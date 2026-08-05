51歲前港姐冠軍拍片教0元遊香港 一舉動惹怒全網瘋狂洗版
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51歲前香港小姐四料冠軍向海嵐日前在社交平台發佈一條挑戰零成本遊覽香港影片。她在片中推介多個免費打卡景點及分享不用花錢解決三餐獨門秘訣。這位前選美冠軍在西餐廳內一個出人意表舉動瞬間引爆公眾負面情緒。
向海嵐推介中環灣仔多個免費打卡勝地
日前向海嵐在小紅書上載一段影片親自示範如何不花一分錢玩轉香港一天。畫面中她首先帶領觀眾前往中環觀賞漩渦水景裝置打卡，隨後漫步至平日她經常放狗散步灣仔海濱公園享受維港景致，行程更包括進入馬場免費觀賞賽事。
前選美冠軍致電友人請客兼即場沖泡自攜咖啡
去到解決午餐環節時她對著鏡頭表示要動用人脈並隨即拿起手機致電友人要求請客。畫面一轉她身處一間西餐廳內享用友人結帳沙律及三文治，她邊吃邊對鏡頭直言「免費的就是特別好吃！歡迎多來香港玩。」她隨後更拿出隨身攜帶袋裝咖啡粉，並即場向餐廳侍應借用熱水沖泡自家飲品。
向海嵐曾長居上海近年活躍內地社交平台
現年51歲向海嵐曾經在1998年奪得香港小姐四料冠軍並成為電視台力捧花旦。她在演藝事業發展期間曾一度將工作重心轉移至內地市場並長時間定居於上海生活。近年她積極經營個人社交平台帳號轉型成為網紅，不時在網上分享各地旅遊攻略以及日常生活點滴。
小紅書網民留言圍攻狠批行為有損公眾形象
影片曝光後大量網民湧入留言區洗版式批評其做法。有網民直接指出「要人請你食飯真厚面皮，怎算免費？」以及直斥「有冇咁cheap呀，香港小姐！」部分網民將焦點放在餐廳借水沖咖啡行為上，質疑「不是說香港餐廳不可以自帶飲料嗎？」亦有人認為這種示範行為會做壞規矩。
資料或影片來源：原文刊於新假期