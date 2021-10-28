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吳佩慈43歲奢華慶生 招待城中闊太 被傳財困男友紀曉波繼續低調

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撰文：東方新地

台灣女星吳佩慈與內地百億富商男友紀曉波拍拖後，全面退出娛樂圈，5年內火速誕下2子2女，過住幸福的闊太生活。自去年傳出紀曉波生意受疫情影響，傳出財務困難後，吳佩慈的生活亦變得低調。日前吳佩慈罕有地更新社交網，上載慶祝43歲生日的照片，雖然未見男友紀曉波現身，打扮成公主一樣的吳佩慈，看來依然富貴。

撰文：東方新地 圖片：小紅書@小吳小姐-吳佩慈、微博@吳佩慈、小紅書@王怡人

吳佩慈連生4個未能入門

吳佩慈於14年宣布全面退出演藝圈，過著貴婦的生活，更在5年內為富商男友紀曉波生了2子2女，定居於香港，雖然吳佩慈一直未有紀太名份，只在14年宣布訂婚，但紀曉波非常愛錫她，外傳紀曉波已將名下不少財產及物業送給吳佩慈。

43歲的吳佩慈近年已沒有更新社交網，日前再次活躍，出po發放早前的生日派對照片。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)
43歲的吳佩慈近年已沒有更新社交網，日前再次活躍，出po發放早前的生日派對照片。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)
身穿白色長裙的吳佩慈，仙氣不減。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)
身穿白色長裙的吳佩慈，仙氣不減。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)
吳佩慈在小紅書內留下生日感言。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)
吳佩慈在小紅書內留下生日感言。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)

盛傳陷財困

近年傳出紀曉波所投資的賭場及酒店事業都有虧損，欠債不少，酒店被迫關閉，大大影響吳佩慈的「豪門生活」。過去喜歡高調炫富的吳佩慈一改作風，近年已沒有在社交網更新近況，刻意低調。

吳佩慈曾帶埋3個仔女與紀曉波飛塞班島巡視在當地投資建立的博弈觀光酒店。(圖片來源：微博@吳佩慈)
吳佩慈曾帶埋3個仔女與紀曉波飛塞班島巡視在當地投資建立的博弈觀光酒店。(圖片來源：微博@吳佩慈)
吳佩慈以前會在社交網po出紀曉波與子女的日常生活，為外界指紀曉波「唔係好爸爸」大平反。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)
吳佩慈以前會在社交網po出紀曉波與子女的日常生活，為外界指紀曉波「唔係好爸爸」大平反。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)

奢華生日再現

吳佩慈日前43歲生日，她在社交網po出奢華的慶生派對照片，留言寫上：「幾週前過了我43歲的生日。到了這個年紀就更加珍惜愛我和我愛的人。謝謝我的家人和朋友們。」身穿白色長裙的吳佩慈仙氣再現，其生日P招待了一眾闊太好友，當中包括好姊妹張新悅，眾人都跟足dress code，以女神look為吳佩慈慶生。生日派對布置華麗，高5層的旋轉木馬蛋糕更是搶眼，比她的小女兒還要高。

根據吳佩慈其中一位好姊妹王怡人(王陽明堂姊)在社交網所po的照片來看，她的43歲生日會是在10月4日舉行。(圖片來源：小紅書@王怡人)
根據吳佩慈其中一位好姊妹王怡人(王陽明堂姊)在社交網所po的照片來看，她的43歲生日會是在10月4日舉行。(圖片來源：小紅書@王怡人)
吳佩慈宴請不少城中闊太，張新悅(左一)與王怡人(右一)也是座上客。(圖片來源：小紅書@王怡人)
吳佩慈宴請不少城中闊太，張新悅(左一)與王怡人(右一)也是座上客。(圖片來源：小紅書@王怡人)
生日派對以西式午餐形式進行，一張長枱坐滿靚太。(圖片來源：小紅書@王怡人)
生日派對以西式午餐形式進行，一張長枱坐滿靚太。(圖片來源：小紅書@王怡人)

網民問家人在哪兒

從吳佩慈的生日派對實況可見，她的生活依然富貴幸福，不過就有網民留言質疑沒有家人在場的生日點會幸福，吳佩慈亦大方親自回應：「家人都在現場。」的而且確，吳佩慈亦有在其社交網上載兩位千金的背面照，二人都穿上粉紅色的裙子，頭上有戴當日生日派對所有來賓都戴的花花頭飾，不過男友紀曉波是否在場就不得而知。

有網民覺得吳佩慈生4個小朋友很偉大，也有網民質疑在生日宴上看不到她的家人，覺得吳佩慈在扮幸福。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)
有網民覺得吳佩慈生4個小朋友很偉大，也有網民質疑在生日宴上看不到她的家人，覺得吳佩慈在扮幸福。(圖片來源：小紅書@小吳小姐-吳佩慈)
吳佩慈在社交網po出小女兒Hailey的照片，穿著粉紅色裙的她、頭髮鬈鬈，站在媽咪吳佩慈的巨型生日蛋糕旁。(IG@pace_wu)
吳佩慈在社交網po出小女兒Hailey的照片，穿著粉紅色裙的她、頭髮鬈鬈，站在媽咪吳佩慈的巨型生日蛋糕旁。([email protected]_wu)
吳佩慈亦有放7歲大女兒蕊蕊的背面照，表示自己很喜歡這張照片。(照片來源：IG@pace_wu)
吳佩慈亦有放7歲大女兒蕊蕊的背面照，表示自己很喜歡這張照片。(照片來源：[email protected]_wu)

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