吳亦凡被內地網紅都美竹爆「選妃潛規則」兼大量指控 勒令對方要退出娛樂圈 Kris與其工作室終發聲回應
編輯：東方新地｜圖片來源：吳亦凡微博、都美竹微博、各大品牌微博、中國官媒央視新聞微博、吳亦凡工作室微博｜原文：新Monday
吳亦凡被指控以「選妃潛規則」的方式來欺騙多位未成年少女
內地19歲女網紅都美竹日前就在其微博上寫下近2000字的長文，內容全是公開現年30歲、曾是韓國天團EXO成員的內地藝人吳亦凡的混亂私生活，當中不但指出吳亦凡常以「MV選女主角 / 挑選工作室新人為理由」、「從粉絲後援會選出年輕漂亮的女孩」、「透過已經發生過性關係的女生介紹，成功後介紹人甚至有1萬元報酬」等三種套路方式來勾搭女生。
都美竹的長文內還表示吳亦凡有「選妃潛規則」，條件是00後或正在高考的未成年女生：「隨着受害者的受害年紀愈來愈小，隨着從mj（迷姦）到lj（輪姦），隨着單人到多人，我們，已經憤怒了！！！你們一天到晚的要我錘錘錘（內地網絡用語，意指提供證據確實），我清楚地知道，把我手裏的那些難以置信的東西放出來，我會立刻勝利。」
都美竹更大爆吳亦凡從不做任何安全措施避孕 反喜歡誇大自己的尺寸
都美竹亦有在文內提到吳亦凡從不做任何安全措施避孕，還喜歡自誇下體尺寸，也暗指吳亦凡要靠食藥「喚起x能力」，在進行性行為時更會對女生說「我的很大，妳忍一下」、「我的大不大？厲不厲害？前女友都說很大」等，卻不持久，一般2-3分鐘就完事；都美竹更以「牙籤挖鼻」來作比喻：「女生在愛你的時候是願意欺騙你甚至欺騙自己的，我們每個人都愛過你，或者自以為自己愛過，所以為了保護你才欺騙你，你知道真實感受是什麼樣嗎？大概率，就是你想挖鼻屎，本來想用手指，但是只能用牙籤這麼一種感覺。你品，你細品，你細細品。你改名叫吳簽吧，反正以後你這個名字也用不了。」
經理人團隊曾向都美竹提出以200萬作封口費
都美竹又在文中表示，和吳亦凡發生第一次關係後就想要離開，卻被對方經理人威脅如不讓吳亦凡玩得盡興，其演藝生涯亦將被封，結果又再被拉回去灌酒到不省人事，醒來才發現自己在吳亦凡牀上，吳亦凡也有安撫她說會對她負責，甚至會在過時年帶她去見媽咪，但後來不了了之。
自都美竹貼出對話後，有聲稱是吳亦凡的團隊與她聯絡，期間不但向她道歉，及要求她刪除指控吳亦凡的文章，亦要她重新寫一篇文章為吳亦凡洗白，還表示完成後將願意支付200萬人民幣（約239萬元港幣）作封口費，不過都美竹拒絕，雙方談判破裂；後來吳亦凡的團隊再找人來談判，價錢更由8,000萬人民幣（約9,590萬元港幣）至2億人民幣（約2.4元港億幣）不等，都美竹發怒直斥：「就算不考慮自己事業，你說我有可能把那些被你傷害、被你摧殘、抑鬱症、自殘、為你人流（墮胎）、因你感染性病，二十歲出頭就脫髮禿頭的人訊息全都告訴你嗎？」
都美竹要求吳亦凡開記招並宣佈退出內地娛樂圈
都美竹在文末寫下要求吳亦凡開記招並宣佈退出內地娛樂圈：「吳先生，我給你二十四小時時間準備開新聞發佈會，向全網全社會宣告退出中國娛樂圈，永不踏入，然後就與你合作過的品牌該賠償賠償，該道歉道歉，向你所代言或者有合作關係的所有官方項目致歉，然後，想辦法撤下目前國內你所有的肖像產品，包括建築物還有地鐵站，同時，用手一筆一劃的手寫一封給我們所有受害者的致歉信，放到你的微博上公示三天72小時。」
隨後都美竹又再發文表示：「我知道這幾天你沒辦法睡覺，在屋內抱頭痛哭，甚至失控對員工動粗，但你記住，你終究是個人，你更是個男人，你要長大，你要面對自己的責任，哪怕你去自首我都佩服你，但不管是傷害自己，還是傷害別人，都是不正確的，更不要逃避生命，想想你的媽媽，別管對錯，她的確為你付出了許多。你這十年已經夠精彩的了，普通人哪能賺到二三十個億。站出來吧，像個男人。」
吳亦凡與其工作室發聲明否認醜聞
事件連日來引起極大風波，就連中國官媒央視新聞、各大品牌等的微博亦疑似「表態」，紛紛下架有關係吳亦凡的歌曲或由其代言的相片，有部份更發聲明要與他解約，直至今日，吳亦凡的工作室終發聲明回應，指事件已交由司法程序進行，而吳亦凡自己也有在其微博上發言：「之前沒有回應是因為不想干擾司法程序的推進，但沒想到我的沉默卻縱容了造謠者的變本加厲，我已忍無可忍！本人只在2020年12月5日的朋友聚會中見過都女士一次，沒有灌酒、沒有收手機、更沒有她描述的各種『細節』，當天聚會人很多，都會作證！我很抱歉打擾到大家。我申明，從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘奸』『迷奸』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！我對自己上述的所有話負法律責任！！」