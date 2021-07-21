吳亦凡桃色風波愈滾愈大 多名疑似受害女生陸續現身 平均年齡約20歲？！
編輯：東方新地｜圖片來源：吳亦凡IG、都美竹微博、各疑似受害人微博｜原文：新Monday
吳亦凡爆「選妃潛規則」桃色醜聞 周星馳曾神預測其為人
吳亦凡捲入桃色風波 被爆以「選妃潛規則」的方式來欺騙多位未成年少女
內地19歲女網紅都美竹日前就在其微博上寫下近2000字的長文，內容全是公開現年30歲、曾是韓國天團EXO成員的內地藝人吳亦凡的混亂私生活，當中不但指出吳亦凡常以「MV選女主角 / 挑選工作室新人為理由」、「從粉絲後援會選出年輕漂亮的女孩」、「透過已經發生過性關係的女生介紹，成功後介紹人甚至有1萬元報酬」等三種套路方式來勾搭女生。
多名疑似受害女生陸續現身發文聲討
網紅都美竹
首先當然就是掀起今次吳亦凡桃色風波的都美竹，她在其社交網上發下長文，指吳亦凡常用三種手法來誘惑未成年少女，騙她們出席酒局，及後就與她們發生性行為，嚴重程度更疑涉及誘姦及迷姦，期間不停自誇其性能力有多強勁等。
前「SNH48」成員張丹三
前「SNH48」成員、現年24歲的張丹三也有在其微博內上載多張她與吳亦凡的通話紀錄，並留言：「想想就很後怕，其實他也有來找過我，之前也沒打算說什麼，但最近看到越來越多的討論，才意識到這個實質就是欺騙！而且利用自身光環不止欺騙了我一個….還好我很幸運！因為我的防備心、遲鈍感、所以並沒受到實質傷害，但是好像並不是所有人都這麼幸運，雖然宇宙的真實運轉法則是什麼我沒辦法給出肯定的答案..至少這樣的事情是不對的！每個人渴望愛是本能的 如果利用對愛情的向往，設置甜蜜的陷阱 這很邪惡，愛不是一件可以被輕蔑對待事情，人與人之間的相處尊重是基本的！還有！想對大家和自己說 如果女生在一段對話或關系中感到任何冒犯或不適 就勇敢的說不！停止！不要因為對方是誰。我沒受到實質的傷害，不聲討誰，只是想讓粉絲清醒一點，也給女生打個預防針，不管對方是誰都不要放松警惕 保護好自己」
網紅魏雨欣
繼張丹三後，畢業於北京電影學院的魏雨欣，亦有在其社交網上發文留言「世間最爽莫過於報應二字」，及後更上載多張通話記錄截圖，內容不但有甜言蜜語，還有匯款36000元人民幣的轉賬記錄。
網紅「w1xxx」
內地女網紅「w1xxx」也有在其微博上轉載「@娱乐每日爆」的帖文，並留言：「失望至極 真相總會大白 不是假的“語音包” 也沒有p聊天記錄 當時站出來 被其他粉絲罵造假 蹭熱度 原來女生想為自己發聲這麼難 內心掙扎過無數次 其他也不多說了 曾經喜歡6年 失望… 」
網紅「你又不是小章」
網紅「你又不是小章」指自己去年大一時，曾有工作人員與她聯絡請她去看吳亦凡《中國新說唱2020》的總決賽，但當時她因感到害怕而推掉，後來又有人指吳亦凡想與她見面還打算簽做工作室新人。
女藝人「林西婭」
早在2013年時，當年仍是EXO成員之一的吳亦凡，曾與林西婭傳出過緋聞，惜當時無人相信，更有人指女方藉機上位，多年來遭到粉絲們的謾罵及騷擾，直至都美竹爆料後，林西婭亦在其微博上表示：「七年，正義？拿來吧你！」
女藝人「秦牛正威」
內地女歌手及演員秦牛正威（藝名：萌鹿Yoki）曾是「寶貝女團」的成員之一，早在2019年時，就傳出與吳亦凡交往，並被吳亦凡的粉絲狙擊，而當都美竹爆料後，她就即時在微博上割蓆：「一直很尊重吳老師，沒交往，沒視頻，沒故事」
網紅「芷一安」
網紅芷一安在其微博上寫下長文，指自己曾喜歡吳亦凡約5 – 6年，但當網紅都美竹爆料後，她就表示從來都沒有想到他原來是個這樣的人，並同時公開數張截圖，內容是有名自稱是吳亦凡工作人員的聊天紀錄：「去年八月份時候一個女生加我微信，剛開始加微信的時候，她就一直說帶我去見W（吳亦凡），那個時候我以為他是W的粉絲，因為她朋友圈全是W，後來聊天她才承認W的工作人員。」並提到自己當時因沒有時間而沒有出去聚會：「我今天看到這麼多女生站出來，真的很勇敢！雖然我的這個和大家比著不算什麼，但也證實了是他們的一種手段……希望所有女生都不要再被騙！！！！！！！！！」
除了以上數位疑似受害女生外，「小呂同學_a」、於佳怡、小G娜、「不熬夜的小悅」、「小柔不乖」、「是少女Kiki呀」、「Brandy_trb」、「阿舍阿舍阿舍」、「暴躁小當ris」、韓其原、小呂同學閨蜜、象韻潔、小怡同學、一甜Elaine，、LemonBrandyyy、Anastasia等一眾網紅均有在微博上發文及貼出多張轉賬記錄及聊天記錄，看來，受害女生將會陸續現身。