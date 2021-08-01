吳亦凡涉強姦案被北京公安刑事拘捕
編輯：東方新地｜圖片來源： 平安北京朝陽微博、中國警方在綫微博、吳亦凡微博、都美竹微博｜原文：新Monday
北京公安局朝陽分局在官方微博發文：「針對網絡舉報的『吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係』等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。」
北京朝陽公安局透過官方微博，公布內地藝人吳亦凡被刑事拘捕﹗（圖片來源：平安北京朝陽微博）
吳亦凡自被內地網紅都美竹大爆常用3種方式來欺騙少女參與聚會，又大擺「選妃酒局」揀女後，吳亦凡不但遭到各大品牌割蓆劃清界線，仲成為兩岸三地，茶餘飯後的話題，來到22日晚，中國警方於微博上交待案件最新發展，當中竟爆出涉「第三者」的敲詐勒索。
吳亦凡被指控以「選妃潛規則」的方式來欺騙多位未成年少女
吳亦凡被指控以「選妃潛規則」的方式來欺騙多位未成年少女，內地19歲女網紅都美竹日前就在其微博上寫下近2,000字的長文，內容全是公開現年30歲、曾是韓國天團EXO成員的內地藝人吳亦凡的混亂私生活，當中不但指出吳亦凡常以「MV選女主角 / 挑選工作室新人為理由」、「從粉絲後援會選出年輕漂亮的女孩」、「透過已經發生過性關係的女生介紹，成功後介紹人甚至有1萬元報酬」等三種套路方式來勾搭女生。
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吳亦凡桃色風波牽連甚廣 逾20名疑是受害女生齊控訴
吳亦凡被捲入桃色風波後，微博上就紛紛出現對話紀錄，暫時已有逾20名疑似是受害女生一同作出指控。
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中國警方爆案件涉「第三者」敲詐勒索 並已拘捕一人
吳亦凡桃色事件發展至22日晚，中國警方在微博上發下長文向公眾交待調查進展，指吳亦凡承認曾與都美竹發生親密關係，而事後亦有向女方轉帳3.2萬，及以微信保持聯繫。
長文內還有指出「爆料」的原因全是「都美竹」、「劉美麗同學」為了提升網絡知名度，所以公開與吳亦凡交往的經過，而吳亦凡一方原來有受到敲詐勒索，吳亦凡的母親早在本月14日時，就曾向朝陽警方備案，指自己遭受到都美竹的敲詐勒索，當時中國警方就依法進行受理，經過一輪的調查後，就鎖定一名年屆23歲的嫌疑人，並在本月18日時將他拘捕；至於吳亦凡有否「迷姦」及「性侵」少女案則仍在調查當中。
中國警方長文如下：
一、關於吳某凡與都某竹交往情況
2020年12月5日22時許，馮某（女，28歲，時任吳某凡執行經紀人）以挑選MV女主角面試為由，約都某竹（女，18歲）到吳某凡（男，30歲）家中參加聚會，10餘人共同玩桌遊並飲酒，次日淩晨至7時許，其他聚會人員陸續離開，都某竹酒後在吳某凡家中留宿，兩人發生性關係。當日下午，都某竹在吳某凡家中用餐後自行離開，期間兩人互相添加微信。12月8日，吳某凡給都某竹轉帳3.2萬元用於網路購物。此後至2021年4月期間，兩人保持微信聯繫。
二、關於都某竹等人發佈網路資訊情況
2021年6月，都某竹與好友劉某文（女，19歲）商議，在網上公開與吳某凡交往過程以提升網路知名度，遂由劉某文於6月2日以“劉美麗同學_”微博帳號發佈都某竹被吳某凡“冷暴力”的博文，7月8日至7月11日，都某竹跟進發佈3篇博文。7月13日，網路寫手徐某（男，31歲）為牟取利益，主動聯繫都某竹，經商議後，共同策劃並由徐某撰寫“決戰”等10餘篇微博文案，7月16日起由都某竹通過微博帳號陸續發佈。
三、關於犯罪嫌疑人劉某迢涉嫌詐騙犯罪的情況
2021年7月14日，朝陽警方接到吳某凡母親吳某報警，稱遭到都某竹敲詐勒索。當日警方依法進行了受理和調查，工作中鎖定犯罪嫌疑人劉某迢（男，23歲），並於2021年7月18日在江蘇省南通市將該人抓獲。
經查，2021年6月，犯罪嫌疑人劉某迢看到都某竹和吳某凡的網路炒作資訊後，遂產生冒充相關關係人對涉事雙方進行詐騙的想法。期間，劉某迢虛構女性身份，以曾被吳某凡欺騙感情欲共同維權的名義騙取都某竹的信任，使用昵稱為“DDX”微信號與都某竹聯繫，獲取都某竹與吳某凡部分交往情況資訊。7月10日，劉某迢利用獲取的資訊冒用都某竹名義與吳某凡律師聯繫，以雙方達成和解為名索要300萬元賠償，並將自己和都某竹的銀行帳戶一併發給吳某凡律師。同時，劉某迢使用“北京凡世文化傳媒”微信號，自稱系吳某凡律師，與都某竹協商達成300萬元的和解賠償，但雙方未簽署和解協議。
7月11日，吳某凡母親分兩次向都某竹帳戶轉帳50萬元。此後，未得到錢款的劉某迢繼續冒充都某竹，向吳某凡律師索要剩餘250萬元未遂。後又冒充吳某凡律師要求都某竹簽署和解協議，否則索回50萬元。都某竹同意退款後，劉某迢冒充吳某凡律師將本人的支付寶帳號提供給都某竹，都某竹陸續向該帳號轉帳18萬元。
劉某迢被抓獲後，對其詐騙犯罪事實供認不諱。目前，該人已被朝陽公安分局依法刑事拘留。針對線民舉報的“吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係”及近期網路互曝的有關行為，警方仍在調查中，將根據調查結果依法處理。
內地網友：即係間接承認有選妃揀女啦！
中國警方發出長文交代事件後，不少內地網友都紛紛道出：「騙炮的遇到騙流量的，沒想到一起被騙錢了」、「即是承認了有選妃的情節啦」、「就目前這個警情通報來看，吳在道德上徹底完蛋了，這不是實錘撒謊了嗎」、「睡覺是真，轉賬是真，聊天記錄真」