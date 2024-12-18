向佐大爆「穿女裝」真正原因 自爆童年時已收負評 連食麥當勞都畀人鬧

40歲向佐早前擔任總製片人及主角的電影《門前寶地》已經上映，但票房表現未達預期。與此同時，他「穿女裝」打扮在網上引起討論，成功找到流量密碼。向佐在內地節目訪談中透露，為了電影融資，他曾向200人求助，並分享了自己從小在輿論風波中長大的辛酸經歷。

