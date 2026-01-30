球會寸爆出Po踢走保錡句句有骨！ 內部群組截圖流出驚人真相
全民足球體育會發文暗諷吳保錡 字字帶刺引關注
「全民足球體育會」今日在官方社交平台發表一篇充滿諷刺意味帖文，表面上感謝吳保錡，實際上卻處處帶刺。帖文寫道「多謝他影響晒每一位隊友的情緒。多謝吳保錡同球會所有人並肩作戰，球會衷心祝願他在新的環境、新的球會能大展鴻圖！」球會更用「池小龍大」來形容保錡，指「全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野！他的性格同技術遠遠超越全民足球體育會所有人！」
球會用比喻狠批保錡 形容合作如「生鏽鐵環鑲鑽石」
帖文中最令人印象深刻的是球會用了一連串比喻來形容與保錡的合作關係，指「他的名氣就像一顆閃耀的鑽石鑲嵌在一枚生鏽的鐵環上，他嘅名氣就像一件大左好幾碼嘅外套，全民球會穿上去，顯得沉重又滑稽！」球會更直言「所以全民足球體育會浪費左呢個人，希望各界可以幫助他完成足球呢個使命！」雖然帖文沒有正式交代與保錡的合作關係是否有變，但字裡行間已經暗示雙方關係出現問題。
網民質疑球會做法 疑似內部群組對話截圖流出
面對球會的諷刺帖文，有網民留言質疑「保錡咁好波，做咩唔留住佢？」球會回應時繼續用諷刺語調表示「池少龍大，所以留唔住，唔好意思大家」。更令人震驚的是，有網民分享疑似球會內部群組的對話截圖，內容指「由於吳保錡多次缺席練波同成日罵隊友，所以球會決定取消吳保錡資格，因為近日已經有好幾名球員同球會講他，球會不需要球星，最重要尊重，池小龍大全民足球體育會狹窄的球會裝不下他的性格同技術。」
五日前仍祝賀保錡生日 關係急轉直下
最令人意外的是，就在五日前（1月25日）保錡35歲生日當日，「全民足球體育會」仍然出帖文祝賀，內容相當正面：「吳保錡即將迎來1月25號生日之際，全民足球體育會全體同人謹代表球會，向您致以最誠摯、最熱烈的祝賀！事業騰飛！願您在演藝事業和足球生涯中都取得更大的成就，繼續發光發熱。」短短五日內關係急轉直下，令網民都感到相當意外。
網民熱議雙方爭拗 有人支持有人質疑
事件曝光後，網民反應兩極化。有人認為球會做法過於高調，質疑「就算有問題都唔使咁樣公開鬧人」，亦有人支持球會立場，認為「球隊紀律好重要，明星都要守規矩」。保錡本身除了是ERROR成員外，亦曾代表「聖若瑟足球會」參加香港足球總會丙組聯賽，同時是「林作巴打足球隊」成員，在足球圈有一定知名度。