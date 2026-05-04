三代港姐冠軍罕見同框 51歲向海嵐狀態極佳完勝後輩 成功甩掉「最醜」污名標籤
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三代港姐冠軍罕見同框合照曝光，51歲向海嵐與34歲麥明詩、31歲雷莊𠒇在週年晚宴上世紀聚首，畫面珍貴。最令人驚艷的是，年過半百的向海嵐不但沒有顯老，反而被網民盛讚狀態最佳，成功搶盡風頭。這位曾被貼上「最醜港姐」標籤的1998年四料冠軍，如今以驚人狀態證明歲月不敗美人。
向海嵐凍齡狀態完勝年輕後輩
活動當晚，向海嵐選擇簡約吊帶短裙出席，完美展現健康勻稱身材與優雅氣質。她化上精緻妝容，皮膚白皙光滑，一頭流海髮型更添少女感，與年輕近20年的麥明詩和雷莊𠒇站在一起，絲毫不顯老態。網民紛紛留言大讚「三人同框，向海嵐竟然是狀態最佳的一位」、「歲月不敗美人，氣質真的太好了」，成功在這場跨世代聚會中搶盡鏡頭。
TVB力捧花旦轉型商界女強人
向海嵐作為1998年港姐四料冠軍，入行後即獲TVB力捧，主演《楊貴妃》、《無頭東宮》等經典劇集成為當家花旦。然而她在2006年事業高峰期毅然停工，赴香港大學修讀法律課程，導致回歸時已錯失主角位置。離開TVB後，她轉戰公關界並獲朱玲玲丈夫羅康瑞賞識，加入瑞安集團旗下上海新天地擔任公關，一度移居上海發展。近年更創立珠寶品牌並經營保健產品生意，成功轉型為商界女強人。
向海嵐甩掉「最醜港姐」污名華麗轉身
向海嵐當年因臉型略帶戽斗，常遭部分觀眾批評顏值不符「大美人」設定，長期背負「最醜港姐」的負面標籤。她曾澄清與電影大亨向華強並無親戚關係，也否認與成龍的緋聞傳言，強調自己傳統保守。如今51歲的她以最佳狀態出現在三代港姐合照中，不僅成功洗刷昔日污名，更證明真正的魅力經得起時間考驗，為後輩港姐上了生動一課。
網民熱議三代冠軍各展魅力
這次三代港姐冠軍同框照片在網上引發熱烈討論，網民紛紛分析三人不同氣質。「向海嵐溫婉優雅，麥明詩知性睿智，雷莊𠒇陽光剛強」、「三位冠軍展露出的獨特氣質，正正象徵現代香港女性多元豐富的美態」。有網民更直言「51歲向海嵐壓過兩位年輕後輩，保養與心態的重要性一目了然」，對向海嵐的凍齡狀態讚不絕口。這張珍貴合照不僅是港姐文化的重要紀錄，也反映出審美觀的多元變化。
圖片來源：麥明詩IG、TVB、youtube@TVB USA Official、ig@juliettelouie資料或影片來源：原文刊於新假期