41歲向佐放下女裝「重返正軌」 黑西裝企正C位跳舞 網民兩極反應：好過王浩信

41歲向佐近期以女裝造型頻頻亮相直播帶貨及公開活動，粉嫩搞怪打扮突破傳統界線引發兩極評價。不過最近他似乎想要「重返正軌」，在抖音直播節目中換上型格黑西裝，與內地男團X玖少年團一同挑戰跳舞，意外獲得網民一片好評。雖然舞技依然略顯生硬，但這次正常造型讓不少觀眾驚呼他終於帥回來了。