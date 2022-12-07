吳亦凡入獄生活竟問有冇熱水被嘲笑極無知　遭同囚爆料尺寸：沒有到牙籤一樣

內地男星吳亦凡於2021年8月因涉性侵，被北京警方刑事拘留後被逮捕，早前判決終於出爐，吳亦凡被判13年有期徒刑並將驅逐出境。曾被網紅都美竹爆料下體尺寸如牙籤的他，近日再被YouTuber「老王」爆料，引述目擊者親眼看過吳亦凡下體後的評語「營養不良」，又指他像傻子一樣問囚友：「怎麼沒熱水？」