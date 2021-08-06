吳亦凡瘋傳拘留中「咬舌自X」 網友冷嘲：他不會放過任何一個活着的機會！

吳亦凡涉嫌強姦等控罪被北京警方刑事拘留後，備受各界關注。近日在微博突然傳出他拘留中疑不堪壓力下「咬舌自X」！雖然消息未經証實，但網民直言事件不可信：「他應該不會放過任何一個活着的機會吧！」。

文：東方新地 ｜圖：吳亦凡微博、吳亦凡IG、平安北京朝陽微博、微博截圖、電影《夏有喬木雅望天堂》截圖