三代港姐冠軍罕見同框 51歲向海嵐狀態極佳完勝後輩 成功甩掉「最醜」污名標籤

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三代港姐冠軍罕見同框合照曝光，51歲向海嵐與34歲麥明詩、31歲雷莊𠒇在週年晚宴上世紀聚首，畫面珍貴。最令人驚艷的是，年過半百的向海嵐不但沒有顯老，反而被網民盛讚狀態最佳，成功搶盡風頭。這位曾被貼上「最醜港姐」標籤的1998年四料冠軍，如今以驚人狀態證明歲月不敗美人。

向海嵐凍齡狀態完勝年輕後輩

活動當晚，向海嵐選擇簡約吊帶短裙出席，完美展現健康勻稱身材與優雅氣質。她化上精緻妝容，皮膚白皙光滑，一頭流海髮型更添少女感，與年輕近20年的麥明詩和雷莊𠒇站在一起，絲毫不顯老態。網民紛紛留言大讚「三人同框，向海嵐竟然是狀態最佳的一位」、「歲月不敗美人，氣質真的太好了」，成功在這場跨世代聚會中搶盡鏡頭。

TVB力捧花旦轉型商界女強人

向海嵐作為1998年港姐四料冠軍，入行後即獲TVB力捧，主演《楊貴妃》、《無頭東宮》等經典劇集成為當家花旦。然而她在2006年事業高峰期毅然停工，赴香港大學修讀法律課程，導致回歸時已錯失主角位置。離開TVB後，她轉戰公關界並獲朱玲玲丈夫羅康瑞賞識，加入瑞安集團旗下上海新天地擔任公關，一度移居上海發展。近年更創立珠寶品牌並經營保健產品生意，成功轉型為商界女強人。

向海嵐甩掉「最醜港姐」污名華麗轉身

向海嵐當年因臉型略帶戽斗，常遭部分觀眾批評顏值不符「大美人」設定，長期背負「最醜港姐」的負面標籤。她曾澄清與電影大亨向華強並無親戚關係，也否認與成龍的緋聞傳言，強調自己傳統保守。如今51歲的她以最佳狀態出現在三代港姐合照中，不僅成功洗刷昔日污名，更證明真正的魅力經得起時間考驗，為後輩港姐上了生動一課。

網民熱議三代冠軍各展魅力

這次三代港姐冠軍同框照片在網上引發熱烈討論，網民紛紛分析三人不同氣質。「向海嵐溫婉優雅，麥明詩知性睿智，雷莊𠒇陽光剛強」、「三位冠軍展露出的獨特氣質，正正象徵現代香港女性多元豐富的美態」。有網民更直言「51歲向海嵐壓過兩位年輕後輩，保養與心態的重要性一目了然」，對向海嵐的凍齡狀態讚不絕口。這張珍貴合照不僅是港姐文化的重要紀錄，也反映出審美觀的多元變化。

向海嵐 港姐冠軍 （圖片來源：麥明詩IG）
（圖片來源：麥明詩IG）
向海嵐 港姐冠軍 （圖片來源：麥明詩IG）
（圖片來源：麥明詩IG）
向海嵐 港姐冠軍 （圖片來源：麥明詩IG）
（圖片來源：麥明詩IG）
向海嵐 港姐冠軍 1998年港姐冠軍（圖片來源：TVB）
1998年港姐冠軍（圖片來源：TVB）
向海嵐 港姐冠軍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
向海嵐 港姐冠軍 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
向海嵐 港姐冠軍 「十優狀元」麥明詩獲得2015年度香港小姐冠軍（圖片來源：TVB）
「十優狀元」麥明詩獲得2015年度香港小姐冠軍（圖片來源：TVB）
向海嵐 港姐冠軍 雷莊𠒇係2017年的港姐冠軍，不過當時就因齙牙而被封為「最醜港姐」。（圖片來源：youtube@TVB USA Official、ig@juliettelouie）
雷莊𠒇係2017年的港姐冠軍，不過當時就因齙牙而被封為「最醜港姐」。（圖片來源：youtube@TVB USA Official、ig@juliettelouie）

圖片來源：麥明詩IG、TVB、youtube@TVB USA Official、ig@juliettelouie資料或影片來源：原文刊於新假期

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