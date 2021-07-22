吳亦凡歷年6大柒事盤點 曾被網友恥笑 連陳冠希都踩一腳
編輯：東方新地、新Monday｜圖片來源：吳亦凡微博｜（部份原文刊於：figaro）
吳亦凡桃色風波愈滾愈大 多名疑似受害女生陸續現身 平均年齡約20歲？！
吳亦凡歷年曾被網友恥笑趣聞
吳亦凡趣聞事件1：粉紅扮可愛bad boy
2019年6月，吳亦凡參加LV 2020春夏男裝系列時裝展時，再度向難度挑戰。他從極端蒼桑的生意失敗紅恤衫造型，180度轉向粉紅針織外套加粉紅tee，過長的工裝褲和高筒波鞋，臉卻保持著青春偶像的脂粉味。
就算作為一個open minded的時裝人角度看，它這身造型還是真的很令人尷尬。不是種族歧視，但亞裔男人穿粉紅本來就有點局限。要穿粉紅一係就像白種人雄性特徽超強（例如Harry Styles）、一係就反其道而行，讓cutie 進行到底。吳本身走的白淨小生路線，套上粉紅衣物加強女性化陰柔化，本來都可以沒有問題，甚至可以來一次中國偶像性別新突破。然而，他下半身又忽然想保持住街牌男生的隨性、Hip Hop 仔味，結果非常兩頭唔到岸——似乎又想賣可愛又想做bad boy（渣男）。
吳亦凡趣聞事件2：生意失敗中佬
2018年，吳亦凡曾以頹廢造型亮相《Vogue》活動，（扮）殘舊Satin紅色恤衫加上留鬚造型，粗項鏈加上紅色鏡片黑超以及迷幻眼神，相片一出就被網民嘲笑是生意失敗的MK中佬。其實，作為一個以青靚白淨（或曰厚粉）就可以大殺四方的韓式偶像，夠膽挑戰這種頹廢風格，只能說是很有膽色。可是，一般網友卻取笑他是「非洲土豪」、「過氣古惑仔」！為什麼？因為鬍鬚唔夠密，就請不要留鬚吧！
吳亦凡趣聞事件3：超MK斜陰髮型
很多時，所謂偶像男神在造型上反而常常出事，正是因為他們自恃個樣四正，以為可以駕馭任何高難度的化妝髮型和時裝。吳亦凡也不例外，他另一次的車禍，雖然西裝中規中矩，但那個斜陰髮型在我們眼中，除了超MK還是超MK，絕對令人想起經典貼紙相攝影作品「忘了愛」！
吳亦凡趣聞事件4：Fans出術做數令吳亦凡由榜首變為被踢出榜
在2018年時，吳亦凡推出專輯《Antares》，專輯內有6首歌曲旋即進佔美國iTunes Top 10位置，成績力壓Lady Gaga、Ariana Grande兩大國際天后，令不少美國樂迷都紛紛查看究竟誰是「Kris Wu？」誰料，有外國網友就踢爆吳亦凡力壓天后原因，竟是「吳家軍」（吳亦凡的粉絲稱號）在背後透過轉變購買歌曲帳戶，使系統刷出這個「標榜成績」，最後，美國iTunes決定將數據重整，而吳亦凡的歌曲亦由榜首位置，一下跌出100名以外被踢出榜。
吳亦凡趣聞事件5：「你有Freestyle嗎？」、「skr」
相信大家對於「你有Freestyle嗎？」這一句絕不陌生，皆因在2017年時，內地綜藝節目《中國有嘻哈》就找來MC Hotdog、張震嶽、潘瑋柏及吳亦凡一同出任參加者「制作人」，而在眾人之中，吳亦凡的音樂年資最淺，亦不見得與RAP有多大的關係，因此受到不少參加者及網友的質疑；而在節目之中，吳亦凡不時都會問參加者「你有Freestyle嗎？」，有不少網友都表示真正Rapper的實力不單止是看freestyle技巧，故此認為吳亦凡無料扮識。
而除了「你有Freestyle嗎？」外，去到翌年的《中國有嘻哈》，吳亦凡就將「skr」一詞常掛口唇邊，當時更令陳冠希（Edison）在其社交網上留言，當中的說話絕對看得出他對「Skr」被大眾濫用感到非常不屑：「這狗屎真的很好笑，連自己在說什麼都不知道還覺得自己很酷？Damn…到底這文化為什麼會這樣？」之後的網友留言有分成了兩派，有的支持陳冠希，有的就認為Edison自以為是。
吳亦凡趣聞事件6：吳亦凡Freestyle 聽到G.E.M.變「黑人問號」
《中國新說唱》中，就表演了一段Freestyle 作為 「Freestyle 搶麥賽」的開場，「這個夏天，讓我們來幫你消夏。不論價錢，但說唱音樂一定不廉價。」、「說起Freestyle，我第一個身體力行；我們說唱就像取經一樣，一路向西行。」當大家聽到他的Freestyle 後，除了一部分人「O晒嘴」，仲有一部分會嚇一跳，然後得啖笑。Gem 聽完都得啖笑
https://youtu.be/X-bwOwIlrfM