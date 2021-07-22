吳亦凡歷年6大柒事盤點 曾被網友恥笑 連陳冠希都踩一腳

吳亦凡（Kris Wu）被網紅「都美竹」爆私生活不檢點，欺騙多名少女出席酒會聚會，甚至被爆要靠食藥才能喚起「下身」的能力，並以「牙籤挖鼻」來作比喻，令一眾網友看邊恥笑，而事實上，吳亦凡出道多年來，都是網友恥笑對象，特別是他的行為和衣著，現就同大家重溫一下歷年來有關吳亦凡的趣聞吧。

編輯：東方新地、新Monday｜圖片來源：吳亦凡微博｜（部份原文刊於：figaro）