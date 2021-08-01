吳亦凡涉強姦案被北京公安刑事拘捕

內地藝人吳亦凡早前被19歲網紅都美竹爆出「選妃潛規則」，捲入桃色新聞後一直潛水。今日（31日）北京公安證實吳亦凡因「誘騙年輕女性發生性行為」涉嫌強姦罪，目前被拘留﹗

編輯：東方新地｜圖片來源： 平安北京朝陽微博、中國警方在綫微博、吳亦凡微博、都美竹微博｜原文：新Monday