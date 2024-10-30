向佐公開活動突掌摑李小龍模仿者 3大重點澄清 網民反應兩極

向佐近年積極在內地發展其演藝事業，涉足直播帶貨和參與內地綜藝節目。他還在電影《門前寶地》中擔任主演及製片人，與安志杰合作多場武打戲，並與妻子郭碧婷飾演一對情侶，這也是他們婚後的首次合作。儘管如此，該電影的票房表現不佳，最終以網絡電影的形式發行。在最近一次公開活動中，向佐突然掌摑了一位以模仿李小龍聞名的KOL「方小龍」，導致後者感到受辱並選擇報警處理此事。向佐亦因此發文澄清！

