向展鵬 女歌手

中年好聲音2｜向展鵬喪鬧某女歌手「九唔搭八」 網民憑1線索搵出真身

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中年好聲音2》正進行得如火如荼，一眾參賽者個個大有來頭，特別係向展鵬（Jeffrey），皆因爸爸向華榮是電影界猛人向華強、向華勝的四弟，因此在節目上一亮相就已經備受關注。早前向展鵬突然在社交平台爆seed喪鬧某位女歌手，雖然並沒有直接開名，但網民就憑照片中女歌手的衣著，成功找出被向展鵬鬧爆嘅本尊……

向展鵬 女歌手 向展鵬的爸爸向華榮是電影界猛人向華強、向華勝的四弟，家底相當豐厚。
向展鵬的爸爸向華榮是電影界猛人向華強、向華勝的四弟，家底相當豐厚。（圖片來源：IG@jeffrey__heung）

向展鵬爆IG seed出post出氣後急del post

向展鵬早前突然在社交平台上載一張超模糊的照片，並配文稱：「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星」，直斥照片中的女歌手「九唔搭八」，又表示自己：「連一首她的歌都未聽過」。向展鵬更透露與該女歌手相識甚久：「我認識了她成30年了，我什麼都知道」，更爆料稱對方為人十分「扮嘢」，而且對他亦不友善：「他好扮嘢，仲串我」。不過向展鵬爆seed的帖文在post出後不久，就已經被刪除，更引起網民熱議，紛紛猜測被指控的女歌手到底是誰。

「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些！我連一首她的歌都未聽過！恆指萬五點，世界淪亡了！我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！我認識了她成30年了，我什麼都知道，但他好扮嘢，仲串我，我唯有……」

向展鵬 女歌手 向展鵬在IG上載了一張經過模糊處理的照片，並爆seed狂鬧對方。
向展鵬在IG上載了一張經過模糊處理的照片，並爆seed狂鬧對方。（圖片來源：IG@jeffrey__heung）
向展鵬 女歌手 向展鵬更兩度修改文案，引起網民熱議。
向展鵬更兩度修改文案，引起網民熱議，不過該帖文現時已被刪除。（圖片來源：IG@jeffrey__heung）

網民憑衣著搵出真身係車婉婉

雖然向展鵬post出的照片經過模糊處理，但是仍然能大約看清相中人的衣著以及姿勢。網民最後憑相中人的衣著，成功找出被向展鵬鬧爆的對象，原來正是《中年好聲音2》的主持人車婉婉。在網民比對之下，向展鵬post出的相片是車婉婉的演唱會宣傳照，而且除了服裝外，帖文中提及演唱會、香港站等等線索，都與車婉婉的宣傳海報上的資料吻合，令網民更加確定被向展鵬喪鬧的歌手就是車婉婉。而對於被向展鵬喪鬧一事，車婉婉則未有在社交平台有任何回應。

向展鵬 女歌手 網民憑照片中歌手的衣著，成功找出被向展鵬鬧爆的對象就是車婉婉。
網民憑照片中歌手的衣著，成功找出被向展鵬鬧爆的對象就是車婉婉。（圖片來源：IG@jeffrey__heung、IG@cheyuenyuen1228）
向展鵬 女歌手 車婉婉是《中年好聲音2》的主持，向展鵬則是參賽者。
車婉婉是《中年好聲音2》的主持，向展鵬則是參賽者。（圖片來源：YouTube@TVB綜藝）

車婉婉《新聞女王》角色強勢 網民估係本色出演

其實車婉婉亦有出演最近熱播的劇集《新聞女王》，並在劇中飾演華姐一角。劇中的車婉婉是位十分強勢的女強人，而且角色在後期亦頗有機心，稱得上是個狠角色。在向展鵬於IG鬧爆車婉婉後，不少網民都紛紛聯想到她在《新聞女王》中的角色，更表示向展鵬所描述的與劇中的角色性格相似，不禁聯想車婉婉是是本色出演華姐一角。

向展鵬 女歌手 車婉婉在《新聞女王》中飾演華姐一角。
車婉婉在《新聞女王》中飾演華姐一角。（圖片來源：YouTube@歡樂APM）
向展鵬 女歌手 車婉婉在劇中的角色人設被指與現實相符。
車婉婉在劇中的角色人設被指與現實相符。（圖片來源：YouTube@歡樂APM）
向展鵬 女歌手 對於被向展鵬喪鬧一事，車婉婉未有在社交平台回應，只是專注宣傳演唱會和今晚自己有份出鏡的《新聞女王》。
對於被向展鵬喪鬧一事，車婉婉未有在社交平台回應，只是專注宣傳演唱會和今晚自己有份出鏡的《新聞女王》。（圖片來源：IG@cheyuenyuen1228）

參加新秀大賽入行即將開首個個人演唱會 曾被相士狠批「不會結婚」

車婉婉近年才再次出現幕前，她在1992年參加第11屆新秀歌唱大賽獲得冠軍而入行，後來與許志安合唱《會過去的》一曲都為人熟悉，後期因參演《皆大歡喜》飾演「萬貴妃」一角而令人氣急升。

向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉將在2024年首度開個人演唱會，海報造型霸氣十足！
車婉婉將在2024年首度開個人演唱會，海報造型霸氣十足！（圖片來源：車婉綩FB）
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（圖片來源：新傳媒資料庫攝於2001年）

不過在2003年車婉婉先後面對喉嚨生繭不能唱歌、母親惹上官非繼而病逝、失戀一事，令人生直插谷底。向來迷信的車婉婉在低迷期找相士算命，結果卻被狠批她不會結婚，會孤獨終老，因此車婉婉對組織家庭一事不存希望，變得不再相信婚姻。

向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉
（圖片來源：cheyuenyuen1228@IG）
向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉
（圖片來源：cheyuenyuen1228@IG）

邂逅小5年外籍老公 拍拖3年約定終生

愛情總是在不以為意的時候降臨，原本被相士士狠批不會結婚的車婉婉對愛情並不強求，結果在一次邂逅下，結識了小5年外籍老公Jonathon，慢慢由零好感發展成情侶，拍拖3年後決定正式結婚，狠狠地打破孤獨終老的宿命。

向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉
（圖片來源：cheyuenyuen1228@IG）
向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉
（圖片來源：cheyuenyuen1228@IG）

以43歲高齡自然受孕 誕下混血囝囝Justus

從小在單親家庭下成長的車婉婉沒有因單親家庭成長而影響三觀，相反媽媽自小就教導她不要因為缺乏父愛而否定自己人生，結婚後生仔才會令人生得以完整，儘管踏入高齡產婦階段，婚後車婉婉也積極備孕，最終以43歲的高齡自然受孕，並於2017年誕下混血囝囝Justus。

向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉
（圖片來源：cheyuenyuen1228@IG）
向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉
（圖片來源：cheyuenyuen1228@IG）

經歷婚姻、生BB才明白生為女人一事

車婉婉曾說：「媽媽以前曾經叫我無論如何都要結婚、生BB，經歷過婚姻、生小朋友會更明白當女人是怎麼一回事。」當時不明白媽媽為何這樣說，更覺得由一個婚姻失敗的媽媽口中說出毫無說服力，不過自己經歷過後，由不相信婚姻到如今為人母的車婉婉慢慢領略到箇中道理。

向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉
（圖片來源：cheyuenyuen1228@IG）
向展鵬 女歌手 新聞女王 車婉婉 車婉婉
（圖片來源：cheyuenyuen1228@IG）

《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？

《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包

《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？

無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情

撰文：東方新地圖片來源：IG@jeffrey__heung、IG@cheyuenyuen1228、YouTube@TVB綜藝、YouTube@歡樂APM

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