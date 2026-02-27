向華強宣布500億遺產分配安排！將全部交給郭碧婷管理 兒子向佐向佑「一分錢不留」
向華強公開家族遺產安排 郭碧婷成最大贏家
向華強在社交平台發布短片，毫不避諱地公開家族資產分配方案。他明確表示所有遺產將成立家族基金，全權交由大媳婦郭碧婷管理，而向佐與向佑兩個親生兒子不會直接繼承任何財產。向華強解釋這個決定時直言：「遺產都交給郭碧婷來管，一分錢不留給兒子。兩個兒子都不給，跳過兩個兒子就給兩個孫。」他更毫不客氣地批評兩個兒子：「錢交給他們會給別人騙走，真奇怪，我和向太那麼精明，為什麼兩個兒子那麼容易被人騙！」
向佐向佑淪為「打工仔」每月領生活費過活
在這個安排下，向佐和向佑兩兄弟的地位急轉直下，從豪門公子變成每月領取固定生活費的「打工仔」。向華強對此毫不留情：「他們不餓死就行了，搞什麼都不行。」更警告兩個兒子必須努力工作：「你們去賺錢，多奮鬥！不能容許他們躺平，萬一他們躺平，連每個月的生活費都不給。」這種嚴厲的財務控制手段，顯示向華強對兒子們的表現極度不滿，決心用經濟手段逼迫他們自立更生。
郭碧婷獲全面信任 向華強大讚賢惠可靠
相比之下，郭碧婷在向華強夫婦心中的地位可謂一步登天。向華強對這位大媳婦讚不絕口：「我們太喜歡孫輩，而且郭碧婷也是，我們看到她也是很會守財那種人，非常會處理，不會浪費，可以保證兩個孫的成長、教育。」他更表示相信郭碧婷會好好教導孩子，這份遺囑絕對是向太對她的信任表現。同時，向華強也不忘提醒向佐要珍惜妻子：「向佐，你好好對郭碧婷，你不能搞老三老四。」
孫輩繼承設嚴苛條件 不得移民美國否則取消資格
對於兩個孫子的未來，向華強同樣設下嚴格條件。他明確表示：「長大亦不能移民去美國，向太非常討厭美國，不能去美國讀書，不能移民去美國。如果移民去美國，就取消他們（承受遺產）的資格。」這個條件反映出向太對美國的強烈反感，也顯示豪門家族對下一代的嚴格控制。向華強更表示遺囑可以隨時修改：「如果我們夠長命，十年後我看到誰好表現，說不定我可以改，改點作為鼓勵。」
向佑直呼不公平 父子關係降至冰點
面對如此安排，小兒子向佑的反應可想而知。向華強坦言：「這麼大的家產全給了嫂子，小兒子向佑心裡能舒服嗎？」向佑聽後直呼「不公平」，但向太已將向佑的微信封鎖，向華強自己也沒加向佑微信，父子之間的聯絡全靠秘書傳話，見面機會更是少之又少。向華強甚至自爆常以「沒時間」為由，不想跟小兒子見面，父子關係可謂降至冰點。
向太曾公開表示向佑是心中痛 後悔過度溺愛
向華強透露，自己和向太跟向佑談幾句話就會生氣，更直言：「你為什麼不對我好一點呢？讓我高興呢，讓媽媽高興呢？就算你們裝，也裝出來吧！你在外面的所作所為，你一下子就被我打聽到了。」事實上，向太曾公開坦言向佑是她的痛，表示「慈母多敗兒，這句話我到50多歲才明白，我真的很後悔。」她回顧向佑的叛逆往事，包括2015年襲警事件，後悔當年過度溺愛導致問題，並指他要錢時甜言蜜語，拿錢後忘記承諾，甚至威脅借高利貸。