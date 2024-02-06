65歲向太拍片玩大掃除 網民驚見名牌外套竟與垃圾袋「撞衫」
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向華強太太陳嵐近年來積極於社交平台上與粉絲互動，不僅直播帶貨，更是經常分享生活點滴。新年伊始，向太在網上分享了一段大掃除的影片，提醒大家在迎接新春的同時，也不要忘記愛護我們的環境，但網民卻都錯重點，只留意到向太的打扮，竟然同垃圾袋「撞衫」！
向太名牌褸與垃圾袋「撞衫」
網民睇完向太的影片後，注意力都意外地集中在了向太所著的名牌外套上，原來這件外套的顏色和材質，竟然與向太手上的垃圾袋有著驚人的相似度，讓不少網民忍不住發笑，甚至有人開始好奇，這是否是向太刻意為之的時尚配搭。
大掃除影片意外走紅
向太在影片中提到，大掃除不僅是為了迎接新年的到來，更是一個擺脫煩惱的好機會。但誰能想到，她的這段大掃除影片，因為一件外套和垃圾袋的相似度，竟然意外地登上了熱搜榜，也讓向太的影片在網上引起了廣泛的討論。
網民笑爆：為甚麼要穿垃圾袋
網民紛紛留言笑爆：「以為把垃圾袋穿身上了」、「穿這一套以為垃圾袋是手提包」、「為甚麼要穿垃圾袋」、「向太丢垃圾都有相配套的衣服，真羡慕」、「衣服都像垃圾袋做的」、「我還以為她會有個把自己扔掉的梗」、「為啥把垃圾袋用來做衣服？設計師真牛」等。
環保與時尚的結合
向太在影片中強調，大掃除的同時，也要記得愛護環境。這份對環保的關注，也反映了她對社會責任的重視。不過，這次網民對她的外套更感興趣，似乎也在無形中，將時尚與環保這兩個話題結合了起來。
向太與媳婦郭碧婷的互動
除了網民對她的外衣話題外，向太與她的媳婦郭碧婷之間的互動，也常常成為網上熱門的話題。兩人在社交平臺上的互動，展現了一家人和諧與溫馨的一面，也讓粉絲們感受到了向太家庭的幸福雰圍。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@向太Tiffany、微博@向太Tiffany陳嵐