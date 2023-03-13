「山系女神」君琳嘆做Double May之煩惱｜多圖！有片！開窿小背心片爆紅
君琳雖然指被認證做Double May令她很煩惱，但她依然在IG不時大放福利照，跟自身的說法很矛盾，像早前去餐廳食飯，她便穿了一年吊帶露腰背心，加上這件背心中門大開，令不少網友不禁望多幾眼，更嘲笑君琳說：「做乜著童裝」。
君琳：啲男仔會話就算我被性騷擾都係自己攞嚟！
君琳近日接受DJ艾力的YouTube頻道訪問，她透露中五才發育至現在的驕人身形：「我中四既時候係平到一個點，啱啱開始唔習慣，去沙灘唔敢著比堅尼，要著T恤遮。」她又指聽過不少難聽說話：「啲男仔會話就算我被性騷擾都係自己攞嚟，都抵我啦。啲男仔會覺得係女仔問題囉，著得性感就要預咗，但好似我今日只係著貼身T恤，咁算唔算性感先？我又唔係著個bra top去搭地鐵咩？」
君琳大爆被人DM問過夜價
君琳其後大數苦況：「揀衫呢好煩㗎，會著到個人好厚好脹，行樓梯好辛苦，好攰，又要用手遮住，襯衫又好麻煩，呢啲日常煩惱。」君琳又提到不時會收到社交網DM問佢幾錢晩？上圍級數？「討論區會講埋啲生殖器官，不過我睇完得啖笑囉」。
君琳大數Double May之煩惱！有片！
君琳正職從事金融月入可觀
君琳又透露對幕前演出及主持好有興趣，但畢業搵了份正職，現時業餘才拍片，她透露現時在私人銀行任職，雖然沒有直接講出收入，但她指：「如果啱啱畢業，係私人銀行大約收入＄45,000至 ＄70,000，如果投資銀行係$70,000至$100,000十萬，係底薪嚟既啫，仲有bonus。」不過佢話擇偶條件不一定要有錢人，指質素才是最重要！又話細心才最重要，不是用金錢去衡量！
有片！行山濕身超動感片！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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