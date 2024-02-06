65歲向太拍片玩大掃除 網民驚見名牌外套竟與垃圾袋「撞衫」

向華強太太陳嵐近年來積極於社交平台上與粉絲互動，不僅直播帶貨，更是經常分享生活點滴。新年伊始，向太在網上分享了一段大掃除的影片，提醒大家在迎接新春的同時，也不要忘記愛護我們的環境，但網民卻都錯重點，只留意到向太的打扮，竟然同垃圾袋「撞衫」！