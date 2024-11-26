向佐為1原因再著女裝 騷「玉背」做潮流教主 竟被指撞樣1國際巨星
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繼早前著阿媽大褸行紅毯後，40歲向佐近日又在直播時連換多套女裝造型，包括一件吊帶小背心，加上超白膚色，被網民笑指勁似1位國際巨星！
向佐直播挑戰著女裝
近日，向佐在一次與內地網紅「藥水哥」的直播中，展示了多套女裝造型，包括有幼帶露臍小背心、入膊女裝背心，以及「小香風」（即CHANEL的服裝風格）外套，加上濾鏡效果，令向佐看上去膚色超白，讓不少網民認為他撞樣已故國際巨星米高積遜（MJ）。
自爆背上勁多痣
直播中向佐更將外套拉低，露出雙肩、肚臍和背部，現場再度引起驚呼。主持人驚訝地發現向佐背上有許多痣，粗略估計超過一百粒，並得到向佐確認：「兩百顆。」
向佐解釋是為了讓大家有一種「呀」的感覺，而與造型師及團隊作出這一次大膽嘗試：「又不會說很討厭，有很多人穿女裝或中性，你會是另外一面….有一種『呀』的感覺，把一些美好東西給大家看。」引起網友熱烈討論。
向佐「媽媽戰衣」行紅地毯 網民頂唔順：誰來救我眼睛！
本月初，向佐出席「2024微博視界大會」，他走紅地毯時僅穿著一件白色毛毛大褸，原本應是一場華麗的展示，卻因為一個舉手的動作，讓大褸滑落露出了一點。這一幕被迅速捕捉並上傳至網絡，「向佐走光」的話題不久後便登上了微博熱搜榜首。
向佐的這次走光事件在網上引起了廣泛的討論。許多網民在看到相關影片後，紛紛留言表達了他們的驚訝和困惑「求一雙沒看過的眼睛」「你賠我眼睛」「他不會以為自己很帥吧」「他不會是有異裝癖吧」「誰來救我的眼睛」
向佐解釋借咗阿媽件衫嚟著 走光全屬意外
向佐在微博上透露造型，這件大褸原是他母親的，並帶有露背設計，他在出席活動前還特意借來穿著，希望能以此打破性別服裝的界限，他留言說：「臨時跟我媽借了件衣服，蘇一下，露背不只是女性的權利吧」。事後，向佐亦在微博上開直播解釋此次走光事件，他坦言自己也意外成為熱搜的主角。直播中，他解釋說衣服的設計使得走光在所難免，並強調這一切都是無意中的。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書、微博＠向佐JackyHeung、新傳媒照片庫