網上瘋傳疑似吳亦凡就醫睇性病 戴頭套腳鐐超狼狽短片曝光
吳亦凡因涉嫌誘姦未成年少女被內地警方正式拘捕後，一直傳聞滿天飛。今日（9/9）網上流傳疑似吳亦凡男子戴頭套腳鐐現身醫院的短片，據知該醫院擅長診治性病、愛滋病、梅毒等性傳染病，令網民即時議論紛紛。
文：東方新地 ｜圖：吳亦凡微博、微博截圖
網上瘋傳疑似吳亦凡睇性病短片
內地男星吳亦凡8月因涉嫌誘姦未成年少女被內地警方正式拘捕，曾傳出咬舌自盡、遭毆打及出現幻聽得傳聞。今日（9/9）網上流傳一段疑似吳亦凡男子到醫院睇病的10秒短片，片中該男子身穿白色褲、橙灰色上衣、頭套包到實，雙腳被鎖上電子腳鐐，更有2名警員負責還押，非常狼狽，在診症間等叫號就診，而片中右上方的壁布板寫上「皮膚科」。
前粉絲翻舊相做比對
雖然片中該男子沒有正面，但有前粉絲憑他的身形、姿態、肩膊都覺得是吳亦凡，甚至有人翻出過去吳亦凡的背影相來做比對，比較他以前拍下的背影、走路方式及穿鞋習慣，網民認為是他本人無誤。而該醫院亦被指是位於北京朝陽區的北京地壇醫院，亦即是吳亦凡正還押的看守所分區，如果真的是他，今次就是被捕後首度曝光！
主診醫生擅長醫治性病
據知，該醫院專門以感染病科與皮膚性病科為主要科目，主診醫生除了在皮膚科方面專業外，亦擅長醫治性病、愛滋病、梅毒等性傳染病，在有關範疇及臨床免疫研究工作中有豐富的經驗。有網民就留言：「哎，曾經萬眾矚目的頂流（頂流意思：號召力強大的明星）……這是何必呢…」、「皮膚科？看性病啊」、「他穿鞋不好好穿，愛踩着後面拖拉着，這身高這肩膀確實是他」不過亦有網民指單憑背影並不能確認是吳亦凡。