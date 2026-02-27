向華強宣布500億遺產分配安排！將全部交給郭碧婷管理 兒子向佐向佑「一分錢不留」

豪門恩怨再掀波瀾！向華強夫婦近日公開宣布震撼決定，所有家族遺產將跳過兩個兒子向佐和向佑，全權交由大媳婦郭碧婷管理。這個驚人安排不僅讓向佐向佑兩兄弟只能每月領取固定生活費，更設下嚴苛條件要求孫輩不得移民美國，否則取消繼承資格。向華強直言不諱地表示兩個兒子「不適合處理錢財」，甚至坦承與小兒子向佑關係疏離，連微信都被向太封鎖。這場豪門內部的財產分配大戲，究竟隱藏著怎樣的家族恩怨？