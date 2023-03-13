「山系女神」君琳嘆做Double May之煩惱｜多圖！有片！開窿小背心片爆紅

KOL君琳去年尾一條行山影片中，身穿心口穿窿的小背心，加上全片以邪惡視角，動感爆燈之效，在討論區及TG群組瘋傳，令身高嬌小而擁傲人身形的君琳一夜爆紅。被認證為Double May的君琳近日卻拍片大呻煩惱，更指負擔重到行樓梯都辛苦呀陰公！