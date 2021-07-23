吳亦凡自被內地網紅都美竹大爆常用3種方式來欺騙少女參與聚會，又大擺「選妃酒局」揀女後，吳亦凡不但遭到各大品牌割蓆劃清界線，仲成為兩岸三地，茶餘飯後的話題，來到22日晚，中國警方於微博上交待案件最新發展，當中竟爆出涉「第三者」的敲詐勒索。

編輯：東方新地｜圖片來源：中國警方在綫微博、吳亦凡微博、都美竹微博｜原文：新Monday