48歲向海嵐曬25年前劉德華合照 網民一句突破盲點：劉華高咗嘅？

最近劉德華舉行了入行40年首個藝術展，吸引多位藝人朋友到場支持。其中48歲向海嵐亦有到場支持華仔，更化身小粉絲與對方合照，事後，向海嵐更在社交平台曬出與劉德華25年前的合照，不過就有眼利網民看過合照後突破盲點，直指：「劉華高咗嘅？」