吳亦凡被內地網紅都美竹爆「選妃潛規則」兼大量指控 勒令對方要退出娛樂圈 Kris與其工作室終發聲回應

吳亦凡（Kris）近日被內地19歲女網紅都美竹以長文爆料，指他以「選妃潛規則」的方式來欺騙多位未成年少女出席酒局及灌飲酒，都美竹還指出其手上仍有多項有力罪證，足以令吳亦凡至少坐牢十年。事件連日來引起極大風波，就連中國官媒央視新聞、各大品牌等的微博亦疑似「表態」，紛紛下架有關係吳亦凡的歌曲或由其代言的相片，有部份更發聲明要與他解約，及後吳亦凡的工作室終發聲明回應。

編輯：東方新地｜圖片來源：吳亦凡微博、都美竹微博、各大品牌微博、中國官媒央視新聞微博、吳亦凡工作室微博｜原文：新Monday