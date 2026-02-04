保錡球會第三次改口宣布雙方已解約 澄清5點真相句句有骨 「彈出彈入」遭網民鬧爆
「全民足球體育會」今日下午發出最新聲明，先向各界道歉指早前內容「純屬虛構，並非事實」，更自嘲「呢件事真係抬棺材甩褲」。球會接著澄清五點「事實真相」，當中第一點就直接開火：「該名球員的確是沒有尊重球員，大家喺球場上都有聽見有看見，他在傳媒都有說過同道歉，這點球會不用多說！」第五點更正式宣布「現在吳保錡先生不再是我們全民足球體育會球員」，祝福他「在足球同工作都順順利利」。
回顧風波始末 球會句句有骨聲明引爆爭議
整場鬧劇始於1月30日球會發出「句句有骨」聲明，寸爆發文「多謝他影響晒每一位隊友的情緒」，又用「池小龍大」來諷刺保錡，指「全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野！他的性格同技術遠遠超越全民足球體育會所有人！（名氣大唔過尊重）一視同仁！」更有疑似球會內部群組對話截圖流出，內容指「由於吳保錡多次缺席練波同成日罵隊友，所以球會決定取消吳保錡資格，因為近日已經有好幾名球員同球會講他，球會不需要球星，最重要尊重。」
保錡親認態度差道歉 坦承多次缺席練波比賽
面對球會指控，保錡一度出post指離隊是自己決定，主因是跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧。翌日（31日）出席活動時，他坦承自己確實多次缺席練波和比賽，又承認態度差及道歉：「競技性運動本身都會有口舌之爭，確實我嘅態度係有啲差嘅！Sorry！唔好意思，我嘅態度係有啲差。要好好諗下，我做運動唔可以太認真、太投入。屎波嘅人態度係會比較認真啲！」
球會突然改口稱搞笑劇本 網民怒轟宣傳手法
點知當晚球會竟然180度轉軚，發文稱之前的操作為「搞笑」，更透露保錡將繼續留隊：「其實我地球會都係搞吓笑，學下曼聯咁玩吓流量，估唔到大家都咁踴躍，保錡會繼續喺度踢波。多謝大家嘅影響力，資訊同情緒都收到哂，意想不到丙組足球隊都咁多人留意！多謝大家關注，劇本是天定的，戲是大家一齊演的！」網民即時怒轟這種宣傳手法，球會見群情洶湧即刻刪文，翌日（1日）下午再出post補鑊，但效果強差人意。
網民鬧爆零公關技巧 狠批影衰香港足球
網民對球會一時一樣的做法非常不滿，狠批是「狼來了」，更指球會將官方專頁當成個人賬戶玩社交平台，有欠公關技巧、影衰香港足球，不如及早解散。有網民留言：「最X慘係班球員，淨係想踢下波姐（啫），搞成咁，出去俾人笑死。」面對網民連環炮轟，社交平台的admin只不斷重複回應：「明白大家情緒🙏🏽」，完全無法平息眾怒。