網上瘋傳疑似吳亦凡就醫睇性病　 戴頭套腳鐐超狼狽短片曝光

吳亦凡因涉嫌誘姦未成年少女被內地警方正式拘捕後，一直傳聞滿天飛。今日（9/9）網上流傳疑似吳亦凡男子戴頭套腳鐐現身醫院的短片，據知該醫院擅長診治性病、愛滋病、梅毒等性傳染病，令網民即時議論紛紛。

文：東方新地 ｜圖：吳亦凡微博、微博截圖