吳佩慈43歲奢華慶生 招待城中闊太 被傳財困男友紀曉波繼續低調

台灣女星吳佩慈與內地百億富商男友紀曉波拍拖後，全面退出娛樂圈，5年內火速誕下2子2女，過住幸福的闊太生活。自去年傳出紀曉波生意受疫情影響，傳出財務困難後，吳佩慈的生活亦變得低調。日前吳佩慈罕有地更新社交網，上載慶祝43歲生日的照片，雖然未見男友紀曉波現身，打扮成公主一樣的吳佩慈，看來依然富貴。

撰文：東方新地 圖片：小紅書@小吳小姐-吳佩慈、微博@吳佩慈、小紅書@王怡人