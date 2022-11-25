吳亦凡強姦罪成終判囚 一文睇清吳亦凡案 牽連者仲有佢哋！
吳亦凡案判罰監禁13年
現年32歲的吳亦凡在去年（2021年）涉嫌強姦罪，於北京正式被逮捕，案件在今年6月低調開審，當時北京法院官方社交網曾指吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案，由於涉及受害人隱私，所以不公開審理。到今日（11月25日），北京朝陽法院公開宣判吳亦凡強姦罪成，判處有期徒刑11年6個月，聚眾淫亂罪判則判處有期徒刑1年10個月，數罪並罰，共執行有期徒刑13年， 附加驅逐出境 。
吳亦凡於住所先後強姦5女
吳亦凡在廣州出生，但小時候隨母親移民加拿大，早已是加籍人士，法庭宣判刑罰時，加拿大駐華大使館官員亦有旁聽。
案情指吳亦凡於2020年11月至12月，於住所先後趁3名女性醉酒後不知反抗或不能反抗，強行與對方發生性關系。而2018年7月1日，吳亦凡又在住所與他人跟另外兩名女性酒後進行淫亂活動。法院指出吳亦凡的行為已構成強姦罪及聚眾淫亂罪，因此依法並罰。
都美竹出post 網民反應兩極
內地網紅都美竹當初踢爆吳亦凡「選妃潛規則」，她在吳亦凡被宣判刑罰後，於社交網表示：「終於等到了！」之前曾有網友安慰她：「孩子，這一路走來太不容易，此刻只想抱抱你」、「他就等著判吧」、「多謝你的堅持」、「一定要嚴懲」等，亦有網民狠批她：「你跟吳亦凡睡覺，是妳的福氣」、「你又不是受害人」、「兩個都不是好人還在那邊假清高」，反應兩極。
都美竹感嘆正義雖遲但到
之後都美竹又出了一篇千字文，表示：「正義雖遲但到。」她指自己頂著壓力說出真相，期間一直經歷網暴，有過無數次崩潰和輕生念頭，雖然案件最後已經判刑，但她要求的公開道歉，很遺憾地未能等到。這段期間，為了躲避吳亦凡極端粉絲的人身攻擊，她退掉了在北京的大學，放棄學了十幾年的藝術專業，未來她希望這個社會能多一些包容性，也希望她還能有機會繼續追逐自己的夢想！
疑似吳亦凡被影到戴腳鐐驗性病
吳亦凡性罪行案爆出後，外界一直有不同傳聞，最令人驚訝的要數去年9月，網上流傳一段疑似吳亦凡男子到醫院的10秒短片。片中該男子身穿白色褲、橙灰色上衣、頭套包到實，雙腳被鎖上電子腳鐐，更有2名警員負責還押，非常狼狽，在診症間等叫號就診，而片中右上方的壁布板寫上「皮膚科」。據知，該醫院專門以感染病科與皮膚性病科為主要科目，主診醫生除了在皮膚科方面專業外，亦擅長醫治性病、愛滋病、梅毒等性傳染病，在有關範疇及臨床免疫研究工作中有豐富的經驗。
吳亦凡母親「愛兒變害兒」大義滅親？！
吳亦凡案當初被網紅都美土踢爆，但當時她未有採取行動報案，只是在微博上發文。惟吳亦凡媽媽去公安局內備案並控告都美竹勒索，事件才正式引起中國警方調查，而當經過一輪的調查後，卻發現竟是其兒子的私生活混亂所致，而吳亦凡亦於早前親自向中國警方承認曾與都美竹發生親密關係，而事後亦有向女方轉帳3.2萬，及以微信保持聯繫；不少網友看後都紛紛表示今次吳媽媽真的「愛兒變成害兒」，甚至有網友指吳媽媽「大義滅親」。
吳亦凡風波牽連甚廣 傳林俊傑、潘瑋柏都有份
當吳亦凡被中國警方拘捕後，微博網上竟一度傳出，除吳亦凡外，就連林俊傑、潘瑋柏都有份參與「選妃潛規則」，消息傳出後即震驚內地娛樂圈；而當消息傳出後，林俊傑、潘瑋柏所屬的工作室即時作出回應，並拍消息毫無理據：「網絡並非法外之地，每個人都要為自己的言論負責。針對網絡上對潘瑋柏先生的一切不實言論，我們將堅決維權，並追責到底。」
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