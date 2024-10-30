向佐公開活動突掌摑李小龍模仿者 3大重點澄清 網民反應兩極
KOL「方小龍」團隊斥：完全不按套路出牌
在一次公開活動中，向佐與KOL「方小龍」同台切磋，期間向佐突然掌摑了「方小龍」，對方未能及時反應，向佐則若無其事地離開現場。「方小龍」團隊隨後發表聲明指出：「最後一個動作完全不像是表演。」及「完全不按套路出牌，完全不按設計腳本」，並呼籲公眾評論此事。
向佐微博發三點聲明澄清：有人為了新聞故意弄我
向佐在微博發表聲明回應：
「唔好意思，浪費咗大家嘅公共資源同埋時間，我想隆重聲明、第一，我不是去這個活動玩的、是活動方找我去合作、而且有很多人希望想模仿我或者跟我一齊模仿李小龍、我已經因為不想現場效果不好另外配多兩小時給他們想希望他們可以模仿得更好，有更好的效果、大家可以看一看這個我分享而不是教學的一段視頻、因為確實有好多漏洞而會不清楚？要模仿就要模仿到一個非常好的效果、打臉李小龍模仿者大家在討論的是他們大家希望模仿我最近大家都模仿我自己打自己臉的一個梗、
第二，他也是李小龍先生的標誌性動作、
第三，舞蹈我也花瞭很多心思去跟他們分享希望在到場的時候最好的效果、其實在場裏面到我走之後都是非常好的效果和開心的心態、大家走的時候還有說有笑、如果有些人真的為了新聞故意這樣弄我的話我無話可說、我也真的不應該留出那兩小時分享李小龍先生的特徵給你，這是我的善意，請不要把我的善意造成一個惡意的新聞、我也沒必要去拿這件事做新聞謝謝大家！有我只係想喺特別嘅日子帶歡樂俾大家！」。
網民反應兩極：就是想耍帥又不尊重他人
事件發生後，向佐在社交平台上傳當日的影片，並留言表示：「我只是抽象，不是白癡。一直很難過，明明當面遇到的都是笑臉善意滿滿，背後卻惡意中傷，歪曲事實地蹭我。我寧願大家不喜歡我當面說，不要背後兩幅面孔。」
對此，有網民認為向佐因人氣高引來非議，而有關網紅則被指蹭流量。然而，也有不少網民對向佐的行為表示不滿，留言批評他的行為不禮貌，甚至是侮辱：「有沒有一種可能，突然看到對方臉上有蚊子」、「真的喜歡不了他」、「就是想耍帥又不尊重他人的行為」、「就是一個自我中心強的星二代」