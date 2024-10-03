向太陳嵐罕有講身世 小六已開始打工 曾被逼做舞女 靠1舉動改變人生
向華強太太陳嵐 小六開始打工
向太不時在社交網上與粉絲分享生活點滴，日前她就以「關於我的這些故事，也許你們是第一次聽」為題，拍片分享自己的童年經歷，她講到自己直至23歲時，才知道父親並非親生，她說：「他雖然沒有虐待我，也沒有對我好。」而且她父親還重男輕女，她自小得到諸多獎狀被隨便叠成一堆，哥哥只得過一次獎狀就被裱起來。
向太又透露自己從小便是一個要強的人，為了證明自己的能力，她下定決心要考進大學。由於不想依賴父母的經濟支持，她從小六開始就在電子廠打工，同時還要照顧體弱的哥哥：「我們家五個，我是老二，等於是大姐，因為我哥哥身體弱，那我就照顧他，哥哥的大學也是我在籌錢讓他上，那自己大學也要想辦法。」
被爛賭媽逼去做舞女
之後向太成功考上大學，但她爛賭的母親竟逼她去舞廳工作，父親也跪下來求她，她說：「我有一個爛賭的媽媽，我媽跟我講說：『你不用上大學了』，她說：『我已經拿了人家一百萬台幣，你就去舞廳上班吧！』我這麼好強，我不甘心啊，我考上大學，怎麼可以這樣子？然後爸爸來找我，跪下來說：『女兒，你如果不去的話，你媽就要跟我離婚，就求你了！』」
向太指當時對父母感到失望，不解為何會有這樣子的父母，更是因此一度萬念俱灰，決定輕生，幸而最終被朋友救下。之後向太決定豁出去，加入模特兒行業，重過新的生活。最後她表示要對18歲的自己說，當時就應該狠下心來，不要管那對父母，也不用輕生，而是要啪一聲，打開那個心結。
網民錯重點留意超大鑽飾
許多網民在看過她的故事後，紛紛留言表示：「沒想到您一開始那麼苦，辛苦了，幸好您熬出來了，太不容易了，好坎坷」、「即便她現在這麼富有日子過得這麼好，講起小時候的事還是忍不住淚目，而且細節都記得那麼清晰，真的不幸的童年要一生來治愈」、「可想年少時受的傷，一輩子也無法釋懷」、「看你這照片那麼自信美麗的笑容，不是你說真的沒想到還有這樣的經歷，女強人」等。
也有網民錯重點，笑指整段影片都只顧留意向太手上和耳上的超大鑽飾，大讚她能走出童年陰霾，過上現在的富貴生活，確實是非常勵志的典範。
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