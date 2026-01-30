球會寸爆出Po踢走保錡句句有骨！ 內部群組截圖流出驚人真相

ERROR成員吳保錡熱愛足球眾所周知，去年底加盟「全民足球體育會」本來是佳話一樁，點知今日（1月30日）球會突然在官方社交平台發文，用盡諷刺語調「多謝他影響晒每一位隊友的情緒」，更直言「全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野」！帖文字裡行間充滿火藥味，令網民紛紛猜測保錡與球會之間究竟發生咩事，而疑似內部群組對話截圖更意外流出，揭露驚人真相！