吳佩慈43歲奢華慶生 招待城中闊太 被傳財困男友紀曉波繼續低調
台灣女星吳佩慈與內地百億富商男友紀曉波拍拖後，全面退出娛樂圈，5年內火速誕下2子2女，過住幸福的闊太生活。自去年傳出紀曉波生意受疫情影響，傳出財務困難後，吳佩慈的生活亦變得低調。日前吳佩慈罕有地更新社交網，上載慶祝43歲生日的照片，雖然未見男友紀曉波現身，打扮成公主一樣的吳佩慈，看來依然富貴。
撰文：東方新地 圖片：小紅書@小吳小姐-吳佩慈、微博@吳佩慈、小紅書@王怡人
吳佩慈連生4個未能入門
吳佩慈於14年宣布全面退出演藝圈，過著貴婦的生活，更在5年內為富商男友紀曉波生了2子2女，定居於香港，雖然吳佩慈一直未有紀太名份，只在14年宣布訂婚，但紀曉波非常愛錫她，外傳紀曉波已將名下不少財產及物業送給吳佩慈。
盛傳陷財困
近年傳出紀曉波所投資的賭場及酒店事業都有虧損，欠債不少，酒店被迫關閉，大大影響吳佩慈的「豪門生活」。過去喜歡高調炫富的吳佩慈一改作風，近年已沒有在社交網更新近況，刻意低調。
奢華生日再現
吳佩慈日前43歲生日，她在社交網po出奢華的慶生派對照片，留言寫上：「幾週前過了我43歲的生日。到了這個年紀就更加珍惜愛我和我愛的人。謝謝我的家人和朋友們。」身穿白色長裙的吳佩慈仙氣再現，其生日P招待了一眾闊太好友，當中包括好姊妹張新悅，眾人都跟足dress code，以女神look為吳佩慈慶生。生日派對布置華麗，高5層的旋轉木馬蛋糕更是搶眼，比她的小女兒還要高。
網民問家人在哪兒
從吳佩慈的生日派對實況可見，她的生活依然富貴幸福，不過就有網民留言質疑沒有家人在場的生日點會幸福，吳佩慈亦大方親自回應：「家人都在現場。」的而且確，吳佩慈亦有在其社交網上載兩位千金的背面照，二人都穿上粉紅色的裙子，頭上有戴當日生日派對所有來賓都戴的花花頭飾，不過男友紀曉波是否在場就不得而知。