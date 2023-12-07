中年好聲音2｜向展鵬喪鬧某女歌手「九唔搭八」 網民憑1線索搵出真身
向展鵬爆IG seed出post出氣後急del post
向展鵬早前突然在社交平台上載一張超模糊的照片，並配文稱：「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星」，直斥照片中的女歌手「九唔搭八」，又表示自己：「連一首她的歌都未聽過」。向展鵬更透露與該女歌手相識甚久：「我認識了她成30年了，我什麼都知道」，更爆料稱對方為人十分「扮嘢」，而且對他亦不友善：「他好扮嘢，仲串我」。不過向展鵬爆seed的帖文在post出後不久，就已經被刪除，更引起網民熱議，紛紛猜測被指控的女歌手到底是誰。
「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些！我連一首她的歌都未聽過！恆指萬五點，世界淪亡了！我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！我認識了她成30年了，我什麼都知道，但他好扮嘢，仲串我，我唯有……」
網民憑衣著搵出真身係車婉婉
雖然向展鵬post出的照片經過模糊處理，但是仍然能大約看清相中人的衣著以及姿勢。網民最後憑相中人的衣著，成功找出被向展鵬鬧爆的對象，原來正是《中年好聲音2》的主持人車婉婉。在網民比對之下，向展鵬post出的相片是車婉婉的演唱會宣傳照，而且除了服裝外，帖文中提及演唱會、香港站等等線索，都與車婉婉的宣傳海報上的資料吻合，令網民更加確定被向展鵬喪鬧的歌手就是車婉婉。而對於被向展鵬喪鬧一事，車婉婉則未有在社交平台有任何回應。
車婉婉《新聞女王》角色強勢 網民估係本色出演
其實車婉婉亦有出演最近熱播的劇集《新聞女王》，並在劇中飾演華姐一角。劇中的車婉婉是位十分強勢的女強人，而且角色在後期亦頗有機心，稱得上是個狠角色。在向展鵬於IG鬧爆車婉婉後，不少網民都紛紛聯想到她在《新聞女王》中的角色，更表示向展鵬所描述的與劇中的角色性格相似，不禁聯想車婉婉是是本色出演華姐一角。
參加新秀大賽入行即將開首個個人演唱會 曾被相士狠批「不會結婚」
車婉婉近年才再次出現幕前，她在1992年參加第11屆新秀歌唱大賽獲得冠軍而入行，後來與許志安合唱《會過去的》一曲都為人熟悉，後期因參演《皆大歡喜》飾演「萬貴妃」一角而令人氣急升。
不過在2003年車婉婉先後面對喉嚨生繭不能唱歌、母親惹上官非繼而病逝、失戀一事，令人生直插谷底。向來迷信的車婉婉在低迷期找相士算命，結果卻被狠批她不會結婚，會孤獨終老，因此車婉婉對組織家庭一事不存希望，變得不再相信婚姻。
邂逅小5年外籍老公 拍拖3年約定終生
愛情總是在不以為意的時候降臨，原本被相士士狠批不會結婚的車婉婉對愛情並不強求，結果在一次邂逅下，結識了小5年外籍老公Jonathon，慢慢由零好感發展成情侶，拍拖3年後決定正式結婚，狠狠地打破孤獨終老的宿命。
以43歲高齡自然受孕 誕下混血囝囝Justus
從小在單親家庭下成長的車婉婉沒有因單親家庭成長而影響三觀，相反媽媽自小就教導她不要因為缺乏父愛而否定自己人生，結婚後生仔才會令人生得以完整，儘管踏入高齡產婦階段，婚後車婉婉也積極備孕，最終以43歲的高齡自然受孕，並於2017年誕下混血囝囝Justus。
經歷婚姻、生BB才明白生為女人一事
車婉婉曾說：「媽媽以前曾經叫我無論如何都要結婚、生BB，經歷過婚姻、生小朋友會更明白當女人是怎麼一回事。」當時不明白媽媽為何這樣說，更覺得由一個婚姻失敗的媽媽口中說出毫無說服力，不過自己經歷過後，由不相信婚姻到如今為人母的車婉婉慢慢領略到箇中道理。
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