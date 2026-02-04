保錡球會第三次改口宣布雙方已解約 澄清5點真相句句有骨 「彈出彈入」遭網民鬧爆

ERROR成員吳保錡與「全民足球體育會」的鬧劇終於有最新發展！球會今日（4日）下午再次發聲明，竟然第三次改口風，正式宣布「現在吳保錡先生不再是我們全民足球體育會球員」，更不忘補刀指「該名球員的確是沒有尊重球員」！這場由1月30日開始的足球界鬧劇，球會一時踢走保錡、一時又話係搞笑劇本、而家又話真係解約，網民已經完全睇唔明究竟發生咩事，紛紛狠批球會係「狼來了」！