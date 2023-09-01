48歲向海嵐曬25年前劉德華合照 網民一句突破盲點：劉華高咗嘅？
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最近劉德華舉行了入行40年首個藝術展，吸引多位藝人朋友到場支持。其中48歲向海嵐亦有到場支持華仔，更化身小粉絲與對方合照，事後，向海嵐更在社交平台曬出與劉德華25年前的合照，不過就有眼利網民看過合照後突破盲點，直指：「劉華高咗嘅？」
向海嵐曬25年前劉德華合照
早前劉德華舉行了入行40年首個藝術展，吸引了多位藝人朋友到場支持。其中向海嵐就連同「慧妍雅集」好友朱玲玲、陳法蓉等人一起到場捧場。向海嵐在現場更化身小粉絲與劉德華合照，並且在IG上傳曬出與劉德華25年前的合照，大讚劉德華「比25年前更帥更有風範」：
1998 vs 2023
98年選港姐的時候，劉德華是其中一位表演嘉賓
現在的他比25年前更帥更有風範😍
我… 還是小影迷，忍不住繼續集郵🥰
網民一句突破盲點：劉德華高咗嘅？
合照公開後，即刻惹來不少網民熱烈討論，大部分網民都大讚兩人Keep得好，又讚「兩個都好襟老」。同時亦有眼利的網民突破盲點，指原本比向海嵐矮半個頭的劉德華，25年後竟然「反超前」比向海嵐高出半個頭。有網民猜測應該是向海嵐在25年前合照當時有穿高跟鞋，亦有網民笑指有可能是劉德華在25年後有著增高鞋。
向海嵐25年如一日 獲讚：呢啲先係港姐冠軍嚟㗎嘛
除了劉德華的身高成為網民的討論焦點，網民亦大讚今年已經48歲的向海嵐保養得宜：「向小姐仲正過後生嗰時嘅」、「呢啲先係港姐冠軍嚟㗎嘛」、「向海嵐冇乜點變，keep得唔錯」等。向海嵐於1998年參加香港小姐競選獲得四料冠軍而入行，99年代表香港參選國際華裔小姐，代表香港奪得首個季軍。 雖然已經入行超過20年，但無論外貌還是身材都保養得宜，狀態好到完全看不出向海嵐的真實年紀。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@anneheung、YouTube@TVB娛樂新聞台、TVB《無頭東宮》截圖、《1998年香港小姐競選》截圖、網民劉艷娥棘突