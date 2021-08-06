吳亦凡瘋傳拘留中「咬舌自X」 網友冷嘲：他不會放過任何一個活着的機會！
文：東方新地 ｜圖：吳亦凡微博、吳亦凡IG、平安北京朝陽微博、微博截圖、電影《夏有喬木雅望天堂》截圖
瘋傳《吳亦凡在獄中畏罪自殺身亡》文章
吳亦凡因涉嫌強姦罪而被北京朝陽警方刑事拘留後，其在拘留所的生活備受各界關注。繼早前有傳他一度情緒崩潰兼爆喊求饒外，網上突然傳出他疑不堪壓力，咬舌自盡！近日微博流傳一篇題為《突發！吳亦凡在獄中畏罪自殺身亡》的文章，文中配有吳亦凡的黑白照，並寫道：「據報道，吳亦凡被捕後萬分恐懼，於晚上8點咬舌自盡，目前事情正在調查中，更多消息稍後帶來。」
網友冷嘲：他不會放過任何一個活着的機會
雖然「咬舌自盡」消息未經証實，但網民都傾向不相信，紛紛在微博留言：「真好笑！我想吳亦凡應該不會放過任何一個活着的機會吧！」、「是口腔潰瘍？生飛滋吧！」、「這是假的吧！感覺咬舌自盡難度太高！」等等。其實自吳亦凡被刑事拘留後已傳聞不斷，繼早前傳出獄警爭着幫他做肛門檢查，更有爆料指吳亦凡得罪了「不能惹的大佬」，在拘留所慘遭毆打，疑似影片一度在微博瘋傳，但始終無法確定事件真偽。
吳亦凡被北京公安以刑事拘留
吳亦凡（Kris）早前被內地19歲女網紅都美竹以長文爆料，指他以「選妃潛規則」的方式來欺騙多位未成年少女出席酒局；事隔多日，吳亦凡桃色風波再有新進展，早前（31/7）北京公安透過官方微博「平安北京朝陽」對外公布指吳某凡目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。
吳亦凡被拘全因吳母大義滅親？！
微博有消息指出，網紅都美竹沒有報案，只是在其微博上發文，惟吳亦凡媽媽去公安局內備案並控告都美竹勒索，事件才正式引起中國警方調查，而當經過一輪的調查後，卻發現竟是其兒子的私生活混亂所致，而吳亦凡亦於早前親自向中國警方承認曾與都美竹發生親密關係，而事後亦有向女方轉帳3.2萬，及以微信保持聯繫；不少網友看後都紛紛表示今次吳媽媽真的「愛仔變成害仔」，甚至有網友指吳媽媽「大義滅親」。
內地律師分析稱吳亦凡涉9宗罪 最重可判死刑
消息指中國警方因吳亦凡與未成年少女發生關係，從而將他以刑事拘留，有內地資深律師指吳亦凡現涉約有9宗罪，如「與少女發生關係的過程」是在公共場所進行、或有「多人運動」等的情況，將有機會被判處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，即使吳亦凡是獲取加拿大籍，亦不會影響量刑，且必須在內地服刑，而刑滿後將會被驅逐出境。
吳亦凡被拘後淚崩求饒
而有位獲「紅V認證」的網友更在微博上表示，吳亦凡在將涉控9宗罪並在拘留室內崩潰求饒，並不斷重複「我真的不知道、我就是第一次」，希望中國警方能放過他。