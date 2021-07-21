吳亦凡桃色風波愈滾愈大 多名疑似受害女生陸續現身 平均年齡約20歲？！

吳亦凡（Kris）連日來被內地19歲女網紅都美竹爆料，指他有以「選妃潛規則」的方式來欺騙多位未成年少女出席酒局及灌飲酒，雖然吳亦凡與其工作室就已先後發聲明，但事件似乎仍未平息，不過陸續卻湧現更多受害人在微博上發文聲討他，除了都美竹連環爆料外，曾與吳亦凡傳出緋聞的林西婭、秦牛正威等女生亦有發文，甚至上載多張對話圖，務求聯盟揭開吳亦凡的真面目。

編輯：東方新地｜圖片來源：吳亦凡IG、都美竹微博、各疑似受害人微博｜原文：新Monday