個造型給予了意見。
至於點解打扮得咁前衛，向佐表示自己心中一直懷抱著一顆小孩的心，不想再打扮得那麼拘束，認為在娛樂圈裡應該是要讓大家開心娛樂的。
向佐童年食麥當勞遭指罵
向佐坦言自己是從小在輿論風波中長大的人，他坦言在童年時去吃麥當勞也遭受批評。他表示：「十二、三歲去麥當勞吃飯，然後說向華強兒子不能吃麥當勞，就開始討論。（向華強兒子憑甚麼就不能吃麥當勞？）就不能吃，就被罵。（那種被討論的感覺是甚麼？）當時沒有甚麼好感，我覺得我為甚麼不能吃，而且我零花錢也沒多少，我只能吃那個，回家可能能吃得好一點。」
拍《門前寶地》吃盡苦頭
向佐又大爆找人電影《門前寶地》融資過程相當艱辛，吃了不少苦頭：「因為融資這個事情，我求了200個人，沒有人相信我需要融資，更被問為什麼你爸不投資？」他續指父親向華強有作一點投資，自己亦出了一半左右，但資金仍然不夠，他甚至曾對一人說道：「哥，談了很多次了，就能不能好好想一遍？當我求你了。」
向佐坦言父母有錢是他們的事，或者他們想留給孫子：「但我自己有手有腳，為什麼不去努力一下？ 」他亦感激父母：「沒有他們不會有我，其實挺少人有這個機會，通過這個痛苦，才會覺得美好。我這個做什麼也很認真的人，現在終於能活出自己。」
網民：自從他變女裝大佬後 收割了不少粉絲
不少網民見到向佐男扮女裝上節目，不禁表示：「自從他變女裝大佬後，收割了不少粉絲」、「他虧了這麽多次，紅不起來，總得要賺點，既然這個有流量就用這個，沒毛病。 」、「準備出櫃了嗎 」、「他要幹嘛 真的是 為了掙錢這樣」。
向佐著女裝化埋「阿梅妝」直播帶貨勁賺千萬
向佐早前在直播中展示了多套女裝造型引起熱討，其後他在12月3、4日直播其間再穿低胸女裝輕露「事業線」，更化埋「阿梅妝」帶貨，成功在直播排名中取得第2位，開創了新的事業高峰！在短短兩天內，向佐直播帶貨的銷售額便突破了2,500萬至5,000萬元，這一成績在網絡上引起了廣泛的討論。
網民熱議：向佐今次終於靠自己
向佐的這次直播成功引起了網絡的熱烈討論，並大讚向佐終於找到自己的市場，不用再靠父母和老婆，而且更有網民指向佐也幾適合穿女裝「這麼小眾的賽道讓他給拿捏了」「好了，他這次不靠父母和老婆，憑一己之力，找到了適合自己的賽道。最重要的是還掙了一大筆錢」「怎麼辦，我覺得他女裝比男裝好看」「又幾岩佢」「所以都是誰在買」「就是感覺辣眼睛」「向佐家裡也不差錢啊，為啥要…」「寧願做二世祖好過扮女人」「咁有錢都肯扮女人」
重溫向佐 直播挑戰著女裝
早前向佐在一次與內地網紅「藥水哥」的直播中，展示了多套女裝造型，包括有幼帶露臍小背心、入膊女裝背心，以及「小香風」（即CHANEL的服裝風格）外套，加上濾鏡效果，令向佐看上去膚色超白，讓不少網民認為他撞樣已故國際巨星米高積遜（MJ）。