41歲向佐放下女裝「重返正軌」 黑西裝企正C位跳舞 網民兩極反應：好過王浩信
41歲向佐近期以女裝造型頻頻亮相直播帶貨及公開活動，粉嫩搞怪打扮突破傳統界線引發兩極評價。不過最近他似乎想要「重返正軌」，在抖音直播節目中換上型格黑西裝，與內地男團X玖少年團一同挑戰跳舞，意外獲得網民一片好評。雖然舞技依然略顯生硬，但這次正常造型讓不少觀眾驚呼他終於帥回來了。
向佐黑西裝企C位挑戰男團舞蹈
日前向佐現身抖音直播節目，與內地X9男團同台跳舞。他一改往日女裝風格，穿上全身黑色西裝配太陽眼鏡，外型相當幹練帥氣。企在C位的向佐一登場就成為全場焦點，雖然跳舞時動作略顯笨拙，一時企定定一時努力扭動身體兼送心心，明顯跟不上拍子，但充滿娛樂效果的表現反而讓觀眾覺得有趣。整個直播過程中，向佐賣力演出的模樣與男團成員形成強烈對比，成為當晚最大話題。
向佐女裝風格曾引發網絡熱議
回顧向佐近年來的造型變化，他自2023年開始頻繁以女裝示人，無論是直播帶貨還是參與各種活動，都喜歡以粉嫩、搞怪的造型亮相。這種突破性的形象轉變在網絡上引起巨大爭議，有人認為他勇於嘗試值得讚賞，但也有不少網民質疑其動機。儘管外界評價兩極，向佐本人似乎完全不介意，甚至樂在其中，經常在社交平台分享各種女裝造型照片和影片。這次突然回歸正常男裝打扮，讓許多關注他的網民感到意外和驚喜。
網民兩極反應有人嘲笑好過王浩信
直播片段曝光後，網民反應相當兩極化，大部分觀眾都對向佐的造型轉變表示讚賞。有網民留言表示「向佐變帥了」、「這樣正常很多」、「意外的適合」、「打扮終於正常了」，更有人認為「其實他也很努力，也願意放下面子做很多事，也長得不錯看」。不過也有部分網民持不同意見，有人直言「佢真係文又唔得武又唔得，睇又吾得演又吾得」、「娛樂圈根本唔適合你，有冇諗過轉行」。更有網民調侃他的舞技「跳得好過王浩信」，引發一輪討論熱潮。
圖片來源：抖音、小紅書、抖音圖片、直播截圖、微博@向佐JackyHeung、微博＠向佐JackyHeung資料或影片來源：原文刊於新假期